https://ria.ru/20210924/gospodderzhka-1751658625.html

Кабмин упростил доступ к господдержке участникам международных выставок

Кабмин упростил доступ к господдержке участникам международных выставок - РИА Новости, 24.09.2021

Кабмин упростил доступ к господдержке участникам международных выставок

Правительство России упростило доступ к господдержке для участников международных выставок и ярмарок, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T16:08

2021-09-24T16:08

2021-09-24T16:57

экономика

российский экспортный центр

кабинет министров рф

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Правительство России упростило доступ к господдержке для участников международных выставок и ярмарок, сообщает пресс-служба кабмина.С 2022 года экспортерам станет проще оформить заявку на получение федеральной поддержки, с которой они могут компенсировать затраты на участие в международных выставочных проектах. Необходимые для этого изменения утвердило правительство.Отмечается, что теперь большинство документов предприниматели смогут подавать в электронном виде с помощью информационной системы "Одно окно". Эта комплексная цифровая платформа была запущена в конце 2020 года специально для поддержки экспорта. Она обеспечивает бизнесу онлайн-доступ к государственным услугам, сопровождающим выход компаний на внешние рынки.Сейчас с ее помощью экспортеры уже могут подать онлайн-заявку на подтверждение нулевой ставки НДС или направить заявление на участие в выставках и бизнес-миссиях, получить сертификат свободной продажи, который подтверждает, что товар произведен в соответствии с российским законодательством."Российские коммерческие организации и индивидуальные предприниматели получают субсидии на участие в международных выставках и ярмарках с 2021 года. С помощью господдержки представители бизнеса могут покрыть часть расходов на аренду выставочной площадки, необходимой мебели и оборудования, а также на оплату регистрационных сборов", - уточняется в сообщении.Добавляется, что размер господдержки по каждому мероприятию для представителей малого и среднего бизнеса составляет 700 тысяч рублей, для представителей крупного бизнеса – 2 миллиона рублей. В течение года можно получить субсидии на возмещение затрат по трем мероприятиям. Отбор претендентов на господдержку проводит Российский экспортный центр.

https://ria.ru/20210923/pozhelaniya-1751517367.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, российский экспортный центр, кабинет министров рф, российский экспортный центр (рэц)