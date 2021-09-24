https://ria.ru/20210924/kosmos-1751641673.html

Ракету "Союз-2.1а" для запуска "киноэкипажа" украсят символикой фильма

Ракету "Союз-2.1а" для запуска "киноэкипажа" украсят символикой фильма - РИА Новости, 24.09.2021

Ракету "Союз-2.1а" для запуска "киноэкипажа" украсят символикой фильма

Ракету-носитель "Союз-2.1а", которая отправит "киноэкипаж" с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко для съемок первого в космосе художественного... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T15:02

2021-09-24T15:02

2021-09-24T15:23

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ракету-носитель "Союз-2.1а", которая отправит "киноэкипаж" с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко для съемок первого в космосе художественного фильма "Вызов", украсят символикой фильма, изображение ракеты опубликовано на странице проекта на сайте Первого канала.Это не первый опыт раскраски ракет "Союз". Ранее они украшались к Олимпиаде 2014 года, юбилеям полета Юрия Гагарина и Сергея Королева, символикой Чувашии, а весной для коммерческого пуска ракета полностью преобразилась - из серо-оранжевой гаммы в бело-синюю.На четырех блоках первой ступени будут размещены логотипы "Роскосмоса", "Главкосмоса" (российский оператор космического туризма), Первого канала, логотипы спонсоров, вертикальные синие и оранжевые полосы украшают все три ступени и головной обтекатель. А на третьей ступени будет написано "Вызов".Согласно данным с сайта "Роскосмоса", пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19" с космодрома Байконур намечается 5 октября в 11.55 мск.Как рассказали ранее в пресс-службе госкорпорации, планируемая длительность полета к МКС составляет 3 часа 18 минут. Это чуть дольше рекордного времени в 3 часа 3 минуты, установленного кораблем "Союз МС-17" в октябре 2020 года.Ожидается, что 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.

https://ria.ru/20210918/kosmos-1750676150.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210917/mks-1750484554.html

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