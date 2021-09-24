https://ria.ru/20210924/golikova-1751600542.html
Голикова рассказала о росте расходов на нацпроекты
Голикова рассказала о росте расходов на нацпроекты - РИА Новости, 24.09.2021
Голикова рассказала о росте расходов на нацпроекты
Рост расходов на мероприятия в рамках нацпроектов и посланий президента в бюджете на трехлетку составляет 67%, всего на указанные мероприятия направят 11,5... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:25
2021-09-24T12:25
2021-09-24T14:20
экономика
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Рост расходов на мероприятия в рамках нацпроектов и посланий президента в бюджете на трехлетку составляет 67%, всего на указанные мероприятия направят 11,5 триллиона рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Рост расходов на эти мероприятия составляет 67% или абсолютная сумма на них 11,5 триллионов рублей", - сказала Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии.
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экономика, татьяна голикова, россия
12:25 24.09.2021 (обновлено: 14:20 24.09.2021)
Голикова рассказала о росте расходов на нацпроекты
Вице-премьер Голикова: расходы на нацпроекты и реализацию посланий вырастут на 67%