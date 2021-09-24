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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210924/koronavirus-1751640909.html
В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса
В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса - РИА Новости, 24.09.2021
В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса
Ограничения из-за коронавируса продлили в Санкт-Петербурге по 31 октября, а с 1 октября не менее 80% госслужащих города должны быть или привиты компонентом... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T14:59
2021-09-24T15:54
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ограничения из-за коронавируса продлили в Санкт-Петербурге по 31 октября, а с 1 октября не менее 80% госслужащих города должны быть или привиты компонентом вакцины, или иметь QR-код, подтверждающий, что они перенесли коронавирус не более полугода назад.Соответствующее постановление правительства Петербурга опубликовано в пятницу за подписью губернатора Александра Беглова на официальном портале правовых актов города.Действие ограничительных мер в Петербурге могло завершиться 26 сентября, однако власти продлили до 31 октября срок, обозначенный в постановлении от 13 марта 2020 года о мерах по борьбе с распространением коронавируса.Постановление регионального правительства дополнили указанием руководителям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, госучреждениям и государственным унитарным предприятиям города. Им с 1 октября нужно обеспечить на постоянной основе, чтобы не менее 80% сотрудников от фактической численности имели либо документ, подтверждающий получение первого компонента вакцины, либо QR-код, полученный с использованием портала госуслуг и подтверждающий получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, либо QR-код о том, что человек перенес коронавирус и с даты выздоровления прошло не более шести календарных месяцев.
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санкт-петербург, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, александр беглов, здоровье - общество, вакцинация россиян от covid-19
14:59 24.09.2021 (обновлено: 15:54 24.09.2021)
 
В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге продлили до 31 октября ограничительные меры из-за коронавируса

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛюди на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Люди на Невском проспекте в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ограничения из-за коронавируса продлили в Санкт-Петербурге по 31 октября, а с 1 октября не менее 80% госслужащих города должны быть или привиты компонентом вакцины, или иметь QR-код, подтверждающий, что они перенесли коронавирус не более полугода назад.
Соответствующее постановление правительства Петербурга опубликовано в пятницу за подписью губернатора Александра Беглова на официальном портале правовых актов города.
Действие ограничительных мер в Петербурге могло завершиться 26 сентября, однако власти продлили до 31 октября срок, обозначенный в постановлении от 13 марта 2020 года о мерах по борьбе с распространением коронавируса.
Постановление регионального правительства дополнили указанием руководителям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, госучреждениям и государственным унитарным предприятиям города. Им с 1 октября нужно обеспечить на постоянной основе, чтобы не менее 80% сотрудников от фактической численности имели либо документ, подтверждающий получение первого компонента вакцины, либо QR-код, полученный с использованием портала госуслуг и подтверждающий получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, либо QR-код о том, что человек перенес коронавирус и с даты выздоровления прошло не более шести календарных месяцев.
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