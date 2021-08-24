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Умер ударник рок-группы Rolling Stones Чарли Уоттс

Умер ударник рок-группы Rolling Stones Чарли Уоттс - РИА Новости, 24.08.2021

Умер ударник рок-группы Rolling Stones Чарли Уоттс

Ударник легендарной рок-группы Rolling Stones Чарли Уоттс скончался в возрасте 80 лет в одной из больниц Лондона, сообщил представитель музыканта Бернард... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T19:51

2021-08-24T19:51

2021-08-24T20:45

культура

the rolling stones

сша

лондон

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Ударник легендарной рок-группы Rolling Stones Чарли Уоттс скончался в возрасте 80 лет в одной из больниц Лондона, сообщил представитель музыканта Бернард Доэрти. Ранее стало известно, что Уоттс из-за состояния здоровья не примет участие в американском турне группы. Ему сделали срочную операцию на сердце. Когда врачи запретили музыканту присоединиться к предстоящему турне, он пошутил, что "впервые в жизни потерял чувство ритма".Общемировой тираж альбомов The Rolling Stones, на счету которых более 20 только студийных записей, составляет более 250 миллионов экземпляров. Двести миллионов пластинок были проданы в США, именно по этим показателям группа, образованная в 1962 году, является одной из самых успешных в мире. В 1989 году музыкантов включили в Зал славы рок-н-ролла, а в 2004 году они заняли четвертое место в списке 50 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone.

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the rolling stones, сша, лондон