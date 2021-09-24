https://ria.ru/20210924/kompensatsiya-1751606131.html

Экспортеры АПК смогут на платформе РЭЦ получить компенсацию на транспорт

Экспортеры АПК смогут на платформе РЭЦ получить компенсацию на транспорт - РИА Новости, 24.09.2021

Экспортеры АПК смогут на платформе РЭЦ получить компенсацию на транспорт

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) предоставит возможность сельхозэкспортерам компенсировать расходы на транспортировку большего количества поставок... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T12:41

2021-09-24T12:41

2021-09-24T12:41

экономика

правительство рф

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

российский экспортный центр

ао "российский экспортный центр"

вэб.рф (вэб)

российский экспортный центр (рэц)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751604552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a8ea0778d1660a83e4635d3f44bf2bc1.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) предоставит возможность сельхозэкспортерам компенсировать расходы на транспортировку большего количества поставок сельхозпродукции в 2020 и 2021 годах, на эту меру поддержки правительство России направило дополнительно 1,5 миллиарда рублей, сообщает РЭЦ.Экспортеры продукции АПК смогут получить поддержку по поставкам, которые были осуществлены в четвертом квартале 2020 года, а также в первом, втором и третьем кварталах 2021 года. "В июле правительство России приняло решение о выделении дополнительных бюджетных ассигнований в размере 1,5 миллиарда рублей. Сегодня дополнительные бюджетные ассигнования доведены до Минсельхоза России", - уточнили в РЭЦ.По его словам, цифровой механизм компенсации затрат на транспортировку позволил сократить пакет документов в заявке на 90% и трудозатраты экспортера при подготовке заявки. Кроме того, сократилось время на обработку заявки экспортера с нескольких месяцев до двух недель.Компания подает заявление на получение специальной меры поддержки в своем личном кабинете на платформе "Мой экспорт". После направления заявления экспортером сервис автоматически направляет запрос в профильные ведомства через информационную систему органов власти для подтверждения соблюдения целей и условий для получения меры поддержки. После проверки данных экспортера Центр проводит экспертизу подтверждающих документов организации, формирует заключение о предоставлении господдержки и направляет его в Минсельхоз для принятия окончательного решения.

https://ria.ru/20210902/podderzhka-1748370082.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, правительство рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц), россия