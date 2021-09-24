Вологодская область получит бюджетные кредиты для развития инфраструктуры
ВОЛОГДА, 24 сен – РИА Новости. Вологодская область получит бюджетные кредиты на общую сумму 4,2 миллиарда рублей под 3% годовых на реализацию шести инфраструктурных проектов, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
"Правительственная комиссия РФ утвердила нашу заявку на инфраструктурные кредиты на развитие Вологодчины. В перечень вошли шесть проектов. В Вологде планируется возвести здание школы на улице Преминина на 1,2 тысячи мест, приобрести автобусы на газомоторном топливе. В Череповце возведём три детских сада, продолжим строительство Шекснинского проспекта и обновление общественного транспорта", - написал глава региона в своей группе в социальной сети.
Реализовать проекты планируется в 2022-2023 годах. Бюджетный кредит будет предоставлен региону на 15 лет.
"Мы полностью используем бюджетный лимит, установленный для нашего региона, и подтверждаем готовность реализовать заявленные проекты. На ближайшие 15 лет мы прогнозируем поступление более 12 миллиардов рублей налоговых и неналоговых доходов, что позволит своевременно рассчитаться с бюджетным кредитом", – добавил Кувшинников.
Еще два проекта на общую сумму порядка 5 миллиардов рублей также направлены в правительственную комиссию и смогут претендовать на положительное решение, если в комиссии останется нераспределенный лимит средств. Это реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Вологды и расширение улицы Мира в Череповце, добавил он.