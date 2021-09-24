https://ria.ru/20210924/indiya-1751673293.html
В Индии криминального авторитета застрелили в зале суда
В Индии криминального авторитета застрелили в зале суда - РИА Новости, 24.09.2021
В Индии криминального авторитета застрелили в зале суда
Известного преступника Джитендера Гоги застрелили в зале суда в столице Индии два члена конкурирующей банды, проникшие на заседание под видом адвокатов, сообщил РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T17:15
2021-09-24T17:15
2021-09-24T17:28
в мире
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151901/50/1519015047_0:0:4828:2715_1920x0_80_0_0_b9d440ada89cde0735ed059c0365db55.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 сен – РИА Новости. Известного преступника Джитендера Гоги застрелили в зале суда в столице Индии два члена конкурирующей банды, проникшие на заседание под видом адвокатов, сообщил комиссар полиции Дели Ракеш Астана.Причастный к ряду уголовных дел Джитендер Гоги был заключен в тюрьму "Тихар" в прошлом году. Банда под названием "Банда Тиллу" планировала убить Гоги, и для обеспечения его безопасности полиция сообщила о его смерти в больнице. В пятницу, когда Гоги доставили на заседание суда, двое преступников, переодетых адвокатами, открыли огонь по заключенному."Двое из конкурирующей банды открыли огонь по Джитендеру Гоги внутри суда... Полиция действовала быстро и убила обоих нападавших. Всего было трое погибших, включая Гоги", - сказал Астана телеканалу NDTV.Он отметил, что в ходе перестрелки всего было сделано 30 выстрелов. Полиция начала расследование инцидента."Вопрос о том, работали ли металлоискатели в помещении суда, является предметом расследования, и я не могу комментировать это в данный момент. Мы уже расследуем это дело и не пощадим никого, кто замешан в этой перестрелке", - сказал Астана.
https://radiosputnik.ria.ru/20210220/banda-1598087964.html
https://ria.ru/20210602/sud-1735210966.html
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151901/50/1519015047_164:0:4292:3096_1920x0_80_0_0_cf62c8e39efd99768a0cdb1f07045e2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия
17:15 24.09.2021 (обновлено: 17:28 24.09.2021)
В Индии криминального авторитета застрелили в зале суда
В Индии криминального авторитета застрелили в зале суда участники конкурирующей группировки
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 сен – РИА Новости.
Известного преступника Джитендера Гоги застрелили в зале суда в столице Индии
два члена конкурирующей банды, проникшие на заседание под видом адвокатов, сообщил комиссар полиции Дели Ракеш Астана.
Причастный к ряду уголовных дел Джитендер Гоги был заключен в тюрьму "Тихар" в прошлом году. Банда под названием "Банда Тиллу" планировала убить Гоги, и для обеспечения его безопасности полиция сообщила о его смерти в больнице. В пятницу, когда Гоги доставили на заседание суда, двое преступников, переодетых адвокатами, открыли огонь по заключенному.
"Двое из конкурирующей банды открыли огонь по Джитендеру Гоги внутри суда... Полиция действовала быстро и убила обоих нападавших. Всего было трое погибших, включая Гоги", - сказал Астана телеканалу NDTV.
Он отметил, что в ходе перестрелки всего было сделано 30 выстрелов. Полиция начала расследование инцидента.
"Вопрос о том, работали ли металлоискатели в помещении суда, является предметом расследования, и я не могу комментировать это в данный момент. Мы уже расследуем это дело и не пощадим никого, кто замешан в этой перестрелке", - сказал Астана.