https://ria.ru/20210924/kabanov-1751724158.html

Экс-вице-премьеру Крыма грозит до десяти лет лишения свободы

Экс-вице-премьеру Крыма грозит до десяти лет лишения свободы - РИА Новости, 24.09.2021

Экс-вице-премьеру Крыма грозит до десяти лет лишения свободы

Бывшему вице-премьеру правительства Крыма Евгению Кабанову и экс-министру строительства и архитектуры региона Михаилу Храмову по статье о мошенничестве в особо... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T22:32

2021-09-24T22:32

2021-09-24T22:39

происшествия

республика крым

россия

евгений кабанов

симферополь

виталий нахлупин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Бывшему вице-премьеру правительства Крыма Евгению Кабанову и экс-министру строительства и архитектуры региона Михаилу Храмову по статье о мошенничестве в особо крупном размере грозит до 10 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба Киевского районного суда Симферополя.Кабанов и Храмов в пятницу были арестованы Киевским районным судом Симферополя до 22 ноября.В сообщении суда говорится, что оба бывших чиновника обвиняются "в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), за совершение которого уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет".Следствие заявляет, что фигуранты с использованием служебного положения, из корыстных побуждений, путём обмана и злоупотребления доверием представителей исполнительной власти Крыма и ГКУ РК "Инвестиционно-строительное управление республики Крым"…посредством заведомо для них необоснованного завышения сметной стоимости строительно-монтажных работ по объекту в Крыму совершили хищение бюджетных средств на общую сумму более 57 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере, указывается в сообщении.Кабанов был назначен на должность вице-премьера в ноябре 2018 года. В правительстве Крыма он курировал вопросы строительства, дорожного хозяйства и реализацию Федеральной целевой программы социально-экономического развития региона.ФЦП развития Крыма до Кабанова курировал вице-премьер правительства региона Виталий Нахлупин, арестованный по обвинению в получении взяток в октябре 2018 года, решения суда на данный момент нет. Курирование программы перешло в его обязанности после ареста и отставки предыдущего куратора, вице-премьера Крыма Олега Казурина, осужденного на 11,5 лет колонии за взяточничество.

https://ria.ru/20210923/kabanov-1751540154.html

https://ria.ru/20210713/sud-1741134018.html

республика крым

россия

симферополь

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происшествия, республика крым, россия, евгений кабанов, симферополь, виталий нахлупин