https://ria.ru/20210924/klimat-1751628404.html

Эксперт назвала риски, с которыми может столкнуться АПК из-за климата

Эксперт назвала риски, с которыми может столкнуться АПК из-за климата - РИА Новости, 24.09.2021

Эксперт назвала риски, с которыми может столкнуться АПК из-за климата

Климатические изменения происходят во всем мире, самым непосредственным образом затрагивая и Россию, в этой связи АПК страны неизбежно столкнется с рядом... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T14:03

2021-09-24T14:03

2021-09-24T14:03

экономика

высшая школа экономики (вшэ)

климат

поволжье

ханты-мансийский автономный округ

россия

дмитрий рылько

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Климатические изменения происходят во всем мире, самым непосредственным образом затрагивая и Россию, в этой связи АПК страны неизбежно столкнется с рядом серьезных вызовов, заявила на конференции "Растениеводство России" директор по аграрной политике институт агроисследований ВШЭ Евгения Серова."Первый (риск агроклиматического смещения - ред) - географический. В среднем по больнице нам хорошо, но зоны (земледелия - ред.) будут смещаться в места, где никогда не производили - а там нет кадров, инфраструктуры, технологий. Во-вторых, это зоны далеко находятся от портов и мест потребления, что означает удорожание продукции", - сказала Серова, приведя в качестве примера возможную ситуацию, если пшеница будет выращиваться в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.С другой стороны, продолжила она, в регионах традиционного земледелия, например, в Поволжье, условия производства из-за засух и наводнений могут ухудшаться, и к этому придется приспосабливаться технологически. "Уже сегодня мы видим необходимость серьезной работы с мелиорацией, это тоже некий ответ на климатические изменения: другие севообороты, другая селекция - это потребует инвестирования, и это среднесрочное явление", - сказала она.В свою очередь гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) Дмитрий Рылько заметил, что на фоне климатических изменений изменение маржинальности АПК по ключевым регионам России, которое должно было произойти через три-пять лет, происходит уже сейчас. Так, южные регионы уже не приносят аграриям сверхрекордные доходности, отдельные регионы Западного Черноземья, например, Курская область - в прибыли, но уже ниже в доходности соседней Украины.В тяжелой ситуации с доходностью, по причине дорогой логистики и невысокой урожайности - территории от Тамбова и правее, с концентрацией на Южном Урале. "Погода сделала свое дело. Урал уже протестирован, Поволжье не в очень хороших условиях, восточная часть Центрального Черноземья по ряду культур тоже попала под раздачу, и не в лучшей форме", - сказал Рылько.

https://ria.ru/20210923/klimat-1751509779.html

https://ria.ru/20210915/klimat-1750112072.html

поволжье

ханты-мансийский автономный округ

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, высшая школа экономики (вшэ), климат, поволжье, ханты-мансийский автономный округ, россия, дмитрий рылько