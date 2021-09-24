Экспортеры АПК смогут на платформе РЭЦ получить компенсацию на транспорт
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) предоставит возможность сельхозэкспортерам компенсировать расходы на транспортировку большего количества поставок сельхозпродукции в 2020 и 2021 годах, на эту меру поддержки правительство России направило дополнительно 1,5 миллиарда рублей, сообщает РЭЦ.
"Заявки на компенсации можно оформить через платформу "Мой экспорт" (ИС "Одно окно") Российского экспортного центра, которая позволила сделать один из самых востребованных инструментов поддержки доступнее, сократив сроки оформления и рассмотрения заявок", - говорится в сообщении.
Экспортеры продукции АПК смогут получить поддержку по поставкам, которые были осуществлены в четвертом квартале 2020 года, а также в первом, втором и третьем кварталах 2021 года. "В июле правительство России приняло решение о выделении дополнительных бюджетных ассигнований в размере 1,5 миллиарда рублей. Сегодня дополнительные бюджетные ассигнования доведены до Минсельхоза России", - уточнили в РЭЦ.
"Программа поддержки расходов на транспортировку продукции АПК пользуется большой популярностью среди экспортеров. При этом она показывает высокую эффективность. Так, на 1 рубль господдержки поддержано экспорта более чем на 53 рубля. В настоящее время в РЭЦ поступило 1046 заявлений на получение компенсаций, однако выделенные в 2021 году на эти цели средства в размере 3 млрд рублей были полностью освоены экспортерами уже в первом полугодии", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
По его словам, цифровой механизм компенсации затрат на транспортировку позволил сократить пакет документов в заявке на 90% и трудозатраты экспортера при подготовке заявки. Кроме того, сократилось время на обработку заявки экспортера с нескольких месяцев до двух недель.
Компания подает заявление на получение специальной меры поддержки в своем личном кабинете на платформе "Мой экспорт". После направления заявления экспортером сервис автоматически направляет запрос в профильные ведомства через информационную систему органов власти для подтверждения соблюдения целей и условий для получения меры поддержки. После проверки данных экспортера Центр проводит экспертизу подтверждающих документов организации, формирует заключение о предоставлении господдержки и направляет его в Минсельхоз для принятия окончательного решения.
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