Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210924/knigi-1751640419.html
В Москве прошла церемония открытия международной книжной ярмарки
В Москве прошла церемония открытия международной книжной ярмарки - РИА Новости, 24.09.2021
В Москве прошла церемония открытия международной книжной ярмарки
Торжественная церемония открытия 34-й Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ) состоялась в выставочном комплексе "Экспоцентр", передает с места события... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T14:57
2021-09-24T14:57
культура
юрий рост
московская книжная выставка-ярмарка
российский книжный союз
коммерческая недвижимость
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737380769_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_993923f5d6b9865bbfbb3e262af621b2.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Торжественная церемония открытия 34-й Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ) состоялась в выставочном комплексе "Экспоцентр", передает с места события корреспондент РИА Новости."Несмотря на происходящее вокруг нас, Московская международная книжная ярмарка все же открывается. Можно сказать, что она уже открылась, ведь вчера состоялось подведение итогов национального конкурса "Книга года"... Последние 18 месяцев прошли для нас в тяжелом режиме, особенно тяжело дался 2020 год. Я бы хотел поздравить нас с тем, что мы все же смогли собраться здесь вместе... Я с гордостью говорю о том, что книжная индустрия выдержала удар, который нанесла пандемия. Книги живут, издательства сохранили свои творческие коллективы и продолжают созидать", - сказал вице-президент Российского книжного союза Владимир Григорьев.Он отметил, что за первое полугодие 2021 года наблюдался значительный рост числа изданных книг и тиражей по сравнению с прошлым годом.Открытие ММКЯ также посетил писатель и журналист Юрий Рост, отметивший высокий интерес к книге, сохранившийся у людей. "Я счастлив, что Московская международная книжная ярмарка открылась, что книга по-прежнему жива и интерес к ней велик. Хотел бы выразить благодарность оргкомитету, который сделал проведение ММКЯ возможным. Я надеюсь, что со временем люди будут читать больше книг", - добавил он.Более 200 издательств из различных регионов России представят свои книги и программу на ММКЯ в павильоне и отапливаемых уличных шатрах. За четыре дня на ММКЯ пройдет более 300 мероприятий на девяти площадках. В рамках проведения ярмарки состоятся встречи с известными авторами, презентации книг, открытые дискуссии и мастер-классы.
https://ria.ru/20210924/vystavka-1751623335.html
https://ria.ru/20210924/knigi-1751497887.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737380769_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_05be46ff1cc0b00ded0607e9676b1ffe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий рост, московская книжная выставка-ярмарка, российский книжный союз, коммерческая недвижимость, россия
14:57 24.09.2021
 
В Москве прошла церемония открытия международной книжной ярмарки

В столице прошла церемония открытия 34-й Московской международной книжной ярмарки

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосетители книжного фестиваля "Красная площадь" в Москве
Посетители книжного фестиваля Красная площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Торжественная церемония открытия 34-й Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ) состоялась в выставочном комплексе "Экспоцентр", передает с места события корреспондент РИА Новости.
"Несмотря на происходящее вокруг нас, Московская международная книжная ярмарка все же открывается. Можно сказать, что она уже открылась, ведь вчера состоялось подведение итогов национального конкурса "Книга года"... Последние 18 месяцев прошли для нас в тяжелом режиме, особенно тяжело дался 2020 год. Я бы хотел поздравить нас с тем, что мы все же смогли собраться здесь вместе... Я с гордостью говорю о том, что книжная индустрия выдержала удар, который нанесла пандемия. Книги живут, издательства сохранили свои творческие коллективы и продолжают созидать", - сказал вице-президент Российского книжного союза Владимир Григорьев.
Третьяковская галерея на Крымском валу - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 13:42Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Выставка фотографии "Золотая черепаха" откроется в Новой Третьяковке
Он отметил, что за первое полугодие 2021 года наблюдался значительный рост числа изданных книг и тиражей по сравнению с прошлым годом.
Открытие ММКЯ также посетил писатель и журналист Юрий Рост, отметивший высокий интерес к книге, сохранившийся у людей. "Я счастлив, что Московская международная книжная ярмарка открылась, что книга по-прежнему жива и интерес к ней велик. Хотел бы выразить благодарность оргкомитету, который сделал проведение ММКЯ возможным. Я надеюсь, что со временем люди будут читать больше книг", - добавил он.
Более 200 издательств из различных регионов России представят свои книги и программу на ММКЯ в павильоне и отапливаемых уличных шатрах. За четыре дня на ММКЯ пройдет более 300 мероприятий на девяти площадках. В рамках проведения ярмарки состоятся встречи с известными авторами, презентации книг, открытые дискуссии и мастер-классы.
Книги осени 2021
Вчера, 08:00Культура
Тарантино, Акунин, Роулинг и Несбё: главные книги этой осени
 
КультураЮрий РостМосковская книжная выставка-ярмаркаРоссийский Книжный СоюзКоммерческая недвижимостьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26
04:51В США афганские беженцы напали на американскую военнослужащую
04:42Южная Корея обновила рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки
04:30Китай освободил двух канадцев после вылета финдиректора Huawei на родину
04:19Эксперт рассказал, почему одинаковые продукты стоят по-разному
04:18В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"
04:09Врач предупредила об опасности горячего чая
04:05В Пакистане призвали принять стратегию по борьбе с современными угрозами
03:53На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара
03:44Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19
03:39Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса
03:34"Поднос настоящей русской еды": в Китае оценили российские столовые
03:30Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"
03:26Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС
03:20Премьер Пакистана призвал поддержать новое правительство Афганистана
03:18Россиянам напомнили о праве вернуть часть затрат при покупке квартиры
03:13Лавров и Гутерреш обсудили Украину, Сирию, Афганистан и Ливию
03:08Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки
03:04СМИ сообщили, что освобожденная финдиректор Huawei покинула Канаду
03:00Юрист рассказал о грубых ошибках, которые могут содержаться в ЕГРН
Лента новостейМолния