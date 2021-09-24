https://ria.ru/20210924/kriptovalyuta-1751661419.html
ЦБ Китая подтвердил нелегальность операций с использованием криптовалют
ЦБ Китая подтвердил нелегальность операций с использованием криптовалют - РИА Новости, 24.09.2021
ЦБ Китая подтвердил нелегальность операций с использованием криптовалют
Виртуальная валюта не является законным платежным средством, деловая деятельность, связанная с виртуальной валютой, является незаконной, говорится в... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T16:24
2021-09-24T16:24
2021-09-24T16:24
экономика
китай
центральный банк рф (цб рф)
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ПЕКИН, 24 сен - РИА Новости. Виртуальная валюта не является законным платежным средством, деловая деятельность, связанная с виртуальной валютой, является незаконной, говорится в опубликованном Народным банком Китая (ЦБ) в пятницу уведомлении.Народный банк Китая предупредил, что виртуальная валюта не имеет того же юридического статуса, что и легальная валюта. "Виртуальная валюта не является законным платежным средством и не может использоваться в качестве платежного средства на рынке. Деловая деятельность, связанная с виртуальной валютой, является незаконной", - говорится в уведомлении.Незаконной финансовой деятельностью, как отмечает ЦБ, также считается предоставление любых услуг по обмену виртуальной валюты гражданам Китая в интернете.ЦБ отметил, что в последнее время активизировалась деятельность по торговле виртуальной валютой, что "нарушает экономический и финансовый порядок, порождает незаконную и преступную деятельность, такую как азартные игры, незаконный сбор средств, мошенничество, финансовые пирамиды и отмывание денег". В этой связи соответствующие органы усилят надзор за сделками, связанными с использованием криптовалют.
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экономика, китай, центральный банк рф (цб рф)
ЦБ Китая подтвердил нелегальность операций с использованием криптовалют
ЦБ Китая подтвердил нелегальность деловой деятельности с использованием криптовалют
ПЕКИН, 24 сен - РИА Новости.
Виртуальная валюта не является законным платежным средством, деловая деятельность, связанная с виртуальной валютой, является незаконной, говорится в опубликованном Народным банком Китая
(ЦБ
) в пятницу уведомлении.
Народный банк Китая предупредил, что виртуальная валюта не имеет того же юридического статуса, что и легальная валюта. "Виртуальная валюта не является законным платежным средством и не может использоваться в качестве платежного средства на рынке. Деловая деятельность, связанная с виртуальной валютой, является незаконной", - говорится в уведомлении.
Незаконной финансовой деятельностью, как отмечает ЦБ, также считается предоставление любых услуг по обмену виртуальной валюты гражданам Китая в интернете.
ЦБ отметил, что в последнее время активизировалась деятельность по торговле виртуальной валютой, что "нарушает экономический и финансовый порядок, порождает незаконную и преступную деятельность, такую как азартные игры, незаконный сбор средств, мошенничество, финансовые пирамиды и отмывание денег". В этой связи соответствующие органы усилят надзор за сделками, связанными с использованием криптовалют.