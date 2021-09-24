https://ria.ru/20210924/gospodderzhka-1751658625.html
Кабмин упростил доступ к господдержке участникам международных выставок
Кабмин упростил доступ к господдержке участникам международных выставок - РИА Новости, 24.09.2021
Кабмин упростил доступ к господдержке участникам международных выставок
Правительство России упростило доступ к господдержке для участников международных выставок и ярмарок, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T16:08
2021-09-24T16:08
2021-09-24T16:57
экономика
российский экспортный центр
кабинет министров рф
российский экспортный центр (рэц)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751655544_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_42c989202a5ffa3a18586aced231df56.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Правительство России упростило доступ к господдержке для участников международных выставок и ярмарок, сообщает пресс-служба кабмина.С 2022 года экспортерам станет проще оформить заявку на получение федеральной поддержки, с которой они могут компенсировать затраты на участие в международных выставочных проектах. Необходимые для этого изменения утвердило правительство.Отмечается, что теперь большинство документов предприниматели смогут подавать в электронном виде с помощью информационной системы "Одно окно". Эта комплексная цифровая платформа была запущена в конце 2020 года специально для поддержки экспорта. Она обеспечивает бизнесу онлайн-доступ к государственным услугам, сопровождающим выход компаний на внешние рынки.Сейчас с ее помощью экспортеры уже могут подать онлайн-заявку на подтверждение нулевой ставки НДС или направить заявление на участие в выставках и бизнес-миссиях, получить сертификат свободной продажи, который подтверждает, что товар произведен в соответствии с российским законодательством."Российские коммерческие организации и индивидуальные предприниматели получают субсидии на участие в международных выставках и ярмарках с 2021 года. С помощью господдержки представители бизнеса могут покрыть часть расходов на аренду выставочной площадки, необходимой мебели и оборудования, а также на оплату регистрационных сборов", - уточняется в сообщении.Добавляется, что размер господдержки по каждому мероприятию для представителей малого и среднего бизнеса составляет 700 тысяч рублей, для представителей крупного бизнеса – 2 миллиона рублей. В течение года можно получить субсидии на возмещение затрат по трем мероприятиям. Отбор претендентов на господдержку проводит Российский экспортный центр.
https://ria.ru/20210923/pozhelaniya-1751517367.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751655544_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0b340d8edf2b1a5aefa67cfa8438f6d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, российский экспортный центр, кабинет министров рф, российский экспортный центр (рэц)
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Правительство России упростило доступ к господдержке для участников международных выставок и ярмарок, сообщает пресс-служба кабмина.
С 2022 года экспортерам станет проще оформить заявку на получение федеральной поддержки, с которой они могут компенсировать затраты на участие в международных выставочных проектах. Необходимые для этого изменения утвердило правительство.
Отмечается, что теперь большинство документов предприниматели смогут подавать в электронном виде с помощью информационной системы "Одно окно". Эта комплексная цифровая платформа была запущена в конце 2020 года специально для поддержки экспорта. Она обеспечивает бизнесу онлайн-доступ к государственным услугам, сопровождающим выход компаний на внешние рынки.
"Выставки остаются незаменимым ресурсом для наших компаний для продвижения своей продукции на внешних рынках, оставляя при этом значительный след в статье расходов компании. Со своей стороны, Российский экспортный центр предоставляет экспортерам необходимый инструментарий поддержки, в том числе специальные меры господдержки по компенсации части затрат экспортера на выставочную деятельность, реализуемые совместно с Минпромторгом России. Но наша задача состоит не только в том, чтобы совершенствовать существующие меры поддержки, но и обеспечить к ним удобный доступ: бесшовный и цифровой. И новые изменения в Постановление Правительства — это значительный шаг вперед, который позволит сделать одну из наиболее востребованных мер поддержки более удобной и простой к получению для отечественных экспортёров", — говорит вице-президент по реализации проекта "Одно окно" Алексей Михайлик.
Сейчас с ее помощью экспортеры уже могут подать онлайн-заявку на подтверждение нулевой ставки НДС или направить заявление на участие в выставках и бизнес-миссиях, получить сертификат свободной продажи, который подтверждает, что товар произведен в соответствии с российским законодательством.
"Российские коммерческие организации и индивидуальные предприниматели получают субсидии на участие в международных выставках и ярмарках с 2021 года. С помощью господдержки представители бизнеса могут покрыть часть расходов на аренду выставочной площадки, необходимой мебели и оборудования, а также на оплату регистрационных сборов", - уточняется в сообщении.
Добавляется, что размер господдержки по каждому мероприятию для представителей малого и среднего бизнеса составляет 700 тысяч рублей, для представителей крупного бизнеса – 2 миллиона рублей. В течение года можно получить субсидии на возмещение затрат по трем мероприятиям. Отбор претендентов на господдержку проводит Российский экспортный центр
.