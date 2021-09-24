https://ria.ru/20210924/knigi-1751640419.html

В Москве прошла церемония открытия международной книжной ярмарки

В Москве прошла церемония открытия международной книжной ярмарки - РИА Новости, 24.09.2021

В Москве прошла церемония открытия международной книжной ярмарки

Торжественная церемония открытия 34-й Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ) состоялась в выставочном комплексе "Экспоцентр", передает с места события... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T14:57

2021-09-24T14:57

2021-09-24T14:57

культура

юрий рост

московская книжная выставка-ярмарка

российский книжный союз

коммерческая недвижимость

россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Торжественная церемония открытия 34-й Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ) состоялась в выставочном комплексе "Экспоцентр", передает с места события корреспондент РИА Новости."Несмотря на происходящее вокруг нас, Московская международная книжная ярмарка все же открывается. Можно сказать, что она уже открылась, ведь вчера состоялось подведение итогов национального конкурса "Книга года"... Последние 18 месяцев прошли для нас в тяжелом режиме, особенно тяжело дался 2020 год. Я бы хотел поздравить нас с тем, что мы все же смогли собраться здесь вместе... Я с гордостью говорю о том, что книжная индустрия выдержала удар, который нанесла пандемия. Книги живут, издательства сохранили свои творческие коллективы и продолжают созидать", - сказал вице-президент Российского книжного союза Владимир Григорьев.Он отметил, что за первое полугодие 2021 года наблюдался значительный рост числа изданных книг и тиражей по сравнению с прошлым годом.Открытие ММКЯ также посетил писатель и журналист Юрий Рост, отметивший высокий интерес к книге, сохранившийся у людей. "Я счастлив, что Московская международная книжная ярмарка открылась, что книга по-прежнему жива и интерес к ней велик. Хотел бы выразить благодарность оргкомитету, который сделал проведение ММКЯ возможным. Я надеюсь, что со временем люди будут читать больше книг", - добавил он.Более 200 издательств из различных регионов России представят свои книги и программу на ММКЯ в павильоне и отапливаемых уличных шатрах. За четыре дня на ММКЯ пройдет более 300 мероприятий на девяти площадках. В рамках проведения ярмарки состоятся встречи с известными авторами, презентации книг, открытые дискуссии и мастер-классы.

https://ria.ru/20210924/vystavka-1751623335.html

https://ria.ru/20210924/knigi-1751497887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий рост, московская книжная выставка-ярмарка, российский книжный союз, коммерческая недвижимость, россия