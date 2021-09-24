В России стартуют продажи новых iPhone 13
В России в пятницу стартуют продажи новых iPhone 13
© AP Photo / Jae C. HongНовые IPhone 13
© AP Photo / Jae C. Hong
Согласно данным на сайте, стоимость iPhone 13 в России начинается от 79,99 тысячи рублей, цена iPhone 13 Pro - от 99,99 тысячи, на IPhone 13 mini - от 69,99 тысячи, на iPhone 13 Pro Max - от 109,99 тысячи рублей.
В четверг в пресс-службе сети фирменных магазинов техники Apple re:Store сообщали, что по итогам первых часов предзаказа магазины фиксировали повышенный спрос жителей России на новые модели iPhone 13.
15 сентября, 21:31Apple сняла с продажи несколько старых моделей iPhone
Гендиректор компании "Мегафон Ритейл" Владимир Скурихин рассказал РИА Новости, что за первые сутки количество предзаказов на новые смартфоны почти в три раза выше, чем на iPhone 12 в прошлом году. А самой популярной стала модель iPhone 13 Pro Max – на неё приходится около 50% от всех предзаказов. Чаще всего покупатели выбирают модели небесно-голубого цвета с объемом памяти 256 Гб.
"На текущий момент количество предзаказов на новую модель iPhone 13 несколько превысило показатели относительно прошлой модели бренда… Ситуации с поставками в этом году значительно лучше, чем в прошлом, однако дефицит остается", - в свою очередь сообщил вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин. Он отметил, что 56% покупателей выбирают iPhone 13 Pro Max, 31% - iPhone 13 Pro, 11% - iPhone 13, а 2% - iPhone 13 mini.
В пресс-службе компании МТС рассказали, что первая партия iPhone 13 Pro в "топовых комплектациях" почти закончилась. По сравнению с прошлогодними предзаказами на линейку iPhone 12 зафиксирован рост спроса на 30% по итогам первого дня. Как и большинство ритейлеров, компания отмечает, что большая часть заявок приходится на Pro-версии, а самый популярный цвет - небесно-голубой.