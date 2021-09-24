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Экспортеры АПК смогут на платформе РЭЦ получить компенсацию на транспорт
Экспортеры АПК смогут на платформе РЭЦ получить компенсацию на транспорт - РИА Новости, 24.09.2021
Экспортеры АПК смогут на платформе РЭЦ получить компенсацию на транспорт
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) предоставит возможность сельхозэкспортерам компенсировать расходы на транспортировку большего количества поставок... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:41
2021-09-24T12:41
экономика
правительство рф
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
российский экспортный центр
ао "российский экспортный центр"
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россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) предоставит возможность сельхозэкспортерам компенсировать расходы на транспортировку большего количества поставок сельхозпродукции в 2020 и 2021 годах, на эту меру поддержки правительство России направило дополнительно 1,5 миллиарда рублей, сообщает РЭЦ.Экспортеры продукции АПК смогут получить поддержку по поставкам, которые были осуществлены в четвертом квартале 2020 года, а также в первом, втором и третьем кварталах 2021 года. "В июле правительство России приняло решение о выделении дополнительных бюджетных ассигнований в размере 1,5 миллиарда рублей. Сегодня дополнительные бюджетные ассигнования доведены до Минсельхоза России", - уточнили в РЭЦ.По его словам, цифровой механизм компенсации затрат на транспортировку позволил сократить пакет документов в заявке на 90% и трудозатраты экспортера при подготовке заявки. Кроме того, сократилось время на обработку заявки экспортера с нескольких месяцев до двух недель.Компания подает заявление на получение специальной меры поддержки в своем личном кабинете на платформе "Мой экспорт". После направления заявления экспортером сервис автоматически направляет запрос в профильные ведомства через информационную систему органов власти для подтверждения соблюдения целей и условий для получения меры поддержки. После проверки данных экспортера Центр проводит экспертизу подтверждающих документов организации, формирует заключение о предоставлении господдержки и направляет его в Минсельхоз для принятия окончательного решения.
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экономика, правительство рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц), россия
12:41 24.09.2021
 

Экспортеры АПК смогут на платформе РЭЦ получить компенсацию на транспорт

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) предоставит возможность сельхозэкспортерам компенсировать расходы на транспортировку большего количества поставок сельхозпродукции в 2020 и 2021 годах, на эту меру поддержки правительство России направило дополнительно 1,5 миллиарда рублей, сообщает РЭЦ.
"Заявки на компенсации можно оформить через платформу "Мой экспорт" (ИС "Одно окно") Российского экспортного центра, которая позволила сделать один из самых востребованных инструментов поддержки доступнее, сократив сроки оформления и рассмотрения заявок", - говорится в сообщении.
Экспортеры продукции АПК смогут получить поддержку по поставкам, которые были осуществлены в четвертом квартале 2020 года, а также в первом, втором и третьем кварталах 2021 года. "В июле правительство России приняло решение о выделении дополнительных бюджетных ассигнований в размере 1,5 миллиарда рублей. Сегодня дополнительные бюджетные ассигнования доведены до Минсельхоза России", - уточнили в РЭЦ.
"Программа поддержки расходов на транспортировку продукции АПК пользуется большой популярностью среди экспортеров. При этом она показывает высокую эффективность. Так, на 1 рубль господдержки поддержано экспорта более чем на 53 рубля. В настоящее время в РЭЦ поступило 1046 заявлений на получение компенсаций, однако выделенные в 2021 году на эти цели средства в размере 3 млрд рублей были полностью освоены экспортерами уже в первом полугодии", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
По его словам, цифровой механизм компенсации затрат на транспортировку позволил сократить пакет документов в заявке на 90% и трудозатраты экспортера при подготовке заявки. Кроме того, сократилось время на обработку заявки экспортера с нескольких месяцев до двух недель.
Компания подает заявление на получение специальной меры поддержки в своем личном кабинете на платформе "Мой экспорт". После направления заявления экспортером сервис автоматически направляет запрос в профильные ведомства через информационную систему органов власти для подтверждения соблюдения целей и условий для получения меры поддержки. После проверки данных экспортера Центр проводит экспертизу подтверждающих документов организации, формирует заключение о предоставлении господдержки и направляет его в Минсельхоз для принятия окончательного решения.
Вице-президент АО Российский экспортный центр Максим Кобин на заседании координационного совета по теме О развитии экспорта промышленной продукции и мерах государственной поддержки производителей при выходе на внешние рынки в рамках ВЭФ во Владивосток - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
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