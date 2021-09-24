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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210924/kprf-1751692211.html
Сайт КПРФ по требованию Роскомнадзора удалил запрещенную информацию
Сайт КПРФ по требованию Роскомнадзора удалил запрещенную информацию - РИА Новости, 24.09.2021
Сайт КПРФ по требованию Роскомнадзора удалил запрещенную информацию
Администратор сайта КПРФ исполнил требование Роскомнадзора о необходимости удаления в установленный законом срок противоправного контента, сообщила пресс-служба РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T18:36
2021-09-24T18:36
выборы в государственную думу
общество
технологии
кпрф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Администратор сайта КПРФ исполнил требование Роскомнадзора о необходимости удаления в установленный законом срок противоправного контента, сообщила пресс-служба ведомства.На основании требования Генеральной прокуратуры РФ в отношении призывов к массовым мероприятиям, проводимым с нарушением установленного порядка, 23 сентября в адрес редакции официального сайта КПРФ Роскомнадзор направил уведомление о необходимости удаления в установленный законом срок противоправного контента."В настоящий момент администратор сайта исполнил требование ведомства, удалив запрещенную информацию", - говорится в сообщении.
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общество, технологии, кпрф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
18:36 24.09.2021
 
Сайт КПРФ по требованию Роскомнадзора удалил запрещенную информацию

Сайт КПРФ исполнил требование Роскомнадзора об удалении противоправного контента

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Томас Тхайцук
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Администратор сайта КПРФ исполнил требование Роскомнадзора о необходимости удаления в установленный законом срок противоправного контента, сообщила пресс-служба ведомства.
На основании требования Генеральной прокуратуры РФ в отношении призывов к массовым мероприятиям, проводимым с нарушением установленного порядка, 23 сентября в адрес редакции официального сайта КПРФ Роскомнадзор направил уведомление о необходимости удаления в установленный законом срок противоправного контента.
"В настоящий момент администратор сайта исполнил требование ведомства, удалив запрещенную информацию", - говорится в сообщении.
флаг КПРФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 17:51Выборы в Государственную думу
КПРФ отказалась отменять акцию 25 сентября
 
Выборы в Государственную думуОбществоТехнологииКПРФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Россия
 
 
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