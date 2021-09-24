https://ria.ru/20210924/kotenok-1751624886.html
Спасатели в Невьянске реанимировали пострадавшего при пожаре котенка
Спасатели в Невьянске реанимировали пострадавшего при пожаре котенка - РИА Новости, 24.09.2021
Спасатели в Невьянске реанимировали пострадавшего при пожаре котенка
В Невьянске спасатели реанимировали котенка, пострадавшего при пожаре, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T13:50
2021-09-24T13:50
2021-09-24T14:48
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен — РИА Новости. В Невьянске спасатели реанимировали котенка, пострадавшего при пожаре, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.По данным ведомства, вечером 23 сентября в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Малышева в Невьянске вспыхнул пожар. Горели личные вещи на площади шесть квадратных метров. Пожарные вывели из дома в спасательных масках 12 человек, а мужчину, находившегося в горевшей квартире, эвакуировали по пожарной автолестнице.Во время тушения огня в ванной комнате спасатели нашли котенка, не подававшего признаков жизни. "Домашнего питомца вынесли на свежий воздух и реанимировали, применив непрямой массаж маленького сердечка и воздух под давлением из дыхательного аппарата огнеборца", — рассказали в ведомстве.После этого котенок пришел в себя.
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происшествия, невьянск, свердловская область
13:50 24.09.2021 (обновлено: 14:48 24.09.2021)
Спасатели в Невьянске реанимировали пострадавшего при пожаре котенка
Спасатели в свердловском Невьянске реанимировали пострадавшего при пожаре котенка
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен — РИА Новости.
В Невьянске
спасатели реанимировали котенка, пострадавшего при пожаре, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
По данным ведомства, вечером 23 сентября в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Малышева в Невьянске вспыхнул пожар. Горели личные вещи на площади шесть квадратных метров. Пожарные вывели из дома в спасательных масках 12 человек, а мужчину, находившегося в горевшей квартире, эвакуировали по пожарной автолестнице.
Во время тушения огня в ванной комнате спасатели нашли котенка, не подававшего признаков жизни.
"Домашнего питомца вынесли на свежий воздух и реанимировали, применив непрямой массаж маленького сердечка и воздух под давлением из дыхательного аппарата огнеборца", — рассказали в ведомстве.
После этого котенок пришел в себя.