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В Индии криминального авторитета застрелили в зале суда
В Индии криминального авторитета застрелили в зале суда - РИА Новости, 24.09.2021
В Индии криминального авторитета застрелили в зале суда
Известного преступника Джитендера Гоги застрелили в зале суда в столице Индии два члена конкурирующей банды, проникшие на заседание под видом адвокатов, сообщил РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T17:15
2021-09-24T17:28
в мире
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 сен – РИА Новости. Известного преступника Джитендера Гоги застрелили в зале суда в столице Индии два члена конкурирующей банды, проникшие на заседание под видом адвокатов, сообщил комиссар полиции Дели Ракеш Астана.Причастный к ряду уголовных дел Джитендер Гоги был заключен в тюрьму "Тихар" в прошлом году. Банда под названием "Банда Тиллу" планировала убить Гоги, и для обеспечения его безопасности полиция сообщила о его смерти в больнице. В пятницу, когда Гоги доставили на заседание суда, двое преступников, переодетых адвокатами, открыли огонь по заключенному."Двое из конкурирующей банды открыли огонь по Джитендеру Гоги внутри суда... Полиция действовала быстро и убила обоих нападавших. Всего было трое погибших, включая Гоги", - сказал Астана телеканалу NDTV.Он отметил, что в ходе перестрелки всего было сделано 30 выстрелов. Полиция начала расследование инцидента."Вопрос о том, работали ли металлоискатели в помещении суда, является предметом расследования, и я не могу комментировать это в данный момент. Мы уже расследуем это дело и не пощадим никого, кто замешан в этой перестрелке", - сказал Астана.
https://radiosputnik.ria.ru/20210220/banda-1598087964.html
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в мире, индия
17:15 24.09.2021 (обновлено: 17:28 24.09.2021)
 
В Индии криминального авторитета застрелили в зале суда

В Индии криминального авторитета застрелили в зале суда участники конкурирующей группировки

© AP Photo / Mukhtar KhanПолицейский в Индии
Полицейский в Индии - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© AP Photo / Mukhtar Khan
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 сен – РИА Новости. Известного преступника Джитендера Гоги застрелили в зале суда в столице Индии два члена конкурирующей банды, проникшие на заседание под видом адвокатов, сообщил комиссар полиции Дели Ракеш Астана.
Причастный к ряду уголовных дел Джитендер Гоги был заключен в тюрьму "Тихар" в прошлом году. Банда под названием "Банда Тиллу" планировала убить Гоги, и для обеспечения его безопасности полиция сообщила о его смерти в больнице. В пятницу, когда Гоги доставили на заседание суда, двое преступников, переодетых адвокатами, открыли огонь по заключенному.
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"Двое из конкурирующей банды открыли огонь по Джитендеру Гоги внутри суда... Полиция действовала быстро и убила обоих нападавших. Всего было трое погибших, включая Гоги", - сказал Астана телеканалу NDTV.
Он отметил, что в ходе перестрелки всего было сделано 30 выстрелов. Полиция начала расследование инцидента.
"Вопрос о том, работали ли металлоискатели в помещении суда, является предметом расследования, и я не могу комментировать это в данный момент. Мы уже расследуем это дело и не пощадим никого, кто замешан в этой перестрелке", - сказал Астана.
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