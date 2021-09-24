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Путин оценил книгу немецкого писателя о России
Путин оценил книгу немецкого писателя о России - РИА Новости, 24.09.2021
Путин оценил книгу немецкого писателя о России
Книга немецкого автора Ханса-Йоахима Фрая "Научиться любить Россию" помогает осмыслить драматические страницы прошлого и решить задачу исторического примирения, РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T17:13
2021-09-24T17:13
в мире
германия
владимир путин
эксмо
книги
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Книга немецкого автора Ханса-Йоахима Фрая "Научиться любить Россию" помогает осмыслить драматические страницы прошлого и решить задачу исторического примирения, отметил президент РФ Владимир Путин в приветствии, опубликованном в предисловии книги Фрая."Искренний друг, глубокий знаток истории и традиций нашей страны, Х.-И. Фрай многое делает для продвижения гуманитарного сотрудничества между Россией и Германией. Столь плодотворная, созидательная работа нашла отражение на страницах его книги - в интересных рассказах о памятных событиях и встречах, о ярких и инициативах, обогативших культурную жизнь двух государств", — отмечает Путин.Президент РФ также подчёркивает, что новая работа Фрая уже получила широкую популярность в ФРГ. Первое немецкоязычное издание книги вышло в свет три года назад, накануне чемпионата мира по футболу в России. Книга имела огромный успех у немецких и австрийских читателей. В Германии она вошла в список бестселлеров.Особое внимание в книге Фрай уделяет тесному переплетению человеческих судеб, а также взаимному влиянию российской и немецкой культур."Это то, что во многом помогло нам осмыслить наиболее драматичные страницы прошлого и решить сложнейшую задачу исторического примирения после Второй мировой войны. И сегодня диалог гражданских обществ, контакты в гуманитарной сфере сближают народы наших двух стран", - отмечает Путин в своём предисловии.В своей новой книге Ханс-Йоахим Фрай рассказывает о том, как полюбил Россию. Писатель делится с читателями своей историей о первой встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2009 году, а также о том, как он приехал в Россию, начал здесь работать, а позже приехал сюда жить.Презентация книги "Научиться любить Россию" от издательства ЭКСМО состоится 28 сентября в книжном магазине "Достоевский".Ханс-Йоахим Фрай является немецким менеджером в сфере культуры, режиссером, который, помимо работы в качестве художественного руководителя "Сириуса" - Фонда "Талант и успех" в Сочи, является советником генерального директора Государственного академического Большого театра России и уже много лет работает в России в качестве режиссера-постановщика.
https://ria.ru/20210713/statya-1741161175.html
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в мире, германия, владимир путин, эксмо, книги, россия
17:13 24.09.2021
 
Путин оценил книгу немецкого писателя о России

Путин: книга "Научиться любить Россию" помогает решить задачу исторического примирения

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи по видеосвязи с главой Марий Эл Александром Евстифеевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи по видеосвязи с главой Марий Эл Александром Евстифеевым - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Книга немецкого автора Ханса-Йоахима Фрая "Научиться любить Россию" помогает осмыслить драматические страницы прошлого и решить задачу исторического примирения, отметил президент РФ Владимир Путин в приветствии, опубликованном в предисловии книги Фрая.
"Искренний друг, глубокий знаток истории и традиций нашей страны, Х.-И. Фрай многое делает для продвижения гуманитарного сотрудничества между Россией и Германией. Столь плодотворная, созидательная работа нашла отражение на страницах его книги - в интересных рассказах о памятных событиях и встречах, о ярких и инициативах, обогативших культурную жизнь двух государств", — отмечает Путин.
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Президент РФ также подчёркивает, что новая работа Фрая уже получила широкую популярность в ФРГ. Первое немецкоязычное издание книги вышло в свет три года назад, накануне чемпионата мира по футболу в России. Книга имела огромный успех у немецких и австрийских читателей. В Германии она вошла в список бестселлеров.
Особое внимание в книге Фрай уделяет тесному переплетению человеческих судеб, а также взаимному влиянию российской и немецкой культур.
"Это то, что во многом помогло нам осмыслить наиболее драматичные страницы прошлого и решить сложнейшую задачу исторического примирения после Второй мировой войны. И сегодня диалог гражданских обществ, контакты в гуманитарной сфере сближают народы наших двух стран", - отмечает Путин в своём предисловии.
В своей новой книге Ханс-Йоахим Фрай рассказывает о том, как полюбил Россию. Писатель делится с читателями своей историей о первой встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2009 году, а также о том, как он приехал в Россию, начал здесь работать, а позже приехал сюда жить.
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Презентация книги "Научиться любить Россию" от издательства ЭКСМО состоится 28 сентября в книжном магазине "Достоевский".
Ханс-Йоахим Фрай является немецким менеджером в сфере культуры, режиссером, который, помимо работы в качестве художественного руководителя "Сириуса" - Фонда "Талант и успех" в Сочи, является советником генерального директора Государственного академического Большого театра России и уже много лет работает в России в качестве режиссера-постановщика.
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