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https://ria.ru/20210924/khramov-1751669677.html
Суд арестовал экс-министра строительства Крыма Храмова
Суд арестовал экс-министра строительства Крыма Храмова - РИА Новости, 24.09.2021
Суд арестовал экс-министра строительства Крыма Храмова
Экс-министр строительства и архитектуры правительства Крыма Михаил Храмов арестован Киевским районным судом Симферополя до 22 ноября, передает корреспондент РИА РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T16:56
2021-09-24T17:03
республика крым
симферополь
политика
виталий нахлупин
жкх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Экс-министр строительства и архитектуры правительства Крыма Михаил Храмов арестован Киевским районным судом Симферополя до 22 ноября, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Киевский районный суд Симферополя в пятницу арестовал бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, обвиняемого в мошенничестве при строительстве водовода к Симферополю в 2020 году. По материалам следствия, Кабанов, Храмов, а также гендиректор компании "Мастер-ЮГ" Роман Журавлев, действуя в группе, похитили более 57 миллионов рублей бюджетных средств."Суд постановил избрать для Храмова Михаила Михайловича меру пресечения в виде заключения под стражу… до 22 ноября", - зачитала приговор судья Оксана Карчевская.Адвокат Храмов Сергей Лутавинов сказал журналистам, что будет обжаловать решение суда.Парламент Крыма в четверг согласовал отставку Кабанова, которую принял глава региона Сергей Аксенов. Министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов подал в отставку 22 сентября.Кабанов был назначен на должность вице-премьера в ноябре 2018 года. В правительстве Крыма он курировал вопросы строительства, дорожного хозяйства и реализацию Федеральной целевой программы социально-экономического развития региона.ФЦП развития Крыма до Евгения Кабанова курировал вице-премьер правительства региона Виталий Нахлупин, арестованный по обвинению в получении взяток в октябре 2018 года, решения суда на данный момент нет.Курирование программы перешло в его обязанности после ареста и отставки предыдущего куратора, вице-премьера Крыма Олега Казурина, осужденного на 11,5 лет колонии за взяточничество.
https://ria.ru/20210924/khischeniya-1751653868.html
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республика крым
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республика крым, симферополь, политика, виталий нахлупин, жкх
16:56 24.09.2021 (обновлено: 17:03 24.09.2021)
 
Суд арестовал экс-министра строительства Крыма Храмова

Суд арестовал экс-министра строительства Крыма Храмова по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Экс-министр строительства и архитектуры правительства Крыма Михаил Храмов арестован Киевским районным судом Симферополя до 22 ноября, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Киевский районный суд Симферополя в пятницу арестовал бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, обвиняемого в мошенничестве при строительстве водовода к Симферополю в 2020 году. По материалам следствия, Кабанов, Храмов, а также гендиректор компании "Мастер-ЮГ" Роман Журавлев, действуя в группе, похитили более 57 миллионов рублей бюджетных средств.
"Суд постановил избрать для Храмова Михаила Михайловича меру пресечения в виде заключения под стражу… до 22 ноября", - зачитала приговор судья Оксана Карчевская.
Адвокат Храмов Сергей Лутавинов сказал журналистам, что будет обжаловать решение суда.
Вице-премьер республики Крым Евгений Кабанов - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 15:45
Бывший вице-премьер Крыма Кабанов заявил, что не причастен к хищениям
Парламент Крыма в четверг согласовал отставку Кабанова, которую принял глава региона Сергей Аксенов. Министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов подал в отставку 22 сентября.
Кабанов был назначен на должность вице-премьера в ноябре 2018 года. В правительстве Крыма он курировал вопросы строительства, дорожного хозяйства и реализацию Федеральной целевой программы социально-экономического развития региона.
ФЦП развития Крыма до Евгения Кабанова курировал вице-премьер правительства региона Виталий Нахлупин, арестованный по обвинению в получении взяток в октябре 2018 года, решения суда на данный момент нет.
Курирование программы перешло в его обязанности после ареста и отставки предыдущего куратора, вице-премьера Крыма Олега Казурина, осужденного на 11,5 лет колонии за взяточничество.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 10:06
Экс-замглавы Пенсионного фонда осудили за получение взятки
 
Республика КрымСимферопольПолитикаВиталий НахлупинЖКХ
 
 
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