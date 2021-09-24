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У магазина на Тверской в Москве выстроилась очередь за новыми iPhone
У магазина на Тверской в Москве выстроилась очередь за новыми iPhone - РИА Новости, 24.09.2021
У магазина на Тверской в Москве выстроилась очередь за новыми iPhone
Первые два претендента на покупку нового iPhone встали в очередь у re:Store (управляет сетью фирменных магазинов техники Apple) на Тверской улице в Москве в час РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T08:19
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технологии
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Первые два претендента на покупку нового iPhone встали в очередь у re:Store (управляет сетью фирменных магазинов техники Apple) на Тверской улице в Москве в час ночи, всего у магазина к 8.00 мск собралось более 30 человек, сообщает корреспондент РИА Новости."Мы пришли в час ночи", - сообщила агентству девушка Арина, которая пришла к магазину со своим другом Иваном. По ее словам, в прошлом году они также были в числе первых покупателей новой модели iPhone."Привычка второй год менять телефон первой. Буду покупать так же Pro Max. В прошлом году не было такого ажиотажа", - добавила она.Apple 14 сентября представила новый смартфон iPhone 13 с увеличенной батареей и улучшенным дисплеем. Согласно данным на сайте Apple, стоимость iPhone 13 начинается от 79,99 тысячи рублей, iPhone 13 Pro - от 99,99 тысячи рублей, iPhone 13 mini - от 69,99 тысячи рублей, iPhone 13 Pro Max - от 109,99 тысячи рублей.По итогам первых часов предзаказа, который стартовал в среду, магазины фиксировали повышенный спрос жителей России на новые модели iPhone 13. Старт продаж всех моделей смартфонов в 2021 году пришелся на одну дату, 24 сентября.
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технологии, москва, apple, apple iphone, россия
08:19 24.09.2021 (обновлено: 09:29 24.09.2021)
 
У магазина на Тверской в Москве выстроилась очередь за новыми iPhone

У магазина на Тверской в Москве выстроилась очередь на покупку нового iPhone

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОчередь у входа в магазин re:Store на Тверской улице в Москве, где 24 сентября начались продажи устройств нового семейства iPhone 13
Очередь у входа в магазин re:Store на Тверской улице в Москве, где 24 сентября начались продажи устройств нового семейства iPhone 13 - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Первые два претендента на покупку нового iPhone встали в очередь у re:Store (управляет сетью фирменных магазинов техники Apple) на Тверской улице в Москве в час ночи, всего у магазина к 8.00 мск собралось более 30 человек, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Мы пришли в час ночи", - сообщила агентству девушка Арина, которая пришла к магазину со своим другом Иваном. По ее словам, в прошлом году они также были в числе первых покупателей новой модели iPhone.
"Привычка второй год менять телефон первой. Буду покупать так же Pro Max. В прошлом году не было такого ажиотажа", - добавила она.
Apple 14 сентября представила новый смартфон iPhone 13 с увеличенной батареей и улучшенным дисплеем. Согласно данным на сайте Apple, стоимость iPhone 13 начинается от 79,99 тысячи рублей, iPhone 13 Pro - от 99,99 тысячи рублей, iPhone 13 mini - от 69,99 тысячи рублей, iPhone 13 Pro Max - от 109,99 тысячи рублей.
По итогам первых часов предзаказа, который стартовал в среду, магазины фиксировали повышенный спрос жителей России на новые модели iPhone 13. Старт продаж всех моделей смартфонов в 2021 году пришелся на одну дату, 24 сентября.
Новые IPhone 13 - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 11:36Наука
С выходом iPhone 13 другие смартфоны Apple подешевели
 
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