https://ria.ru/20210924/kolyaska-1751705694.html

В Нижнем Новгороде нашли брошенного в коляске младенца

В Нижнем Новгороде нашли брошенного в коляске младенца - РИА Новости, 24.09.2021

В Нижнем Новгороде нашли брошенного в коляске младенца

Коляску с младенцем обнаружили прохожие в Нижнем Новгороде, ребенок доставлен в больницу, родителей разыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T19:53

2021-09-24T19:53

2021-09-24T19:53

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

нижний новгород

ребенок

младенцы

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Коляску с младенцем обнаружили прохожие в Нижнем Новгороде, ребенок доставлен в больницу, родителей разыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.Сообщение о том, что на улице Мончегорской обнаружена коляска с грудным ребенком, поступило в полицию в пятницу в 16.30."Сотрудники полиции сразу же выехали на место. Ребенка передали в больницу, состояние у него удовлетворительное. Разыскиваются родители ребенка, материал передан в подразделение по делам несовершеннолетних", - рассказали в пресс-службе ведомства.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20210924/arest-1751695052.html

https://ria.ru/20210909/moskva-1749291329.html

нижний новгород

россия

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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), нижний новгород, ребенок, младенцы, россия