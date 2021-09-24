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Лавров рассказал, что у него еще сохранился иммунитет к COVID-19
Лавров рассказал, что у него еще сохранился иммунитет к COVID-19 - РИА Новости, 24.09.2021
Лавров рассказал, что у него еще сохранился иммунитет к COVID-19
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Таиланда Доном Прамудвинаем на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН рассказал... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T21:28
2021-09-24T21:28
2021-09-24T21:28
распространение коронавируса
оон
сергей лавров
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здоровье - общество
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Таиланда Доном Прамудвинаем на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН рассказал коллеге, что у него еще сохранился иммунитет к коронавирусу после перенесенной болезни.В начале встречи глава МИД Таиланда поделился, что скучал по атмосфере Генассамблеи, сессия которой в 2020 году прошла в виртуальном формате, и сейчас рад снова оказаться в стенах ООН. Он также рассказал, что сделал двукомпонентную прививку от коронавируса, и поинтересовался, вакцинировался ли Лавров."Я переболел коронавирусом, у меня еще сохраняется иммунитет", - сказал Лавров и со смехом постучал три раза пальцем по столу, чтобы не сглазить.Как сообщил МИД РФ, министры на встрече обсуждали "приоритетные направления российско-таиландского взаимодействия, включая продвижение политического диалога, расширение торгово-экономической кооперации и гуманитарных связей, а также сотрудничество по противодействию пандемии". Отмечается, что между сторонами "состоялся углубленный обмен мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня".
https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739075651.html
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Лавров рассказал, что у него еще сохранился иммунитет к COVID-19
Лавров в ООН рассказал главе МИД Таиланда, что у него еще сохранился иммунитет к COVID-19