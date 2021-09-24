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Украина попросила вернуть нарушившего границу узбекистанца
Украина попросила вернуть нарушившего границу узбекистанца - РИА Новости, 24.09.2021
Украина попросила вернуть нарушившего границу узбекистанца
Несогласованность украинских силовиков привела к провалу их операции на границе с Россией, теперь они просят вернуть нарушившего границу узбекистанца, пояснили... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:10
2021-09-24T12:33
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
происшествия
узбекистан
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Несогласованность украинских силовиков привела к провалу их операции на границе с Россией, теперь они просят вернуть нарушившего границу узбекистанца, пояснили в ЦОС ФСБ РФ.Мужчина, по данным российских пограничников, участвовал в операции по поимке дельцов, нелегально переправляющих людей через границу. Но "что-то пошло не так", преступников не удалось задержать, а агенту "для поддержания легенды" пришлось перейти границу нелегалом.Сотрудничающий с украинскими силовиками узбекистанец принял наркотики "для храбрости" перед нарушением границы, при нем нашли мефедрон, рассказали в ЦОС ФСБ РФ.Ранее в ФСБ сообщили о задержании узбекистанца, сотрудничающего с украинскими правоохранителями и ради нераскрытия "легенды" пересекшего границу с РФ.Отмечается, что, по словам задержанного, он сотрудничает с Государственной миграционной службой Украины с 2019 года. В рамках проводимых службой мероприятий участвовал в выявлении причастных к преступлениям, проводимых через границу. Подчеркивается, что для сбора доказательств в его одежду и личные вещи украинские правоохранители вмонтировали спецтехнику для скрытой фото, видео и аудио фиксации (вшитые в куртку GPS-трекер, видеокамера, а также замаскированный под систему нагревания табака диктофон).
https://ria.ru/20210316/krym-1601492199.html
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украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, происшествия, узбекистан
12:10 24.09.2021 (обновлено: 12:33 24.09.2021)
 
Украина попросила вернуть нарушившего границу узбекистанца

ФСБ: Украина попросила вернуть нарушившего границу узбекистанца

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкГражданин Узбекистана, задержанный за незаконное пересечение границы РФ
Гражданин Узбекистана, задержанный за незаконное пересечение границы РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / ФСБ РФ
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Несогласованность украинских силовиков привела к провалу их операции на границе с Россией, теперь они просят вернуть нарушившего границу узбекистанца, пояснили в ЦОС ФСБ РФ.
"Низкая эффективность украинских пограничников и несогласованность действий на приграничной территории Государственной пограничной службы и Государственной миграционной службы Украины, привели к провалу оперативного мероприятия и агента. В результате украинская сторона нарушение границы признала и просит вернуть участвовавшего в неудачном эксперименте иностранца", - рассказали в российской спецслужбе.
Мужчина, по данным российских пограничников, участвовал в операции по поимке дельцов, нелегально переправляющих людей через границу. Но "что-то пошло не так", преступников не удалось задержать, а агенту "для поддержания легенды" пришлось перейти границу нелегалом.
Сотрудничающий с украинскими силовиками узбекистанец принял наркотики "для храбрости" перед нарушением границы, при нем нашли мефедрон, рассказали в ЦОС ФСБ РФ.
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Отмечается, что, по словам задержанного, он сотрудничает с Государственной миграционной службой Украины с 2019 года. В рамках проводимых службой мероприятий участвовал в выявлении причастных к преступлениям, проводимых через границу. Подчеркивается, что для сбора доказательств в его одежду и личные вещи украинские правоохранители вмонтировали спецтехнику для скрытой фото, видео и аудио фиксации (вшитые в куртку GPS-трекер, видеокамера, а также замаскированный под систему нагревания табака диктофон).
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