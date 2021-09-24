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Первый покупатель iPhone 13 в Москве рассказал, как получил место в очереди
Первый покупатель iPhone 13 в Москве рассказал, как получил место в очереди - РИА Новости, 24.09.2021
Первый покупатель iPhone 13 в Москве рассказал, как получил место в очереди
Первый покупатель новой модели iPhone в магазине re:Store (управляет сетью фирменных магазинов техники Apple) на Тверской улице признался, что место в очереди... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T10:28
2021-09-24T11:19
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Первый покупатель новой модели iPhone в магазине re:Store (управляет сетью фирменных магазинов техники Apple) на Тверской улице признался, что место в очереди ему уступила подруга, сообщает корреспондент РИА Новости."Она сделала мне огромный подарок, очень сильно выручила меня. Мы взяли для всей семьи три телефона: для мамы, супруги, для меня. Она уступила очередь, теперь стоит себе за телефоном, ей огромное спасибо", — рассказал он на выходе из магазина.Сама девушка призналась, что любит "быть первой во всем", поэтому заняла очередь заранее. Она планирует приобрести два телефона: графитового и бело-золотого цвета."IPhone — он такой… &lt;…&gt; Не могу сказать, что есть хуже, есть лучше, мы наверное, привыкли уже все. Samsung, Android — это не для меня", — добавила она.Две женщины, стоящие в очереди к магазину, рассказали, что не стали делать предзаказ и хотят лично купить новый телефон в числе первых, так как боятся, что моделей, которые они хотят, может не хватить. Другая покупательница заметила, что в очереди "многие пришли продавать место". При этом молодой человек, стоявший, по его словам, 24-м, не понимает, зачем продавать место, если можно потом продать телефон.Через час после старта продаж у магазина на Тверской толпятся около десяти человек.Мода сходит на нетКак рассказала РИА Новости представитель re:Store Людмила Семушина, мода стоять в очередях на покупку из первой партии появилась с выпуском iPhone 7."Тогда это было оправдано тем, что "на входе", в первый день продаж не все модели завозились в достаточном количестве, и люди понимали, что чтобы стать обладателем той модели, которую они хотят, в первый же день — для многих фанатов Apple это важно — нужно было пострадать, физически постоять в очереди", — сообщила она.По ее словам, с развитием онлайн-торговли это становится все менее актуально. Тем не менее люди все равно приходят к открытию: многие не доверяют процессу предзаказа, кто-то просто хочет потусоваться."Конечно же, среди них есть и те, которые хотят нажиться на фанатах", — добавила собеседница агентства.В прошлом году, через несколько месяцев после начала пандемии коронавируса, онлайн-заказов было больше. Сейчас, как отметила Семушина, люди предпочитают самовывоз."Люди поняли, как можно предзаказывать онлайн, но все равно они хотят приехать физически в магазин &lt;…&gt; Заказал онлайн, удостоверился, что это та модель, которую я хочу, но хочу ее забрать собственными руками", — пояснила она.Компания Apple 14 сентября представила новый смартфон iPhone 13 с увеличенной батареей и улучшенным дисплеем. Согласно данным на сайте Apple, цена базовой модели начинается от 79,99 тысячи рублей, iPhone 13 Pro — от 99,99 тысячи рублей, iPhone 13 mini — от 69,99 тысячи рублей, iPhone 13 Pro Max — от 109,99 тысячи рублей.По итогам первых часов предзаказа магазины фиксировали повышенный спрос. Старт продаж всех моделей смартфонов в 2021 году пришелся на одну дату, 24 сентября.
https://ria.ru/20210923/apple-1751481904.html
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технологии, apple, google android, apple iphone, samsung, россия
10:28 24.09.2021 (обновлено: 11:19 24.09.2021)
 
Первый покупатель iPhone 13 в Москве рассказал, как получил место в очереди

Первому покупателю нового iPhone в Москве уступила место в очереди подруга

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПокупатели в магазине re:Store на Тверской улице в Москве, где 24 сентября начались продажи iPhone 13
Покупатели в магазине re:Store на Тверской улице в Москве, где 24 сентября начались продажи iPhone 13 - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Первый покупатель новой модели iPhone в магазине re:Store (управляет сетью фирменных магазинов техники Apple) на Тверской улице признался, что место в очереди ему уступила подруга, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Она сделала мне огромный подарок, очень сильно выручила меня. Мы взяли для всей семьи три телефона: для мамы, супруги, для меня. Она уступила очередь, теперь стоит себе за телефоном, ей огромное спасибо", — рассказал он на выходе из магазина.
Сама девушка призналась, что любит "быть первой во всем", поэтому заняла очередь заранее. Она планирует приобрести два телефона: графитового и бело-золотого цвета.
"IPhone — он такой… <…> Не могу сказать, что есть хуже, есть лучше, мы наверное, привыкли уже все. Samsung, Android — это не для меня", — добавила она.
Две женщины, стоящие в очереди к магазину, рассказали, что не стали делать предзаказ и хотят лично купить новый телефон в числе первых, так как боятся, что моделей, которые они хотят, может не хватить. Другая покупательница заметила, что в очереди "многие пришли продавать место". При этом молодой человек, стоявший, по его словам, 24-м, не понимает, зачем продавать место, если можно потом продать телефон.
Через час после старта продаж у магазина на Тверской толпятся около десяти человек.
Новые IPhone 13 - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 16:09Наука
Россиянам придется ждать смартфоны iPhone 13

Мода сходит на нет

Как рассказала РИА Новости представитель re:Store Людмила Семушина, мода стоять в очередях на покупку из первой партии появилась с выпуском iPhone 7.
"Тогда это было оправдано тем, что "на входе", в первый день продаж не все модели завозились в достаточном количестве, и люди понимали, что чтобы стать обладателем той модели, которую они хотят, в первый же день — для многих фанатов Apple это важно — нужно было пострадать, физически постоять в очереди", — сообщила она.
По ее словам, с развитием онлайн-торговли это становится все менее актуально. Тем не менее люди все равно приходят к открытию: многие не доверяют процессу предзаказа, кто-то просто хочет потусоваться.
"Конечно же, среди них есть и те, которые хотят нажиться на фанатах", — добавила собеседница агентства.
В прошлом году, через несколько месяцев после начала пандемии коронавируса, онлайн-заказов было больше. Сейчас, как отметила Семушина, люди предпочитают самовывоз.
"Люди поняли, как можно предзаказывать онлайн, но все равно они хотят приехать физически в магазин <…> Заказал онлайн, удостоверился, что это та модель, которую я хочу, но хочу ее забрать собственными руками", — пояснила она.
Компания Apple 14 сентября представила новый смартфон iPhone 13 с увеличенной батареей и улучшенным дисплеем. Согласно данным на сайте Apple, цена базовой модели начинается от 79,99 тысячи рублей, iPhone 13 Pro — от 99,99 тысячи рублей, iPhone 13 mini — от 69,99 тысячи рублей, iPhone 13 Pro Max — от 109,99 тысячи рублей.
По итогам первых часов предзаказа магазины фиксировали повышенный спрос. Старт продаж всех моделей смартфонов в 2021 году пришелся на одну дату, 24 сентября.
Презентация iPhone 13 в штаб-квартире компании Apple в Купертино, Калифорния - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 15:44Сказано в эфире
"Рестайлинговый iPhone". Надо ли срочно брать новый смартфон?
 
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