19:51 24.08.2021 (обновлено: 20:45 24.08.2021)
Умер ударник рок-группы Rolling Stones Чарли Уоттс
Ударник легендарной рок-группы Rolling Stones Чарли Уоттс умер в возрасте 80 лет
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Ударник легендарной рок-группы Rolling Stones Чарли Уоттс скончался в возрасте 80 лет в одной из больниц Лондона, сообщил представитель музыканта Бернард Доэрти.
Ранее стало известно, что Уоттс из-за состояния здоровья не примет участие в американском турне группы. Ему сделали срочную операцию на сердце. Когда врачи запретили музыканту присоединиться к предстоящему турне, он пошутил, что "впервые в жизни потерял чувство ритма".
"С величайшей печалью мы сообщаем о смерти нашего любимого Чарли Уоттса. Во вторник он мирно ушел из жизни в лондонской больнице, окруженный своей семьей. Он был одним из величайших барабанщиков своего поколения", — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте коллектива.
Общемировой тираж альбомов The Rolling Stones, на счету которых более 20 только студийных записей, составляет более 250 миллионов экземпляров. Двести миллионов пластинок были проданы в США, именно по этим показателям группа, образованная в 1962 году, является одной из самых успешных в мире. В 1989 году музыкантов включили в Зал славы рок-н-ролла, а в 2004 году они заняли четвертое место в списке 50 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone.