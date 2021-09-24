https://ria.ru/20210924/kotenok-1751624886.html

Спасатели в Невьянске реанимировали пострадавшего при пожаре котенка

Спасатели в Невьянске реанимировали пострадавшего при пожаре котенка - РИА Новости, 24.09.2021

Спасатели в Невьянске реанимировали пострадавшего при пожаре котенка

В Невьянске спасатели реанимировали котенка, пострадавшего при пожаре, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T13:50

2021-09-24T13:50

2021-09-24T14:48

хорошие новости

происшествия

невьянск

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен — РИА Новости. В Невьянске спасатели реанимировали котенка, пострадавшего при пожаре, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.По данным ведомства, вечером 23 сентября в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Малышева в Невьянске вспыхнул пожар. Горели личные вещи на площади шесть квадратных метров. Пожарные вывели из дома в спасательных масках 12 человек, а мужчину, находившегося в горевшей квартире, эвакуировали по пожарной автолестнице.Во время тушения огня в ванной комнате спасатели нашли котенка, не подававшего признаков жизни. "Домашнего питомца вынесли на свежий воздух и реанимировали, применив непрямой массаж маленького сердечка и воздух под давлением из дыхательного аппарата огнеборца", — рассказали в ведомстве.После этого котенок пришел в себя.

https://ria.ru/20210916/kosatka-1750259827.html

невьянск

свердловская область

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2021

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происшествия, невьянск, свердловская область