У The Rolling Stones вышел клип, посвященный барабанщику Чарли Уоттсу

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Участники британской рок-группы The Rolling Stones представили на YouTube клип на песню "Living in the heart of love", посвященный покойному барабанщику Чарли Уоттсу. Песня "Living in the heart of love" была записана во время работы над альбомом "Tattoo you" 1981 года. Однако тогда она не вошла в официальный трек-лист. Сейчас же на нее сняли стильный черно-белый ролик. В нем появляются актрисы Маргерит Тиам и Наиля Арзун, которые наслаждаются ночным Парижем. Они веселятся на квартире у друзей, а потом едут в ночной клуб. В клип также вошло много архивных кадров с участием молодого Уоттса. На них ударник отбивает ритм и иногда улыбается в камеру. Видео заканчивается словами "Charlie is my darling", так назывался документальный фильм о группе, снятый в 1965 году. Барабанщика легендарной рок-группы не стало в конце августа. Чарли Уоттс скончался в возрасте 80 лет в одной из больниц Лондона. Последнее время у музыканта были проблемы со здоровьем, из-за которых он не смог принять участие в американском турне The Rolling Stones. Сообщалось, что ему сделали срочную операцию на сердце. В общей сложности Уоттс выступал в рок-группе почти 60 лет. И хотя он не был одним из основателей The Rolling Stones, но присоединился в первые годы ее существования примерно в 1963-м. Вместе с Миком Джаггером и Китом Ричардсом он участвовал в записи всех студийных альбомов коллектива. Последним из них стал "Blue and Lonesome", выпущенный в 2016 году.

