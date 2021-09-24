https://ria.ru/20210924/kniga-1751672558.html

Путин оценил книгу немецкого писателя о России

Путин оценил книгу немецкого писателя о России - РИА Новости, 24.09.2021

Путин оценил книгу немецкого писателя о России

Книга немецкого автора Ханса-Йоахима Фрая "Научиться любить Россию" помогает осмыслить драматические страницы прошлого и решить задачу исторического примирения, РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T17:13

2021-09-24T17:13

2021-09-24T17:13

в мире

германия

владимир путин

эксмо

книги

россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Книга немецкого автора Ханса-Йоахима Фрая "Научиться любить Россию" помогает осмыслить драматические страницы прошлого и решить задачу исторического примирения, отметил президент РФ Владимир Путин в приветствии, опубликованном в предисловии книги Фрая."Искренний друг, глубокий знаток истории и традиций нашей страны, Х.-И. Фрай многое делает для продвижения гуманитарного сотрудничества между Россией и Германией. Столь плодотворная, созидательная работа нашла отражение на страницах его книги - в интересных рассказах о памятных событиях и встречах, о ярких и инициативах, обогативших культурную жизнь двух государств", — отмечает Путин.Президент РФ также подчёркивает, что новая работа Фрая уже получила широкую популярность в ФРГ. Первое немецкоязычное издание книги вышло в свет три года назад, накануне чемпионата мира по футболу в России. Книга имела огромный успех у немецких и австрийских читателей. В Германии она вошла в список бестселлеров.Особое внимание в книге Фрай уделяет тесному переплетению человеческих судеб, а также взаимному влиянию российской и немецкой культур."Это то, что во многом помогло нам осмыслить наиболее драматичные страницы прошлого и решить сложнейшую задачу исторического примирения после Второй мировой войны. И сегодня диалог гражданских обществ, контакты в гуманитарной сфере сближают народы наших двух стран", - отмечает Путин в своём предисловии.В своей новой книге Ханс-Йоахим Фрай рассказывает о том, как полюбил Россию. Писатель делится с читателями своей историей о первой встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2009 году, а также о том, как он приехал в Россию, начал здесь работать, а позже приехал сюда жить.Презентация книги "Научиться любить Россию" от издательства ЭКСМО состоится 28 сентября в книжном магазине "Достоевский".Ханс-Йоахим Фрай является немецким менеджером в сфере культуры, режиссером, который, помимо работы в качестве художественного руководителя "Сириуса" - Фонда "Талант и успех" в Сочи, является советником генерального директора Государственного академического Большого театра России и уже много лет работает в России в качестве режиссера-постановщика.

https://ria.ru/20210713/statya-1741161175.html

https://ria.ru/20210630/statya-1739249958.html

https://ria.ru/20201217/putin-1589728513.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, германия, владимир путин, эксмо, книги, россия