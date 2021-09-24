https://ria.ru/20210924/gripp-1751714321.html

Попова назвала новую группу риска по гриппу

Попова назвала новую группу риска по гриппу - РИА Новости, 25.09.2021

Попова назвала новую группу риска по гриппу

Новая группа риска по гриппу - люди, перенесшие коронавирус, им нужно привиться в первую очередь, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-24T20:50

2021-09-24T20:50

2021-09-25T00:48

распространение коронавируса

грипп

вакцинация

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

коронавирусы

вакцины

россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Новая группа риска по гриппу - люди, перенесшие коронавирус, им нужно привиться в первую очередь, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Новая группа риска в этом году - это люди, перенесшие коронавирусную инфекцию. А этот вред остаётся с человеком, разные органы и системы поражаются. Этим людям нужно привиться в первую очередь", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 1", отвечая на вопрос о том, кто в группе риске по гриппу в этом году.

https://ria.ru/20210924/gripp-1751660408.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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