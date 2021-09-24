https://ria.ru/20210924/khramov-1751669677.html

Суд арестовал экс-министра строительства Крыма Храмова

Суд арестовал экс-министра строительства Крыма Храмова - РИА Новости, 24.09.2021

Суд арестовал экс-министра строительства Крыма Храмова

Экс-министр строительства и архитектуры правительства Крыма Михаил Храмов арестован Киевским районным судом Симферополя до 22 ноября, передает корреспондент РИА РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T16:56

2021-09-24T16:56

2021-09-24T17:03

республика крым

симферополь

политика

виталий нахлупин

жкх

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Экс-министр строительства и архитектуры правительства Крыма Михаил Храмов арестован Киевским районным судом Симферополя до 22 ноября, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Киевский районный суд Симферополя в пятницу арестовал бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, обвиняемого в мошенничестве при строительстве водовода к Симферополю в 2020 году. По материалам следствия, Кабанов, Храмов, а также гендиректор компании "Мастер-ЮГ" Роман Журавлев, действуя в группе, похитили более 57 миллионов рублей бюджетных средств."Суд постановил избрать для Храмова Михаила Михайловича меру пресечения в виде заключения под стражу… до 22 ноября", - зачитала приговор судья Оксана Карчевская.Адвокат Храмов Сергей Лутавинов сказал журналистам, что будет обжаловать решение суда.Парламент Крыма в четверг согласовал отставку Кабанова, которую принял глава региона Сергей Аксенов. Министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов подал в отставку 22 сентября.Кабанов был назначен на должность вице-премьера в ноябре 2018 года. В правительстве Крыма он курировал вопросы строительства, дорожного хозяйства и реализацию Федеральной целевой программы социально-экономического развития региона.ФЦП развития Крыма до Евгения Кабанова курировал вице-премьер правительства региона Виталий Нахлупин, арестованный по обвинению в получении взяток в октябре 2018 года, решения суда на данный момент нет.Курирование программы перешло в его обязанности после ареста и отставки предыдущего куратора, вице-премьера Крыма Олега Казурина, осужденного на 11,5 лет колонии за взяточничество.

https://ria.ru/20210924/khischeniya-1751653868.html

https://ria.ru/20210924/prigovor-1751569825.html

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республика крым, симферополь, политика, виталий нахлупин, жкх