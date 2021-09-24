Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
https://ria.ru/20210924/kredity-1751604579.html
Вологодская область получит бюджетные кредиты для развития инфраструктуры
Вологодская область получит бюджетные кредиты для развития инфраструктуры - РИА Новости, 24.09.2021
Вологодская область получит бюджетные кредиты для развития инфраструктуры
Вологодская область получит бюджетные кредиты на общую сумму 4,2 миллиарда рублей под 3% годовых на реализацию шести инфраструктурных проектов, сообщил... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:37
2021-09-24T12:37
вологодская область
экономика
олег кувшинников
череповец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155192/81/1551928161_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_0fc5394c65b3f3c36250514315a2bdef.jpg
ВОЛОГДА, 24 сен – РИА Новости. Вологодская область получит бюджетные кредиты на общую сумму 4,2 миллиарда рублей под 3% годовых на реализацию шести инфраструктурных проектов, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников."Правительственная комиссия РФ утвердила нашу заявку на инфраструктурные кредиты на развитие Вологодчины. В перечень вошли шесть проектов. В Вологде планируется возвести здание школы на улице Преминина на 1,2 тысячи мест, приобрести автобусы на газомоторном топливе. В Череповце возведём три детских сада, продолжим строительство Шекснинского проспекта и обновление общественного транспорта", - написал глава региона в своей группе в социальной сети.Реализовать проекты планируется в 2022-2023 годах. Бюджетный кредит будет предоставлен региону на 15 лет.Еще два проекта на общую сумму порядка 5 миллиардов рублей также направлены в правительственную комиссию и смогут претендовать на положительное решение, если в комиссии останется нераспределенный лимит средств. Это реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Вологды и расширение улицы Мира в Череповце, добавил он.
https://ria.ru/20210908/modernizatsiya-1749186092.html
череповец
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155192/81/1551928161_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_2783c72fb9a36e3d6005c4d943f9178b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, олег кувшинников, череповец
12:37 24.09.2021
 

Вологодская область получит бюджетные кредиты для развития инфраструктуры

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 24 сен – РИА Новости. Вологодская область получит бюджетные кредиты на общую сумму 4,2 миллиарда рублей под 3% годовых на реализацию шести инфраструктурных проектов, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
"Правительственная комиссия РФ утвердила нашу заявку на инфраструктурные кредиты на развитие Вологодчины. В перечень вошли шесть проектов. В Вологде планируется возвести здание школы на улице Преминина на 1,2 тысячи мест, приобрести автобусы на газомоторном топливе. В Череповце возведём три детских сада, продолжим строительство Шекснинского проспекта и обновление общественного транспорта", - написал глава региона в своей группе в социальной сети.
Реализовать проекты планируется в 2022-2023 годах. Бюджетный кредит будет предоставлен региону на 15 лет.
"Мы полностью используем бюджетный лимит, установленный для нашего региона, и подтверждаем готовность реализовать заявленные проекты. На ближайшие 15 лет мы прогнозируем поступление более 12 миллиардов рублей налоговых и неналоговых доходов, что позволит своевременно рассчитаться с бюджетным кредитом", – добавил Кувшинников.
Еще два проекта на общую сумму порядка 5 миллиардов рублей также направлены в правительственную комиссию и смогут претендовать на положительное решение, если в комиссии останется нераспределенный лимит средств. Это реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Вологды и расширение улицы Мира в Череповце, добавил он.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 14:24Вологодская область
На модернизацию здравоохранения Вологодчины направят почти миллиард рублей
 
Вологодская областьЭкономикаОлег КувшинниковЧереповец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40Греция направит 24 миллиарда евро на "зеленый переход"
05:08Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26
04:51Афганские беженцы напали на американскую военнослужащую на базе в США
04:42Южная Корея обновила рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки
04:30Китай освободил двух канадцев после вылета финдиректора Huawei на родину
04:19Эксперт рассказал, почему одинаковые продукты стоят по-разному
04:18В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"
04:09Врач предупредила об опасности горячего чая
04:05В Пакистане призвали принять стратегию по борьбе с современными угрозами
03:53На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара
03:44Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19
03:39Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса
03:34"Поднос настоящей русской еды": в Китае оценили российские столовые
03:30Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"
03:26Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС
03:20Премьер Пакистана призвал поддержать новое правительство Афганистана
03:18Россиянам напомнили о праве вернуть часть затрат при покупке квартиры
03:13Лавров и Гутерреш обсудили Украину, Сирию, Афганистан и Ливию
03:08Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки
03:04СМИ сообщили, что освобожденная финдиректор Huawei покинула Канаду
Лента новостейМолния