Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210924/immunitet-1751720030.html
Лавров рассказал, что у него еще сохранился иммунитет к COVID-19
Лавров рассказал, что у него еще сохранился иммунитет к COVID-19 - РИА Новости, 24.09.2021
Лавров рассказал, что у него еще сохранился иммунитет к COVID-19
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Таиланда Доном Прамудвинаем на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН рассказал... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T21:28
2021-09-24T21:28
распространение коронавируса
оон
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
здоровье - общество
коронавирусы
мид таиланда
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751427973_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0f3b0ee2a8c89bf70d13ad0648e9fe78.jpg
ООН, 24 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Таиланда Доном Прамудвинаем на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН рассказал коллеге, что у него еще сохранился иммунитет к коронавирусу после перенесенной болезни.В начале встречи глава МИД Таиланда поделился, что скучал по атмосфере Генассамблеи, сессия которой в 2020 году прошла в виртуальном формате, и сейчас рад снова оказаться в стенах ООН. Он также рассказал, что сделал двукомпонентную прививку от коронавируса, и поинтересовался, вакцинировался ли Лавров."Я переболел коронавирусом, у меня еще сохраняется иммунитет", - сказал Лавров и со смехом постучал три раза пальцем по столу, чтобы не сглазить.Как сообщил МИД РФ, министры на встрече обсуждали "приоритетные направления российско-таиландского взаимодействия, включая продвижение политического диалога, расширение торгово-экономической кооперации и гуманитарных связей, а также сотрудничество по противодействию пандемии". Отмечается, что между сторонами "состоялся углубленный обмен мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня".
https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739075651.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751427973_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_5c559955204f9caa8d771c90a450fc53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оон, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, здоровье - общество, коронавирусы, мид таиланда, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
21:28 24.09.2021
 
Лавров рассказал, что у него еще сохранился иммунитет к COVID-19

Лавров в ООН рассказал главе МИД Таиланда, что у него еще сохранился иммунитет к COVID-19

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ООН, 24 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Таиланда Доном Прамудвинаем на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН рассказал коллеге, что у него еще сохранился иммунитет к коронавирусу после перенесенной болезни.
В начале встречи глава МИД Таиланда поделился, что скучал по атмосфере Генассамблеи, сессия которой в 2020 году прошла в виртуальном формате, и сейчас рад снова оказаться в стенах ООН. Он также рассказал, что сделал двукомпонентную прививку от коронавируса, и поинтересовался, вакцинировался ли Лавров.
"Я переболел коронавирусом, у меня еще сохраняется иммунитет", - сказал Лавров и со смехом постучал три раза пальцем по столу, чтобы не сглазить.
Как сообщил МИД РФ, министры на встрече обсуждали "приоритетные направления российско-таиландского взаимодействия, включая продвижение политического диалога, расширение торгово-экономической кооперации и гуманитарных связей, а также сотрудничество по противодействию пандемии". Отмечается, что между сторонами "состоялся углубленный обмен мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня".
Медицинский работник и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 16:44Распространение коронавируса
Голикова рассказала, как долго после COVID-19 сохраняется иммунитет
 
Распространение коронавирусаООНСергей ЛавровГенеральная Ассамблея ООНЗдоровье - ОбществоКоронавирусыМИД ТаиландаРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26
04:51В США афганские беженцы напали на американскую военнослужащую
04:42Южная Корея обновила рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки
04:30Китай освободил двух канадцев после вылета финдиректора Huawei на родину
04:19Эксперт рассказал, почему одинаковые продукты стоят по-разному
04:18В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"
04:09Врач предупредила об опасности горячего чая
04:05В Пакистане призвали принять стратегию по борьбе с современными угрозами
03:53На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара
03:44Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19
03:39Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса
03:34"Поднос настоящей русской еды": в Китае оценили российские столовые
03:30Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"
03:26Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС
03:20Премьер Пакистана призвал поддержать новое правительство Афганистана
03:18Россиянам напомнили о праве вернуть часть затрат при покупке квартиры
03:13Лавров и Гутерреш обсудили Украину, Сирию, Афганистан и Ливию
03:08Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки
03:04СМИ сообщили, что освобожденная финдиректор Huawei покинула Канаду
03:00Юрист рассказал о грубых ошибках, которые могут содержаться в ЕГРН
Лента новостейМолния