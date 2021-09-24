https://ria.ru/20210924/golikova-1751600542.html

Голикова рассказала о росте расходов на нацпроекты

Голикова рассказала о росте расходов на нацпроекты - РИА Новости, 24.09.2021

Голикова рассказала о росте расходов на нацпроекты

Рост расходов на мероприятия в рамках нацпроектов и посланий президента в бюджете на трехлетку составляет 67%, всего на указанные мероприятия направят 11,5... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T12:25

2021-09-24T12:25

2021-09-24T14:20

экономика

татьяна голикова

россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Рост расходов на мероприятия в рамках нацпроектов и посланий президента в бюджете на трехлетку составляет 67%, всего на указанные мероприятия направят 11,5 триллиона рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Рост расходов на эти мероприятия составляет 67% или абсолютная сумма на них 11,5 триллионов рублей", - сказала Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии.

https://ria.ru/20210920/podderzhka-1751019473.html

россия

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2021

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экономика, татьяна голикова, россия