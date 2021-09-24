https://ria.ru/20210924/immunitet-1751720030.html

Лавров рассказал, что у него еще сохранился иммунитет к COVID-19

Лавров рассказал, что у него еще сохранился иммунитет к COVID-19 - РИА Новости, 24.09.2021

Лавров рассказал, что у него еще сохранился иммунитет к COVID-19

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Таиланда Доном Прамудвинаем на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН рассказал... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T21:28

2021-09-24T21:28

2021-09-24T21:28

распространение коронавируса

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сергей лавров

генеральная ассамблея оон

здоровье - общество

коронавирусы

мид таиланда

россия

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ООН, 24 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Таиланда Доном Прамудвинаем на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН рассказал коллеге, что у него еще сохранился иммунитет к коронавирусу после перенесенной болезни.В начале встречи глава МИД Таиланда поделился, что скучал по атмосфере Генассамблеи, сессия которой в 2020 году прошла в виртуальном формате, и сейчас рад снова оказаться в стенах ООН. Он также рассказал, что сделал двукомпонентную прививку от коронавируса, и поинтересовался, вакцинировался ли Лавров."Я переболел коронавирусом, у меня еще сохраняется иммунитет", - сказал Лавров и со смехом постучал три раза пальцем по столу, чтобы не сглазить.Как сообщил МИД РФ, министры на встрече обсуждали "приоритетные направления российско-таиландского взаимодействия, включая продвижение политического диалога, расширение торгово-экономической кооперации и гуманитарных связей, а также сотрудничество по противодействию пандемии". Отмечается, что между сторонами "состоялся углубленный обмен мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня".

https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739075651.html

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