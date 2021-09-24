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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210924/gripp-1751714321.html
Попова назвала новую группу риска по гриппу
Попова назвала новую группу риска по гриппу - РИА Новости, 25.09.2021
Попова назвала новую группу риска по гриппу
Новая группа риска по гриппу - люди, перенесшие коронавирус, им нужно привиться в первую очередь, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-24T20:50
2021-09-25T00:48
распространение коронавируса
грипп
вакцинация
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
коронавирусы
вакцины
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Новая группа риска по гриппу - люди, перенесшие коронавирус, им нужно привиться в первую очередь, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Новая группа риска в этом году - это люди, перенесшие коронавирусную инфекцию. А этот вред остаётся с человеком, разные органы и системы поражаются. Этим людям нужно привиться в первую очередь", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 1", отвечая на вопрос о том, кто в группе риске по гриппу в этом году.
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грипп, вакцинация, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирусы, вакцины, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
20:50 24.09.2021 (обновлено: 00:48 25.09.2021)
 
Попова назвала новую группу риска по гриппу

Глава Роспотребнадзора Попова предупредила об опасности гриппа после СOVID-19

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШприц с вакциной
Шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Новая группа риска по гриппу - люди, перенесшие коронавирус, им нужно привиться в первую очередь, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Новая группа риска в этом году - это люди, перенесшие коронавирусную инфекцию. А этот вред остаётся с человеком, разные органы и системы поражаются. Этим людям нужно привиться в первую очередь", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 1", отвечая на вопрос о том, кто в группе риске по гриппу в этом году.
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова принимает участие в сессии Санитарный щит. - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 16:20
Попова заявила о росте заболеваемости гриппом в ряде регионов
 
Распространение коронавирусаГриппВакцинацияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна ПоповаКоронавирусыВакциныРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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