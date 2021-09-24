https://ria.ru/20210924/ispaniya-1751591002.html
В Барселоне началась акция протеста против задержания Пучдемона в Италии
В Барселоне началась акция протеста против задержания Пучдемона в Италии - РИА Новости, 24.09.2021
В Барселоне началась акция протеста против задержания Пучдемона в Италии
Сторонники независимости испанского автономного сообщества Каталония собрались на митинг в Барселоне, чтобы выступить против задержания бывшего главы... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T11:47
2021-09-24T11:47
2021-09-24T11:47
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карлес пучдемон
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МАДРИД, 24 сен - РИА Новости. Сторонники независимости испанского автономного сообщества Каталония собрались на митинг в Барселоне, чтобы выступить против задержания бывшего главы женералитета Карлеса Пучдемона в Италии, сообщила Каталонская Национальная ассамблея, опубликовав видео происходящего в Twitter.Акцию проводят общественные организации Каталонская Национальная ассамблея и Omnium Cultural, которые назвали задержание "незаконным". Изначально они собирались провести ее перед дверями итальянского консульства, однако на подходах стоят полицейские кордоны.В результате участники перекрыли одну из главных улиц Барселоны - проспект Диагогаль.В руках собравшихся - Эстелады - флаги независимой Каталонии, они скандируют "Пучдемон наш президент", "Позор", "Свобода", "Независимость". На митинге выступают лидеры движения за независимость, в том числе председатель регионального парламента Лаура Боррас.В четверг бывший глава правительства Каталонии Карлос Пучдемон был задержан в аэропорту сардинского города Альгеро, подтвердили РИА Новости в пограничной полиции аэропорта. Он скрывается от испанского правосудия с 2017 года, когда уехал из Испании после проведения незаконного референдума о независимости и провозглашения ее региональным парламентом.
https://ria.ru/20210924/kataloniya-1751545327.html
https://ria.ru/20210903/puchdemon-1748599844.html
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в мире, италия, барселона (город), каталония, карлес пучдемон
В Барселоне началась акция протеста против задержания Пучдемона в Италии
Сторонники независимости Каталонии выступили против задержания Пучдемона в Италии
МАДРИД, 24 сен - РИА Новости.
Сторонники независимости испанского автономного сообщества Каталония
собрались на митинг в Барселоне
, чтобы выступить против задержания бывшего главы женералитета Карлеса Пучдемона
в Италии
, сообщила Каталонская Национальная ассамблея, опубликовав видео происходящего в Twitter
.
Акцию проводят общественные организации Каталонская Национальная ассамблея и Omnium Cultural, которые назвали задержание "незаконным". Изначально они собирались провести ее перед дверями итальянского консульства, однако на подходах стоят полицейские кордоны.
В результате участники перекрыли одну из главных улиц Барселоны - проспект Диагогаль.
В руках собравшихся - Эстелады - флаги независимой Каталонии, они скандируют "Пучдемон наш президент", "Позор", "Свобода", "Независимость". На митинге выступают лидеры движения за независимость, в том числе председатель регионального парламента Лаура Боррас.
В четверг бывший глава правительства Каталонии Карлос Пучдемон был задержан в аэропорту сардинского города Альгеро, подтвердили РИА Новости в пограничной полиции аэропорта. Он скрывается от испанского правосудия с 2017 года, когда уехал из Испании после проведения незаконного референдума о независимости и провозглашения ее региональным парламентом.