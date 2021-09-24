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Религия
https://ria.ru/20210924/islam-1751674066.html
Муфтий осудил поведение мужчины, избившего врача за осмотр жены
Муфтий осудил поведение мужчины, избившего врача за осмотр жены - РИА Новости, 24.09.2021
Муфтий осудил поведение мужчины, избившего врача за осмотр жены
Поведение мужчины, избившего врача, который осматривал его жену-мусульманку, недопустимо, заявил РИА Новости муфтий Москвы, главный имам Московской соборной... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T17:18
2021-09-24T18:16
происшествия
нижневартовск
москва
ильдар аляутдинов
следственный комитет россии (ск рф)
ханты-мансийский автономный округ
россия
религия
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Поведение мужчины, избившего врача, который осматривал его жену-мусульманку, недопустимо, заявил РИА Новости муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.Ранее СК РФ сообщил, что югорские следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Нижневартовска, который напал на врача после осмотра его супруги-мусульманки. По версии следствия, днем 21 сентября мужчина в одном из кабинетов частной клиники в Нижневартовске, "грубо нарушая общественный порядок и используя надуманный повод о посягательстве на неприкосновенность его супруги медицинским работником", не менее двух раз ударил по лицу врача-дерматовенеролога."Поведение мужа пациентки, с точки зрения ислама, считается недопустимым, так как это явное посягательство на жизнь и здоровье другого человека. Да, возможно, он был очень зол, неправильно понял ситуацию или жена не смогла корректно донести информацию. Но это не является оправданием, в любом случае он должен был решить вопрос мирно, без рукоприкладства", - сказал Аляутдинов.Он уточнил, что врач-мужчина может осматривать мусульманку только в том случае, если нет женщины-специалиста или других альтернативных методов обследования – "в таких случаях вопрос сохранения здоровья и жизни человека становится приоритетным"."Всевышний наделил людей разумом, чтобы таких ситуаций (с избиением – ред.) не возникало. Но, к сожалению, происходит обратное: слепое желание строго следовать канонам религии иногда приводит к печальным последствиям. В итоге в обществе формируется негативные стереотипы. Поэтому очень важно понимать суть религии, получать должные знания и параллельно работать над собой. Ислам основан на милости, любви и милосердии. И это должно находить отражение в поведении и поступках верующих", - заключил собеседник агентства.В свою очередь, глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов в разговоре с РИА Новости также осудил "кулачные расправы", которые "больше похожи на хулиганство со стороны родственника пациентки", и отметил, что "сфера взаимодействия врача и пациента явно не имеет отношения к религии"."Если есть какие-то предубеждения в этом вопросе, надо соответственно выбирать специалиста. Для жены можно найти врача женщину. Даже если на что-то такое пожаловалась жена, в конце концов, надо пойти и написать официальное заявление главврачу, в МВД, если там совсем серьезные претензии", - подчеркнул муфтий.
https://ria.ru/20210924/vrach-1751566416.html
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нижневартовск
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ханты-мансийский автономный округ
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происшествия, нижневартовск, москва, ильдар аляутдинов, следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийский автономный округ, россия
17:18 24.09.2021 (обновлено: 18:16 24.09.2021)
 
Муфтий осудил поведение мужчины, избившего врача за осмотр жены

Муфтий Москвы Аляутдинов: мужчина, избивший врача за осмотр жены, повел себя недопустимо

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМуфтий Ильдар-хазрат Аляутдинов
Муфтий Ильдар-хазрат Аляутдинов - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Поведение мужчины, избившего врача, который осматривал его жену-мусульманку, недопустимо, заявил РИА Новости муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.
Ранее СК РФ сообщил, что югорские следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Нижневартовска, который напал на врача после осмотра его супруги-мусульманки. По версии следствия, днем 21 сентября мужчина в одном из кабинетов частной клиники в Нижневартовске, "грубо нарушая общественный порядок и используя надуманный повод о посягательстве на неприкосновенность его супруги медицинским работником", не менее двух раз ударил по лицу врача-дерматовенеролога.
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"Поведение мужа пациентки, с точки зрения ислама, считается недопустимым, так как это явное посягательство на жизнь и здоровье другого человека. Да, возможно, он был очень зол, неправильно понял ситуацию или жена не смогла корректно донести информацию. Но это не является оправданием, в любом случае он должен был решить вопрос мирно, без рукоприкладства", - сказал Аляутдинов.
Он уточнил, что врач-мужчина может осматривать мусульманку только в том случае, если нет женщины-специалиста или других альтернативных методов обследования – "в таких случаях вопрос сохранения здоровья и жизни человека становится приоритетным".
"Всевышний наделил людей разумом, чтобы таких ситуаций (с избиением – ред.) не возникало. Но, к сожалению, происходит обратное: слепое желание строго следовать канонам религии иногда приводит к печальным последствиям. В итоге в обществе формируется негативные стереотипы. Поэтому очень важно понимать суть религии, получать должные знания и параллельно работать над собой. Ислам основан на милости, любви и милосердии. И это должно находить отражение в поведении и поступках верующих", - заключил собеседник агентства.
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В свою очередь, глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов в разговоре с РИА Новости также осудил "кулачные расправы", которые "больше похожи на хулиганство со стороны родственника пациентки", и отметил, что "сфера взаимодействия врача и пациента явно не имеет отношения к религии".
"Если есть какие-то предубеждения в этом вопросе, надо соответственно выбирать специалиста. Для жены можно найти врача женщину. Даже если на что-то такое пожаловалась жена, в конце концов, надо пойти и написать официальное заявление главврачу, в МВД, если там совсем серьезные претензии", - подчеркнул муфтий.
 
РелигияПроисшествияНижневартовскМоскваИльдар АляутдиновСледственный комитет России (СК РФ)Ханты-Мансийский автономный округРоссия
 
 
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