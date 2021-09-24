14:17 24.09.2021 (обновлено: 14:23 24.09.2021)
Эндоскопист рассказала о результатах обследования перенесших COVID-19 людей
Эндоскопист Кукушкина: у четверти перенесших COVID-19 людей нашли рубцы в бронхах
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Рубцы в бронхах выявили в онкологическом диспансере в Липецке у четверти обследуемых, которые ранее перенесли коронавирусную инфекцию, при этом других заболеваний, которые могли бы вызвать подобные изменения, у пациентов не было, заявила врач-эндоскопист диспансера Наталья Кукушкина.
"У более чем 50% обследуемых была выявлена только бледная слизистая, почти у 25% пациентов выявлены рубцы, у почти 15% обнаружена микроангиопатия", - сказала Кукушкина на форуме онкологии и радиотерапии For life.
Вчера, 12:00Не верю!Четвертая волна коронавируса: чего ждать в России и что происходит в мире?Третья волна коронавируса еще не успела закончится, а мы уже ждем четвертую? Действительно ли в России высокая смертность, а в США настоящая аномалия по заболеваниям? Почему российскую вакцину так и не приняли в Европе и правы ли те, что критикуют ревакцинацию? Ждать ли нам обязательную вакцинацию?
Она отметила, что, как правило, изменения были в виде тонких белесоватых рубцов, но у части пациентов наблюдались и стойкие фиброзные изменения. При этом в анамнезе у пациента не было никаких других перенесенных заболеваний, способствующих образованию подобных рубцов, уточнила Кукушкина.