https://ria.ru/20210924/islam-1751674066.html

Муфтий осудил поведение мужчины, избившего врача за осмотр жены

Муфтий осудил поведение мужчины, избившего врача за осмотр жены - РИА Новости, 24.09.2021

Муфтий осудил поведение мужчины, избившего врача за осмотр жены

Поведение мужчины, избившего врача, который осматривал его жену-мусульманку, недопустимо, заявил РИА Новости муфтий Москвы, главный имам Московской соборной... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T17:18

2021-09-24T17:18

2021-09-24T18:16

происшествия

нижневартовск

москва

ильдар аляутдинов

следственный комитет россии (ск рф)

ханты-мансийский автономный округ

россия

религия

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Поведение мужчины, избившего врача, который осматривал его жену-мусульманку, недопустимо, заявил РИА Новости муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.Ранее СК РФ сообщил, что югорские следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Нижневартовска, который напал на врача после осмотра его супруги-мусульманки. По версии следствия, днем 21 сентября мужчина в одном из кабинетов частной клиники в Нижневартовске, "грубо нарушая общественный порядок и используя надуманный повод о посягательстве на неприкосновенность его супруги медицинским работником", не менее двух раз ударил по лицу врача-дерматовенеролога."Поведение мужа пациентки, с точки зрения ислама, считается недопустимым, так как это явное посягательство на жизнь и здоровье другого человека. Да, возможно, он был очень зол, неправильно понял ситуацию или жена не смогла корректно донести информацию. Но это не является оправданием, в любом случае он должен был решить вопрос мирно, без рукоприкладства", - сказал Аляутдинов.Он уточнил, что врач-мужчина может осматривать мусульманку только в том случае, если нет женщины-специалиста или других альтернативных методов обследования – "в таких случаях вопрос сохранения здоровья и жизни человека становится приоритетным"."Всевышний наделил людей разумом, чтобы таких ситуаций (с избиением – ред.) не возникало. Но, к сожалению, происходит обратное: слепое желание строго следовать канонам религии иногда приводит к печальным последствиям. В итоге в обществе формируется негативные стереотипы. Поэтому очень важно понимать суть религии, получать должные знания и параллельно работать над собой. Ислам основан на милости, любви и милосердии. И это должно находить отражение в поведении и поступках верующих", - заключил собеседник агентства.В свою очередь, глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов в разговоре с РИА Новости также осудил "кулачные расправы", которые "больше похожи на хулиганство со стороны родственника пациентки", и отметил, что "сфера взаимодействия врача и пациента явно не имеет отношения к религии"."Если есть какие-то предубеждения в этом вопросе, надо соответственно выбирать специалиста. Для жены можно найти врача женщину. Даже если на что-то такое пожаловалась жена, в конце концов, надо пойти и написать официальное заявление главврачу, в МВД, если там совсем серьезные претензии", - подчеркнул муфтий.

https://ria.ru/20210924/vrach-1751566416.html

https://ria.ru/20210903/shariatskiy-1748360656.html

нижневартовск

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ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижневартовск, москва, ильдар аляутдинов, следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийский автономный округ, россия