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Экс-главу правительства Каталонии Пучдемона задержали на Сардинии
Экс-главу правительства Каталонии Пучдемона задержали на Сардинии - РИА Новости, 24.09.2021
Экс-главу правительства Каталонии Пучдемона задержали на Сардинии
Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон задержан на итальянском острове Сардиния по постановлению Верховного суда Испании, сообщает издание El... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T00:33
2021-09-24T00:33
2021-09-24T01:51
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РИМ, 24 сен – РИА Новости. Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон задержан на итальянском острове Сардиния по постановлению Верховного суда Испании, сообщает издание El Confidencial со ссылкой на источники.Позднее в пограничной полиции аэропорта сардинского города Альгеро подтвердили РИА Новости эту информацию.Как отмечается, арест был произведен итальянскими правоохранителями во исполнение европейского ордера, изданного в октябре 2019 года судьей ВС Пабло Льяреной. Согласно ордеру, бывший председатель правительства Каталонии обвиняется в подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств.Сардинские и итальянские СМИ о задержании Пучдемона не сообщают. Итальянские издания сообщают, что бывший глава каталонского женералитета должен был встретиться с сардинскими политиками, принять участие в фолк-фестивале и посетить город Альгеро, сохраняющий крепкие связи с Каталонией.Пучдемон скрывается от испанского правосудия с 2017 года, когда он уехал из Испании после проведения незаконного референдума о независимости и провозглашения ее региональным парламентом.
https://ria.ru/20210921/rezolyutsiya-1751178926.html
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в мире, испания, каталония, сардиния, карлес пучдемон
00:33 24.09.2021 (обновлено: 01:51 24.09.2021)
Экс-главу правительства Каталонии Пучдемона задержали на Сардинии
Экс-главу правительства Каталонии Пучдемона задержали на Сардинии