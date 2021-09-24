https://ria.ru/20210924/kprf-1751692211.html
Сайт КПРФ по требованию Роскомнадзора удалил запрещенную информацию
Сайт КПРФ по требованию Роскомнадзора удалил запрещенную информацию - РИА Новости, 24.09.2021
Сайт КПРФ по требованию Роскомнадзора удалил запрещенную информацию
Администратор сайта КПРФ исполнил требование Роскомнадзора о необходимости удаления в установленный законом срок противоправного контента, сообщила пресс-служба РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T18:36
2021-09-24T18:36
2021-09-24T18:36
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Администратор сайта КПРФ исполнил требование Роскомнадзора о необходимости удаления в установленный законом срок противоправного контента, сообщила пресс-служба ведомства.На основании требования Генеральной прокуратуры РФ в отношении призывов к массовым мероприятиям, проводимым с нарушением установленного порядка, 23 сентября в адрес редакции официального сайта КПРФ Роскомнадзор направил уведомление о необходимости удаления в установленный законом срок противоправного контента."В настоящий момент администратор сайта исполнил требование ведомства, удалив запрещенную информацию", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210924/aktsiya-1751680507.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, технологии, кпрф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
Сайт КПРФ по требованию Роскомнадзора удалил запрещенную информацию
Сайт КПРФ исполнил требование Роскомнадзора об удалении противоправного контента