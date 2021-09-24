https://ria.ru/20210924/koronavirus-1751631947.html

Эндоскопист рассказала о результатах обследования перенесших COVID-19 людей

Эндоскопист рассказала о результатах обследования перенесших COVID-19 людей - РИА Новости, 24.09.2021

Эндоскопист рассказала о результатах обследования перенесших COVID-19 людей

Рубцы в бронхах выявили в онкологическом диспансере в Липецке у четверти обследуемых, которые ранее перенесли коронавирусную инфекцию, при этом других... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T14:17

2021-09-24T14:17

2021-09-24T14:23

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Рубцы в бронхах выявили в онкологическом диспансере в Липецке у четверти обследуемых, которые ранее перенесли коронавирусную инфекцию, при этом других заболеваний, которые могли бы вызвать подобные изменения, у пациентов не было, заявила врач-эндоскопист диспансера Наталья Кукушкина."У более чем 50% обследуемых была выявлена только бледная слизистая, почти у 25% пациентов выявлены рубцы, у почти 15% обнаружена микроангиопатия", - сказала Кукушкина на форуме онкологии и радиотерапии For life.Она отметила, что, как правило, изменения были в виде тонких белесоватых рубцов, но у части пациентов наблюдались и стойкие фиброзные изменения. При этом в анамнезе у пациента не было никаких других перенесенных заболеваний, способствующих образованию подобных рубцов, уточнила Кукушкина.

https://ria.ru/20210924/chetvertaya-volna-1751593283.html

липецк

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общество, липецк, коронавирус covid-19, коронавирус в россии