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Госдума закупила 450 бюджетных китайских смартфонов
Госдума закупила 450 бюджетных китайских смартфонов - РИА Новости, 24.09.2021
Госдума закупила 450 бюджетных китайских смартфонов
Государственная дума в конце лета заключила контракт с ООО "Московский центр продаж" на поставку 450 смартфонов китайской компании Realme, пишет РБК. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T10:08
2021-09-24T10:08
2021-09-24T17:15
экономика
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realme
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Государственная дума в конце лета заключила контракт с ООО "Московский центр продаж" на поставку 450 смартфонов китайской компании Realme, пишет РБК.По условиям закупки, гаджеты модели C21 доставят до конца года. СМИ пишут, они будут поддерживать две сим-карты, работать в сетях сотовой связи 4G, располагать технологиями Wi-Fi, Bluetooth, GPS, а также сканером отпечатка пальца. Устройства должны обладать встроенной памятью не менее 64 гигабайт, восьмиядерным процессором и диагональю экрана не менее шести дюймов.Realme — китайская компания, занимающаяся производством смартфонов. Основана в 2018 году бывшим вице-президентом компании Oppo Скаем Ли. В сентябре бренд вошел в шестерку лучших глобальных поставщиков смартфонов по версии аналитиков Counterpoint.
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экономика, технологии, рбк (медиагруппа), госдума рф, gps, realme
10:08 24.09.2021 (обновлено: 17:15 24.09.2021)
Госдума закупила 450 бюджетных китайских смартфонов
РБК: Госдума закупила 450 смартфонов Realme C21 по 9,5 тысячи рублей за аппарат