https://ria.ru/20210924/kprf-1751692211.html

Сайт КПРФ по требованию Роскомнадзора удалил запрещенную информацию

Сайт КПРФ по требованию Роскомнадзора удалил запрещенную информацию - РИА Новости, 24.09.2021

Сайт КПРФ по требованию Роскомнадзора удалил запрещенную информацию

Администратор сайта КПРФ исполнил требование Роскомнадзора о необходимости удаления в установленный законом срок противоправного контента, сообщила пресс-служба РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T18:36

2021-09-24T18:36

2021-09-24T18:36

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Администратор сайта КПРФ исполнил требование Роскомнадзора о необходимости удаления в установленный законом срок противоправного контента, сообщила пресс-служба ведомства.На основании требования Генеральной прокуратуры РФ в отношении призывов к массовым мероприятиям, проводимым с нарушением установленного порядка, 23 сентября в адрес редакции официального сайта КПРФ Роскомнадзор направил уведомление о необходимости удаления в установленный законом срок противоправного контента."В настоящий момент администратор сайта исполнил требование ведомства, удалив запрещенную информацию", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210924/aktsiya-1751680507.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, кпрф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия