22:32 24.09.2021 (обновлено: 22:39 24.09.2021)
Экс-вице-премьеру Крыма грозит до десяти лет лишения свободы
Экс-вице-премьеру и экс-министру строительства Крыма грозит до десяти лет лишения свободы
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Бывшему вице-премьеру правительства Крыма Евгению Кабанову и экс-министру строительства и архитектуры региона Михаилу Храмову по статье о мошенничестве в особо крупном размере грозит до 10 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба Киевского районного суда Симферополя.
Кабанов и Храмов в пятницу были арестованы Киевским районным судом Симферополя до 22 ноября.
23 сентября, 22:41Источник: у отправленного в отставку вице-премьера Крыма прошел обыск
В сообщении суда говорится, что оба бывших чиновника обвиняются "в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), за совершение которого уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет".
Следствие заявляет, что фигуранты с использованием служебного положения, из корыстных побуждений, путём обмана и злоупотребления доверием представителей исполнительной власти Крыма и ГКУ РК "Инвестиционно-строительное управление республики Крым"…посредством заведомо для них необоснованного завышения сметной стоимости строительно-монтажных работ по объекту в Крыму совершили хищение бюджетных средств на общую сумму более 57 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере, указывается в сообщении.
Кабанов был назначен на должность вице-премьера в ноябре 2018 года. В правительстве Крыма он курировал вопросы строительства, дорожного хозяйства и реализацию Федеральной целевой программы социально-экономического развития региона.
ФЦП развития Крыма до Кабанова курировал вице-премьер правительства региона Виталий Нахлупин, арестованный по обвинению в получении взяток в октябре 2018 года, решения суда на данный момент нет. Курирование программы перешло в его обязанности после ареста и отставки предыдущего куратора, вице-премьера Крыма Олега Казурина, осужденного на 11,5 лет колонии за взяточничество.