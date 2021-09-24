https://ria.ru/20210924/kredity-1751604579.html

Вологодская область получит бюджетные кредиты для развития инфраструктуры

Вологодская область получит бюджетные кредиты для развития инфраструктуры - РИА Новости, 24.09.2021

Вологодская область получит бюджетные кредиты для развития инфраструктуры

Вологодская область получит бюджетные кредиты на общую сумму 4,2 миллиарда рублей под 3% годовых на реализацию шести инфраструктурных проектов, сообщил... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T12:37

2021-09-24T12:37

2021-09-24T12:37

вологодская область

экономика

олег кувшинников

череповец

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ВОЛОГДА, 24 сен – РИА Новости. Вологодская область получит бюджетные кредиты на общую сумму 4,2 миллиарда рублей под 3% годовых на реализацию шести инфраструктурных проектов, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников."Правительственная комиссия РФ утвердила нашу заявку на инфраструктурные кредиты на развитие Вологодчины. В перечень вошли шесть проектов. В Вологде планируется возвести здание школы на улице Преминина на 1,2 тысячи мест, приобрести автобусы на газомоторном топливе. В Череповце возведём три детских сада, продолжим строительство Шекснинского проспекта и обновление общественного транспорта", - написал глава региона в своей группе в социальной сети.Реализовать проекты планируется в 2022-2023 годах. Бюджетный кредит будет предоставлен региону на 15 лет.Еще два проекта на общую сумму порядка 5 миллиардов рублей также направлены в правительственную комиссию и смогут претендовать на положительное решение, если в комиссии останется нераспределенный лимит средств. Это реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Вологды и расширение улицы Мира в Череповце, добавил он.

https://ria.ru/20210908/modernizatsiya-1749186092.html

череповец

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экономика, олег кувшинников, череповец