Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210924/kosmos-1751641673.html
Ракету "Союз-2.1а" для запуска "киноэкипажа" украсят символикой фильма
Ракету "Союз-2.1а" для запуска "киноэкипажа" украсят символикой фильма - РИА Новости, 24.09.2021
Ракету "Союз-2.1а" для запуска "киноэкипажа" украсят символикой фильма
Ракету-носитель "Союз-2.1а", которая отправит "киноэкипаж" с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко для съемок первого в космосе художественного... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T15:02
2021-09-24T15:23
наука
байконур (город)
юрий гагарин (космонавт)
роскосмос
союз
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
главкосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734635507_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_da216aa4194b834f3806c8d3b44917f5.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ракету-носитель "Союз-2.1а", которая отправит "киноэкипаж" с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко для съемок первого в космосе художественного фильма "Вызов", украсят символикой фильма, изображение ракеты опубликовано на странице проекта на сайте Первого канала.Это не первый опыт раскраски ракет "Союз". Ранее они украшались к Олимпиаде 2014 года, юбилеям полета Юрия Гагарина и Сергея Королева, символикой Чувашии, а весной для коммерческого пуска ракета полностью преобразилась - из серо-оранжевой гаммы в бело-синюю.На четырех блоках первой ступени будут размещены логотипы "Роскосмоса", "Главкосмоса" (российский оператор космического туризма), Первого канала, логотипы спонсоров, вертикальные синие и оранжевые полосы украшают все три ступени и головной обтекатель. А на третьей ступени будет написано "Вызов".Согласно данным с сайта "Роскосмоса", пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19" с космодрома Байконур намечается 5 октября в 11.55 мск.Как рассказали ранее в пресс-службе госкорпорации, планируемая длительность полета к МКС составляет 3 часа 18 минут. Это чуть дольше рекордного времени в 3 часа 3 минуты, установленного кораблем "Союз МС-17" в октябре 2020 года.Ожидается, что 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
https://ria.ru/20210918/kosmos-1750676150.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210917/mks-1750484554.html
байконур (город)
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734635507_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_36d25545d26fb8306baf93d2186da5c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
байконур (город), юрий гагарин (космонавт), роскосмос, союз, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), главкосмос, земля, юлия пересильд, клим шипенко, новости культуры, кино и сериалы
15:02 24.09.2021 (обновлено: 15:23 24.09.2021)
 
Ракету "Союз-2.1а" для запуска "киноэкипажа" украсят символикой фильма

Ракету "Союз" для запуска "киноэкипажа" с Пересильд и Шипенко украсят символикой фильма

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко внутри тренажера космического корабля "Союз МС"
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко внутри тренажера космического корабля Союз МС - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ракету-носитель "Союз-2.1а", которая отправит "киноэкипаж" с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко для съемок первого в космосе художественного фильма "Вызов", украсят символикой фильма, изображение ракеты опубликовано на странице проекта на сайте Первого канала.
Это не первый опыт раскраски ракет "Союз". Ранее они украшались к Олимпиаде 2014 года, юбилеям полета Юрия Гагарина и Сергея Королева, символикой Чувашии, а весной для коммерческого пуска ракета полностью преобразилась - из серо-оранжевой гаммы в бело-синюю.
Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
18 сентября, 14:32Наука
"Киноэкипаж" прибыл на Байконур для подготовки к полету на МКС
На четырех блоках первой ступени будут размещены логотипы "Роскосмоса", "Главкосмоса" (российский оператор космического туризма), Первого канала, логотипы спонсоров, вертикальные синие и оранжевые полосы украшают все три ступени и головной обтекатель. А на третьей ступени будет написано "Вызов".
Согласно данным с сайта "Роскосмоса", пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19" с космодрома Байконур намечается 5 октября в 11.55 мск.
Как рассказали ранее в пресс-службе госкорпорации, планируемая длительность полета к МКС составляет 3 часа 18 минут. Это чуть дольше рекордного времени в 3 часа 3 минуты, установленного кораблем "Союз МС-17" в октябре 2020 года.
Ожидается, что 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
Актриса Юлия Пересильд и космонавт Антон Шкаплеров сдали первые экзамены перед полетом на МКС - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 11:22
Стало известно меню улетающего в космос "киноэкипажа"
 
НаукаБайконур (город)Юрий Гагарин (космонавт)РоскосмосСоюзКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)ГлавкосмосЗемляЮлия ПересильдКлим ШипенкоНовости культурыКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40Греция направит 24 миллиарда евро на "зеленый переход"
05:08Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26
04:51Афганские беженцы напали на американскую военнослужащую на базе в США
04:42Южная Корея обновила рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки
04:30Китай освободил двух канадцев после вылета финдиректора Huawei на родину
04:19Эксперт рассказал, почему одинаковые продукты стоят по-разному
04:18В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"
04:09Врач предупредила об опасности горячего чая
04:05В Пакистане призвали принять стратегию по борьбе с современными угрозами
03:53На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара
03:44Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19
03:39Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса
03:34"Поднос настоящей русской еды": в Китае оценили российские столовые
03:30Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"
03:26Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС
03:20Премьер Пакистана призвал поддержать новое правительство Афганистана
03:18Россиянам напомнили о праве вернуть часть затрат при покупке квартиры
03:13Лавров и Гутерреш обсудили Украину, Сирию, Афганистан и Ливию
03:08Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки
03:04СМИ сообщили, что освобожденная финдиректор Huawei покинула Канаду
Лента новостейМолния