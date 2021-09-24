https://ria.ru/20210924/gripp-1751638773.html

Попова оценила ситуацию с гриппом в России

Попова оценила ситуацию с гриппом в России - РИА Новости, 24.09.2021

Попова оценила ситуацию с гриппом в России

Грипп в Россию уже пришел, первые случаи выявлялись еще в конце июля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T14:45

2021-09-24T14:45

2021-09-24T14:45

общество

грипп

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Грипп в Россию уже пришел, первые случаи выявлялись еще в конце июля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Тот грипп, к которому мы готовимся, уже пришел. Это был уникальный год, когда у нас случаи гриппа выявлялись еще в конце июля", - сказала Попова в эфире канала "Россия 1".Она отметила, что нужно прививаться от гриппа и коронавируса, чтобы не получить микст-инфекцию и не попасть в больницу.

https://ria.ru/20210923/glaza-1751389126.html

россия

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2021

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общество, грипп, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия