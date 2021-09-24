https://ria.ru/20210924/koronavirus-1751591545.html
В России за сутки выписали 15 828 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 15 828 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 24.09.2021
В России за сутки выписали 15 828 переболевших COVID-19
За сутки в России выписаны 15 828 человек после COVID-19, общее число выздоровевших выросло до 6 574 608, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T11:49
2021-09-24T11:49
2021-09-24T11:49
распространение коронавируса
общество
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. За сутки в России выписаны 15 828 человек после COVID-19, общее число выздоровевших выросло до 6 574 608, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 828 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 574 608", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге выписали 1324 человека, Москве - 1277, Подмосковье - 659.
https://radiosputnik.ria.ru/20210924/koronavirus-1751571122.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 15 828 переболевших COVID-19
Оперштаб: в России за сутки выписали 15 828 переболевших COVID-19