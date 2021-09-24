https://ria.ru/20210924/gripp-1751638773.html
Попова оценила ситуацию с гриппом в России
Попова оценила ситуацию с гриппом в России - РИА Новости, 24.09.2021
Попова оценила ситуацию с гриппом в России
Грипп в Россию уже пришел, первые случаи выявлялись еще в конце июля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T14:45
2021-09-24T14:45
2021-09-24T14:45
общество
грипп
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Грипп в Россию уже пришел, первые случаи выявлялись еще в конце июля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Тот грипп, к которому мы готовимся, уже пришел. Это был уникальный год, когда у нас случаи гриппа выявлялись еще в конце июля", - сказала Попова в эфире канала "Россия 1".Она отметила, что нужно прививаться от гриппа и коронавируса, чтобы не получить микст-инфекцию и не попасть в больницу.
https://ria.ru/20210923/glaza-1751389126.html
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общество, грипп, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия
Попова оценила ситуацию с гриппом в России
Попова: грипп в Россию уже пришел, первые случаи были еще в конце июля