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В Барселоне началась акция протеста против задержания Пучдемона в Италии
В Барселоне началась акция протеста против задержания Пучдемона в Италии - РИА Новости, 24.09.2021
В Барселоне началась акция протеста против задержания Пучдемона в Италии
Сторонники независимости испанского автономного сообщества Каталония собрались на митинг в Барселоне, чтобы выступить против задержания бывшего главы... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T11:47
2021-09-24T11:47
в мире
италия
барселона (город)
каталония
карлес пучдемон
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МАДРИД, 24 сен - РИА Новости. Сторонники независимости испанского автономного сообщества Каталония собрались на митинг в Барселоне, чтобы выступить против задержания бывшего главы женералитета Карлеса Пучдемона в Италии, сообщила Каталонская Национальная ассамблея, опубликовав видео происходящего в Twitter.Акцию проводят общественные организации Каталонская Национальная ассамблея и Omnium Cultural, которые назвали задержание "незаконным". Изначально они собирались провести ее перед дверями итальянского консульства, однако на подходах стоят полицейские кордоны.В результате участники перекрыли одну из главных улиц Барселоны - проспект Диагогаль.В руках собравшихся - Эстелады - флаги независимой Каталонии, они скандируют "Пучдемон наш президент", "Позор", "Свобода", "Независимость". На митинге выступают лидеры движения за независимость, в том числе председатель регионального парламента Лаура Боррас.В четверг бывший глава правительства Каталонии Карлос Пучдемон был задержан в аэропорту сардинского города Альгеро, подтвердили РИА Новости в пограничной полиции аэропорта. Он скрывается от испанского правосудия с 2017 года, когда уехал из Испании после проведения незаконного референдума о независимости и провозглашения ее региональным парламентом.
https://ria.ru/20210924/kataloniya-1751545327.html
https://ria.ru/20210903/puchdemon-1748599844.html
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60
в мире, италия, барселона (город), каталония, карлес пучдемон
11:47 24.09.2021
 
В Барселоне началась акция протеста против задержания Пучдемона в Италии

Сторонники независимости Каталонии выступили против задержания Пучдемона в Италии

© РИА Новости / Антон Бойков / Перейти в фотобанкКарлес Пучдемон
Карлес Пучдемон - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Антон Бойков
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МАДРИД, 24 сен - РИА Новости. Сторонники независимости испанского автономного сообщества Каталония собрались на митинг в Барселоне, чтобы выступить против задержания бывшего главы женералитета Карлеса Пучдемона в Италии, сообщила Каталонская Национальная ассамблея, опубликовав видео происходящего в Twitter.
Акцию проводят общественные организации Каталонская Национальная ассамблея и Omnium Cultural, которые назвали задержание "незаконным". Изначально они собирались провести ее перед дверями итальянского консульства, однако на подходах стоят полицейские кордоны.
В результате участники перекрыли одну из главных улиц Барселоны - проспект Диагогаль.
В руках собравшихся - Эстелады - флаги независимой Каталонии, они скандируют "Пучдемон наш президент", "Позор", "Свобода", "Независимость". На митинге выступают лидеры движения за независимость, в том числе председатель регионального парламента Лаура Боррас.
Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 00:33
Экс-главу правительства Каталонии Пучдемона задержали на Сардинии
В четверг бывший глава правительства Каталонии Карлос Пучдемон был задержан в аэропорту сардинского города Альгеро, подтвердили РИА Новости в пограничной полиции аэропорта. Он скрывается от испанского правосудия с 2017 года, когда уехал из Испании после проведения незаконного референдума о независимости и провозглашения ее региональным парламентом.
Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон после встречи в Брюсселе со спикером парламента Каталонии Роже Торреном. 24 января 2018 - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 17:21
Офис Пучдемона раскритиковал публикации, связывающие его с Россией
 
В миреИталияБарселона (город)КаталонияКарлес Пучдемон
 
 
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