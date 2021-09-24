https://ria.ru/20210924/koronavirus-1751591826.html
В Москве за сутки выявили 2 893 случая заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 2 893 случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 24.09.2021
В Москве за сутки выявили 2 893 случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в Москве (2 893), Санкт-Петербурге (1 874), Подмосковье (1 008), сообщили журналистам в... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T11:49
2021-09-24T11:49
2021-09-24T11:49
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в Москве (2 893), Санкт-Петербурге (1 874), Подмосковье (1 008), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2 893, 2 Санкт-Петербург - 1 874, 3. Московская область - 1008", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 18, Чукотском автономном округе - 15, Ненецком автономном округе - 13.
https://ria.ru/20210922/koronavirus-1751297267.html
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки выявили 2 893 случая заражения коронавирусом
Оперштаб: в Москве за сутки выявили 2 893 случая заражения коронавирусом