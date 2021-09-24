https://ria.ru/20210924/ispaniya-1751591002.html

В Барселоне началась акция протеста против задержания Пучдемона в Италии

В Барселоне началась акция протеста против задержания Пучдемона в Италии - РИА Новости, 24.09.2021

В Барселоне началась акция протеста против задержания Пучдемона в Италии

Сторонники независимости испанского автономного сообщества Каталония собрались на митинг в Барселоне, чтобы выступить против задержания бывшего главы... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T11:47

2021-09-24T11:47

2021-09-24T11:47

в мире

италия

барселона (город)

каталония

карлес пучдемон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/150771/84/1507718460_0:21:2448:1397_1920x0_80_0_0_4ea53652fafed6b1931b6c62fc7f84c2.jpg

МАДРИД, 24 сен - РИА Новости. Сторонники независимости испанского автономного сообщества Каталония собрались на митинг в Барселоне, чтобы выступить против задержания бывшего главы женералитета Карлеса Пучдемона в Италии, сообщила Каталонская Национальная ассамблея, опубликовав видео происходящего в Twitter.Акцию проводят общественные организации Каталонская Национальная ассамблея и Omnium Cultural, которые назвали задержание "незаконным". Изначально они собирались провести ее перед дверями итальянского консульства, однако на подходах стоят полицейские кордоны.В результате участники перекрыли одну из главных улиц Барселоны - проспект Диагогаль.В руках собравшихся - Эстелады - флаги независимой Каталонии, они скандируют "Пучдемон наш президент", "Позор", "Свобода", "Независимость". На митинге выступают лидеры движения за независимость, в том числе председатель регионального парламента Лаура Боррас.В четверг бывший глава правительства Каталонии Карлос Пучдемон был задержан в аэропорту сардинского города Альгеро, подтвердили РИА Новости в пограничной полиции аэропорта. Он скрывается от испанского правосудия с 2017 года, когда уехал из Испании после проведения незаконного референдума о независимости и провозглашения ее региональным парламентом.

https://ria.ru/20210924/kataloniya-1751545327.html

https://ria.ru/20210903/puchdemon-1748599844.html

италия

барселона (город)

каталония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, италия, барселона (город), каталония, карлес пучдемон