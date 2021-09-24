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Экс-главу правительства Каталонии Пучдемона задержали на Сардинии
Экс-главу правительства Каталонии Пучдемона задержали на Сардинии - РИА Новости, 24.09.2021
Экс-главу правительства Каталонии Пучдемона задержали на Сардинии
Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон задержан на итальянском острове Сардиния по постановлению Верховного суда Испании, сообщает издание El... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T00:33
2021-09-24T01:51
в мире
испания
каталония
сардиния
карлес пучдемон
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РИМ, 24 сен – РИА Новости. Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон задержан на итальянском острове Сардиния по постановлению Верховного суда Испании, сообщает издание El Confidencial со ссылкой на источники.Позднее в пограничной полиции аэропорта сардинского города Альгеро подтвердили РИА Новости эту информацию.Как отмечается, арест был произведен итальянскими правоохранителями во исполнение европейского ордера, изданного в октябре 2019 года судьей ВС Пабло Льяреной. Согласно ордеру, бывший председатель правительства Каталонии обвиняется в подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств.Сардинские и итальянские СМИ о задержании Пучдемона не сообщают. Итальянские издания сообщают, что бывший глава каталонского женералитета должен был встретиться с сардинскими политиками, принять участие в фолк-фестивале и посетить город Альгеро, сохраняющий крепкие связи с Каталонией.Пучдемон скрывается от испанского правосудия с 2017 года, когда он уехал из Испании после проведения незаконного референдума о независимости и провозглашения ее региональным парламентом.
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в мире, испания, каталония, сардиния, карлес пучдемон
00:33 24.09.2021 (обновлено: 01:51 24.09.2021)
 
Экс-главу правительства Каталонии Пучдемона задержали на Сардинии

Экс-главу правительства Каталонии Пучдемона задержали на Сардинии

© AP Photo / Francisco SecoЭкс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон
Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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РИМ, 24 сен – РИА Новости. Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон задержан на итальянском острове Сардиния по постановлению Верховного суда Испании, сообщает издание El Confidencial со ссылкой на источники.
Позднее в пограничной полиции аэропорта сардинского города Альгеро подтвердили РИА Новости эту информацию.
Как отмечается, арест был произведен итальянскими правоохранителями во исполнение европейского ордера, изданного в октябре 2019 года судьей ВС Пабло Льяреной. Согласно ордеру, бывший председатель правительства Каталонии обвиняется в подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств.
Сардинские и итальянские СМИ о задержании Пучдемона не сообщают. Итальянские издания сообщают, что бывший глава каталонского женералитета должен был встретиться с сардинскими политиками, принять участие в фолк-фестивале и посетить город Альгеро, сохраняющий крепкие связи с Каталонией.
Пучдемон скрывается от испанского правосудия с 2017 года, когда он уехал из Испании после проведения незаконного референдума о независимости и провозглашения ее региональным парламентом.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 17:23
Захарова оценила резолюцию ЕП о связи России с референдумом в Каталонии
 
В миреИспанияКаталонияСардинияКарлес Пучдемон
 
 
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