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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210824/uotts-1747103911.html
Умер ударник рок-группы Rolling Stones Чарли Уоттс
Умер ударник рок-группы Rolling Stones Чарли Уоттс - РИА Новости, 24.08.2021
Умер ударник рок-группы Rolling Stones Чарли Уоттс
Ударник легендарной рок-группы Rolling Stones Чарли Уоттс скончался в возрасте 80 лет в одной из больниц Лондона, сообщил представитель музыканта Бернард... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T19:51
2021-08-24T20:45
культура
the rolling stones
сша
лондон
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Ударник легендарной рок-группы Rolling Stones Чарли Уоттс скончался в возрасте 80 лет в одной из больниц Лондона, сообщил представитель музыканта Бернард Доэрти. Ранее стало известно, что Уоттс из-за состояния здоровья не примет участие в американском турне группы. Ему сделали срочную операцию на сердце. Когда врачи запретили музыканту присоединиться к предстоящему турне, он пошутил, что "впервые в жизни потерял чувство ритма".Общемировой тираж альбомов The Rolling Stones, на счету которых более 20 только студийных записей, составляет более 250 миллионов экземпляров. Двести миллионов пластинок были проданы в США, именно по этим показателям группа, образованная в 1962 году, является одной из самых успешных в мире. В 1989 году музыкантов включили в Зал славы рок-н-ролла, а в 2004 году они заняли четвертое место в списке 50 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone.
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the rolling stones, сша, лондон
19:51 24.08.2021 (обновлено: 20:45 24.08.2021)
 
Умер ударник рок-группы Rolling Stones Чарли Уоттс

Ударник легендарной рок-группы Rolling Stones Чарли Уоттс умер в возрасте 80 лет

© REUTERS / Rodrigo GarridoУдарник рок-группы Rolling Stones Чарли Уоттс
Ударник рок-группы Rolling Stones Чарли Уоттс - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© REUTERS / Rodrigo Garrido
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Ударник легендарной рок-группы Rolling Stones Чарли Уоттс скончался в возрасте 80 лет в одной из больниц Лондона, сообщил представитель музыканта Бернард Доэрти.
Ранее стало известно, что Уоттс из-за состояния здоровья не примет участие в американском турне группы. Ему сделали срочную операцию на сердце. Когда врачи запретили музыканту присоединиться к предстоящему турне, он пошутил, что "впервые в жизни потерял чувство ритма".

"С величайшей печалью мы сообщаем о смерти нашего любимого Чарли Уоттса. Во вторник он мирно ушел из жизни в лондонской больнице, окруженный своей семьей. Он был одним из величайших барабанщиков своего поколения", — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте коллектива.

Общемировой тираж альбомов The Rolling Stones, на счету которых более 20 только студийных записей, составляет более 250 миллионов экземпляров. Двести миллионов пластинок были проданы в США, именно по этим показателям группа, образованная в 1962 году, является одной из самых успешных в мире. В 1989 году музыкантов включили в Зал славы рок-н-ролла, а в 2004 году они заняли четвертое место в списке 50 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone.
 
КультураThe Rolling StonesСШАЛондон
 
 
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