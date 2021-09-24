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Мужчина выпил полтора литра колы и умер
Мужчина выпил колы и умер
Мужчина выпил полтора литра колы и умер
Житель Китая выпил полтора литра колы за десять минут и умер на следующий день. Об этом пишет Daily Mail. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T21:33
2021-09-24T21:33
в мире
китай
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Житель Китая выпил полтора литра колы за десять минут и умер на следующий день. Об этом пишет Daily Mail.Спустя шесть часов после употребления прохладительного напитка двадцатидвухлетний мужчина обратился в пекинскую больницу с жалобами на сильную боль и вздутие живота.Врачи осмотрели пациента и выявили у него пневматоз — образование воздушных кист в стенке кишки и ишемию печени. Кроме того, у молодого человека наблюдалось учащенное сердцебиение и дыхание, низкое кровяное давление. Спустя 12 часов анализы крови показали, что у мужчины серьезное повреждение печени. Позднее его состояние ухудшилось, и он скончался через 18 часов после обращения в клинику.Китайские врачи считают, что из-за того, что пациент слишком быстро выпил колу, в его организме скопилось слишком много углекислого газа. Это спровоцировало кислородное голодание печени и стало причиной смерти. Медики добавили, что газ из кишечника просочился в воротную вену, один из главных кровеносных сосудов печени.Биохимик Натан Дэвис из Университетского колледжа Лондона заявил, что вероятность летального исхода из-за выпитой газировки ничтожно мала. По мнению специалиста, причиной смерти молодого человека могла стать бактериальная инфекция, которая провоцирует скопление газов внутри организма. Он уточнил, что вред от употребления газированных напитков незначителен, его можно заметить только в долгосрочной перспективе. От колы могут портиться зубы и нарушается минерализация костей, подытожил Дэвис.
https://ria.ru/20210909/trezvost-1749386576.html
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в мире, китай
21:33 24.09.2021
 
Мужчина выпил полтора литра колы и умер

Мужчина выпил полтора литра колы за десять минут и умер

© Depositphotos / Bhofack2Прохладная газировка
Прохладная газировка - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© Depositphotos / Bhofack2
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Житель Китая выпил полтора литра колы за десять минут и умер на следующий день. Об этом пишет Daily Mail.
Спустя шесть часов после употребления прохладительного напитка двадцатидвухлетний мужчина обратился в пекинскую больницу с жалобами на сильную боль и вздутие живота.
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Врачи осмотрели пациента и выявили у него пневматоз — образование воздушных кист в стенке кишки и ишемию печени. Кроме того, у молодого человека наблюдалось учащенное сердцебиение и дыхание, низкое кровяное давление. Спустя 12 часов анализы крови показали, что у мужчины серьезное повреждение печени. Позднее его состояние ухудшилось, и он скончался через 18 часов после обращения в клинику.
Китайские врачи считают, что из-за того, что пациент слишком быстро выпил колу, в его организме скопилось слишком много углекислого газа. Это спровоцировало кислородное голодание печени и стало причиной смерти. Медики добавили, что газ из кишечника просочился в воротную вену, один из главных кровеносных сосудов печени.
Биохимик Натан Дэвис из Университетского колледжа Лондона заявил, что вероятность летального исхода из-за выпитой газировки ничтожно мала. По мнению специалиста, причиной смерти молодого человека могла стать бактериальная инфекция, которая провоцирует скопление газов внутри организма. Он уточнил, что вред от употребления газированных напитков незначителен, его можно заметить только в долгосрочной перспективе. От колы могут портиться зубы и нарушается минерализация костей, подытожил Дэвис.
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