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В Нижнем Новгороде нашли брошенного в коляске младенца
В Нижнем Новгороде нашли брошенного в коляске младенца - РИА Новости, 24.09.2021
В Нижнем Новгороде нашли брошенного в коляске младенца
Коляску с младенцем обнаружили прохожие в Нижнем Новгороде, ребенок доставлен в больницу, родителей разыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T19:53
2021-09-24T19:53
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
нижний новгород
ребенок
младенцы
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Коляску с младенцем обнаружили прохожие в Нижнем Новгороде, ребенок доставлен в больницу, родителей разыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.Сообщение о том, что на улице Мончегорской обнаружена коляска с грудным ребенком, поступило в полицию в пятницу в 16.30."Сотрудники полиции сразу же выехали на место. Ребенка передали в больницу, состояние у него удовлетворительное. Разыскиваются родители ребенка, материал передан в подразделение по делам несовершеннолетних", - рассказали в пресс-службе ведомства.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20210924/arest-1751695052.html
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), нижний новгород, ребенок, младенцы, россия
19:53 24.09.2021
 
В Нижнем Новгороде нашли брошенного в коляске младенца

МВД: брошенную коляску с младенцем нашли в Нижнем Новгороде, ребенка доставили в больницу

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Коляску с младенцем обнаружили прохожие в Нижнем Новгороде, ребенок доставлен в больницу, родителей разыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Сообщение о том, что на улице Мончегорской обнаружена коляска с грудным ребенком, поступило в полицию в пятницу в 16.30.
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"Сотрудники полиции сразу же выехали на место. Ребенка передали в больницу, состояние у него удовлетворительное. Разыскиваются родители ребенка, материал передан в подразделение по делам несовершеннолетних", - рассказали в пресс-службе ведомства.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Нижний НовгородребенокмладенцыРоссия
 
 
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