Эксперт назвала риски, с которыми может столкнуться АПК из-за климата
Эксперт Серова назвала риски, с которыми может столкнуться АПК из-за изменения климата
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Климатические изменения происходят во всем мире, самым непосредственным образом затрагивая и Россию, в этой связи АПК страны неизбежно столкнется с рядом серьезных вызовов, заявила на конференции "Растениеводство России" директор по аграрной политике институт агроисследований ВШЭ Евгения Серова.
"Первый (риск агроклиматического смещения - ред) - географический. В среднем по больнице нам хорошо, но зоны (земледелия - ред.) будут смещаться в места, где никогда не производили - а там нет кадров, инфраструктуры, технологий. Во-вторых, это зоны далеко находятся от портов и мест потребления, что означает удорожание продукции", - сказала Серова, приведя в качестве примера возможную ситуацию, если пшеница будет выращиваться в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
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С другой стороны, продолжила она, в регионах традиционного земледелия, например, в Поволжье, условия производства из-за засух и наводнений могут ухудшаться, и к этому придется приспосабливаться технологически. "Уже сегодня мы видим необходимость серьезной работы с мелиорацией, это тоже некий ответ на климатические изменения: другие севообороты, другая селекция - это потребует инвестирования, и это среднесрочное явление", - сказала она.
"Все это приведет к последствиям социальным: и географические, и технологические последствия приведут к подорожанию продовольствия - что бы мы ни делали, потому что будет удорожаться технологии, будет более дорогой логистика", - считает Серова.
В свою очередь гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) Дмитрий Рылько заметил, что на фоне климатических изменений изменение маржинальности АПК по ключевым регионам России, которое должно было произойти через три-пять лет, происходит уже сейчас. Так, южные регионы уже не приносят аграриям сверхрекордные доходности, отдельные регионы Западного Черноземья, например, Курская область - в прибыли, но уже ниже в доходности соседней Украины.
В тяжелой ситуации с доходностью, по причине дорогой логистики и невысокой урожайности - территории от Тамбова и правее, с концентрацией на Южном Урале. "Погода сделала свое дело. Урал уже протестирован, Поволжье не в очень хороших условиях, восточная часть Центрального Черноземья по ряду культур тоже попала под раздачу, и не в лучшей форме", - сказал Рылько.
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