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Кабмин упростил доступ к господдержке участникам международных выставок
Кабмин упростил доступ к господдержке участникам международных выставок - РИА Новости, 24.09.2021
Кабмин упростил доступ к господдержке участникам международных выставок
Правительство России упростило доступ к господдержке для участников международных выставок и ярмарок, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T16:08
2021-09-24T16:57
экономика
российский экспортный центр
кабинет министров рф
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Правительство России упростило доступ к господдержке для участников международных выставок и ярмарок, сообщает пресс-служба кабмина.С 2022 года экспортерам станет проще оформить заявку на получение федеральной поддержки, с которой они могут компенсировать затраты на участие в международных выставочных проектах. Необходимые для этого изменения утвердило правительство.Отмечается, что теперь большинство документов предприниматели смогут подавать в электронном виде с помощью информационной системы "Одно окно". Эта комплексная цифровая платформа была запущена в конце 2020 года специально для поддержки экспорта. Она обеспечивает бизнесу онлайн-доступ к государственным услугам, сопровождающим выход компаний на внешние рынки.Сейчас с ее помощью экспортеры уже могут подать онлайн-заявку на подтверждение нулевой ставки НДС или направить заявление на участие в выставках и бизнес-миссиях, получить сертификат свободной продажи, который подтверждает, что товар произведен в соответствии с российским законодательством."Российские коммерческие организации и индивидуальные предприниматели получают субсидии на участие в международных выставках и ярмарках с 2021 года. С помощью господдержки представители бизнеса могут покрыть часть расходов на аренду выставочной площадки, необходимой мебели и оборудования, а также на оплату регистрационных сборов", - уточняется в сообщении.Добавляется, что размер господдержки по каждому мероприятию для представителей малого и среднего бизнеса составляет 700 тысяч рублей, для представителей крупного бизнеса – 2 миллиона рублей. В течение года можно получить субсидии на возмещение затрат по трем мероприятиям. Отбор претендентов на господдержку проводит Российский экспортный центр.
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экономика, российский экспортный центр, кабинет министров рф, российский экспортный центр (рэц)
16:08 24.09.2021 (обновлено: 16:57 24.09.2021)
 

Кабмин упростил доступ к господдержке участникам международных выставок

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВице-президент АО "Российский экспортный центр" Алексей Михайлик
Вице-президент АО Российский экспортный центр Алексей Михайлик - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Правительство России упростило доступ к господдержке для участников международных выставок и ярмарок, сообщает пресс-служба кабмина.
С 2022 года экспортерам станет проще оформить заявку на получение федеральной поддержки, с которой они могут компенсировать затраты на участие в международных выставочных проектах. Необходимые для этого изменения утвердило правительство.
Отмечается, что теперь большинство документов предприниматели смогут подавать в электронном виде с помощью информационной системы "Одно окно". Эта комплексная цифровая платформа была запущена в конце 2020 года специально для поддержки экспорта. Она обеспечивает бизнесу онлайн-доступ к государственным услугам, сопровождающим выход компаний на внешние рынки.
"Выставки остаются незаменимым ресурсом для наших компаний для продвижения своей продукции на внешних рынках, оставляя при этом значительный след в статье расходов компании. Со своей стороны, Российский экспортный центр предоставляет экспортерам необходимый инструментарий поддержки, в том числе специальные меры господдержки по компенсации части затрат экспортера на выставочную деятельность, реализуемые совместно с Минпромторгом России. Но наша задача состоит не только в том, чтобы совершенствовать существующие меры поддержки, но и обеспечить к ним удобный доступ: бесшовный и цифровой. И новые изменения в Постановление Правительства — это значительный шаг вперед, который позволит сделать одну из наиболее востребованных мер поддержки более удобной и простой к получению для отечественных экспортёров", — говорит вице-президент по реализации проекта "Одно окно" Алексей Михайлик.
Сейчас с ее помощью экспортеры уже могут подать онлайн-заявку на подтверждение нулевой ставки НДС или направить заявление на участие в выставках и бизнес-миссиях, получить сертификат свободной продажи, который подтверждает, что товар произведен в соответствии с российским законодательством.
"Российские коммерческие организации и индивидуальные предприниматели получают субсидии на участие в международных выставках и ярмарках с 2021 года. С помощью господдержки представители бизнеса могут покрыть часть расходов на аренду выставочной площадки, необходимой мебели и оборудования, а также на оплату регистрационных сборов", - уточняется в сообщении.
Добавляется, что размер господдержки по каждому мероприятию для представителей малого и среднего бизнеса составляет 700 тысяч рублей, для представителей крупного бизнеса – 2 миллиона рублей. В течение года можно получить субсидии на возмещение затрат по трем мероприятиям. Отбор претендентов на господдержку проводит Российский экспортный центр.
Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 18:50
РЭЦ выяснил пожелания экспортеров по развитию ИС "Одно окно"
 
ЭкономикаРоссийский экспортный центрКабинет министров РФРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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