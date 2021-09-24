https://ria.ru/20210924/iphone-1751546177.html

В России стартуют продажи новых iPhone 13

В России стартуют продажи новых iPhone 13 - РИА Новости, 24.09.2021

В России стартуют продажи новых iPhone 13

Продажи iPhone 13 в России стартуют в пятницу, 24 сентября, сообщается на сайте магазина Apple. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T00:51

2021-09-24T00:51

2021-09-24T00:51

общество

технологии

мтс

apple iphone

связной

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Продажи iPhone 13 в России стартуют в пятницу, 24 сентября, сообщается на сайте магазина Apple.Согласно данным на сайте, стоимость iPhone 13 в России начинается от 79,99 тысячи рублей, цена iPhone 13 Pro - от 99,99 тысячи, на IPhone 13 mini - от 69,99 тысячи, на iPhone 13 Pro Max - от 109,99 тысячи рублей.В четверг в пресс-службе сети фирменных магазинов техники Apple re:Store сообщали, что по итогам первых часов предзаказа магазины фиксировали повышенный спрос жителей России на новые модели iPhone 13.Гендиректор компании "Мегафон Ритейл" Владимир Скурихин рассказал РИА Новости, что за первые сутки количество предзаказов на новые смартфоны почти в три раза выше, чем на iPhone 12 в прошлом году. А самой популярной стала модель iPhone 13 Pro Max – на неё приходится около 50% от всех предзаказов. Чаще всего покупатели выбирают модели небесно-голубого цвета с объемом памяти 256 Гб."На текущий момент количество предзаказов на новую модель iPhone 13 несколько превысило показатели относительно прошлой модели бренда… Ситуации с поставками в этом году значительно лучше, чем в прошлом, однако дефицит остается", - в свою очередь сообщил вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин. Он отметил, что 56% покупателей выбирают iPhone 13 Pro Max, 31% - iPhone 13 Pro, 11% - iPhone 13, а 2% - iPhone 13 mini.В пресс-службе компании МТС рассказали, что первая партия iPhone 13 Pro в "топовых комплектациях" почти закончилась. По сравнению с прошлогодними предзаказами на линейку iPhone 12 зафиксирован рост спроса на 30% по итогам первого дня. Как и большинство ритейлеров, компания отмечает, что большая часть заявок приходится на Pro-версии, а самый популярный цвет - небесно-голубой.

https://ria.ru/20210915/smartfon-1750237937.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, мтс, apple iphone, связной