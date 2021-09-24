https://ria.ru/20210924/kiberataka-1751606326.html

ЦБ раскрыл подробности масштабной кибератаки на российские банки

ЦБ раскрыл подробности масштабной кибератаки на российские банки - РИА Новости, 24.09.2021

ЦБ раскрыл подробности масштабной кибератаки на российские банки

Масштабной хакерской атаке в России в августе и сентябре подверглись до 15 финансовых организаций, которые обслуживают электронную коммерцию, заявил первый... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T12:42

2021-09-24T12:42

2021-09-24T12:42

экономика

сбербанк россии

ассоциация российских банков

артем сычев

станислав кузнецов

россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Масштабной хакерской атаке в России в августе и сентябре подверглись до 15 финансовых организаций, которые обслуживают электронную коммерцию, заявил первый замглавы департамента Банка России по информбезопасности Артем Сычев.В начале сентября зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что Сбербанк и другие финансовые организации РФ столкнулись в августе с мощнейшей в мире атакой хакеров, банк успешно ее отразил. Однако некоторые другие финансовые структуры России, по его словам, "имели какую-то потерю в своей работоспособности".Однако Сычев опроверг слова Кузнецова, заявив, что ни один банк в России, который столкнулся с этой мощнейшей кибертакой, не потерял свою работоспособность.Выступая в ходе видеоконференции Ассоциации российских банков в пятницу (АРБ), Сычев подтвердил, что атаки в августе и начале сентября "были серьезные", но злоумышленникам не удалось нарушить работоспособность кредитных организаций."Атаке подверглись не все банки, не все финансовые организации, но подверглось довольно большое количество, в зависимости от того, когда это происходило: порядка от 10 до 15 финансовых организаций", - рассказал подробности Сычев.По его словам, атаке, как правило, подвергались финансовые организации, которые обслуживают электронную коммерцию. "Атаки представляли собой комбинацию нескольких DDos-техник нарушения доступности, большая часть таких атак была в автоматизированном режиме отброшена теми средствами, которые есть у финансовых организаций", - добавил Сычев.В середине сентября компания Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и противодействии DDoS-атакам, заявила о беспрецедентном росте числа кибератак на финансовый рынок в России, пик пришелся на 11 сентября.

https://ria.ru/20210923/banki-1751397566.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сбербанк россии, ассоциация российских банков, артем сычев, станислав кузнецов, россия