https://ria.ru/20210924/koronavirus-1751591826.html

В Москве за сутки выявили 2 893 случая заражения коронавирусом

В Москве за сутки выявили 2 893 случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 24.09.2021

В Москве за сутки выявили 2 893 случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в Москве (2 893), Санкт-Петербурге (1 874), Подмосковье (1 008), сообщили журналистам в... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T11:49

2021-09-24T11:49

2021-09-24T11:49

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в Москве (2 893), Санкт-Петербурге (1 874), Подмосковье (1 008), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2 893, 2 Санкт-Петербург - 1 874, 3. Московская область - 1008", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 18, Чукотском автономном округе - 15, Ненецком автономном округе - 13.

https://ria.ru/20210922/koronavirus-1751297267.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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