https://ria.ru/20210924/kriptovalyuta-1751661419.html

ЦБ Китая подтвердил нелегальность операций с использованием криптовалют

ЦБ Китая подтвердил нелегальность операций с использованием криптовалют - РИА Новости, 24.09.2021

ЦБ Китая подтвердил нелегальность операций с использованием криптовалют

Виртуальная валюта не является законным платежным средством, деловая деятельность, связанная с виртуальной валютой, является незаконной, говорится в... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T16:24

2021-09-24T16:24

2021-09-24T16:24

экономика

китай

центральный банк рф (цб рф)

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ПЕКИН, 24 сен - РИА Новости. Виртуальная валюта не является законным платежным средством, деловая деятельность, связанная с виртуальной валютой, является незаконной, говорится в опубликованном Народным банком Китая (ЦБ) в пятницу уведомлении.Народный банк Китая предупредил, что виртуальная валюта не имеет того же юридического статуса, что и легальная валюта. "Виртуальная валюта не является законным платежным средством и не может использоваться в качестве платежного средства на рынке. Деловая деятельность, связанная с виртуальной валютой, является незаконной", - говорится в уведомлении.Незаконной финансовой деятельностью, как отмечает ЦБ, также считается предоставление любых услуг по обмену виртуальной валюты гражданам Китая в интернете.ЦБ отметил, что в последнее время активизировалась деятельность по торговле виртуальной валютой, что "нарушает экономический и финансовый порядок, порождает незаконную и преступную деятельность, такую как азартные игры, незаконный сбор средств, мошенничество, финансовые пирамиды и отмывание денег". В этой связи соответствующие органы усилят надзор за сделками, связанными с использованием криптовалют.

https://ria.ru/20210915/banki-1750174451.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, китай, центральный банк рф (цб рф)