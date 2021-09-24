https://ria.ru/20210924/indiya-1751673293.html

В Индии криминального авторитета застрелили в зале суда

В Индии криминального авторитета застрелили в зале суда - РИА Новости, 24.09.2021

В Индии криминального авторитета застрелили в зале суда

Известного преступника Джитендера Гоги застрелили в зале суда в столице Индии два члена конкурирующей банды, проникшие на заседание под видом адвокатов, сообщил РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T17:15

2021-09-24T17:15

2021-09-24T17:28

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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 сен – РИА Новости. Известного преступника Джитендера Гоги застрелили в зале суда в столице Индии два члена конкурирующей банды, проникшие на заседание под видом адвокатов, сообщил комиссар полиции Дели Ракеш Астана.Причастный к ряду уголовных дел Джитендер Гоги был заключен в тюрьму "Тихар" в прошлом году. Банда под названием "Банда Тиллу" планировала убить Гоги, и для обеспечения его безопасности полиция сообщила о его смерти в больнице. В пятницу, когда Гоги доставили на заседание суда, двое преступников, переодетых адвокатами, открыли огонь по заключенному."Двое из конкурирующей банды открыли огонь по Джитендеру Гоги внутри суда... Полиция действовала быстро и убила обоих нападавших. Всего было трое погибших, включая Гоги", - сказал Астана телеканалу NDTV.Он отметил, что в ходе перестрелки всего было сделано 30 выстрелов. Полиция начала расследование инцидента."Вопрос о том, работали ли металлоискатели в помещении суда, является предметом расследования, и я не могу комментировать это в данный момент. Мы уже расследуем это дело и не пощадим никого, кто замешан в этой перестрелке", - сказал Астана.

https://radiosputnik.ria.ru/20210220/banda-1598087964.html

https://ria.ru/20210602/sud-1735210966.html

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в мире, индия