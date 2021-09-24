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https://ria.ru/20210924/gintsburg-1751673477.html
Человечество может не выдержать еще одну пандемию, заявил Гинцбург
Человечество может не выдержать еще одну пандемию, заявил Гинцбург - РИА Новости, 24.09.2021
Человечество может не выдержать еще одну пандемию, заявил Гинцбург
Второго такого нашествия микроорганизмов, как сейчас, человечество может не выдержать, надо сделать выводы и иметь план на случай новой пандемии, заявил... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T17:16
2021-09-24T23:22
распространение коронавируса
весь мир
коронавирусы
вирусы
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
александр гинцбург
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Второго такого нашествия микроорганизмов, как сейчас, человечество может не выдержать, надо сделать выводы и иметь план на случай новой пандемии, заявил директор ГНЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Эта пандемия показала, что второго такого, так скажем, нашествия микроорганизмов человечество может просто не выдержать, поэтому нужно сделать очень серьезные выводы, как научные, так и организационные. Надо иметь очень четкий план действий", - сказал Гинцбург в ходе беседы, организованной Российским еврейским конгрессом.Он уточнил, что план нужен, даже если новая пандемия в ближайшее время не случится. По словам Гинцбурга, если бы такой план был до пандемии коронавируса, то средств на борьбу с COVID-19 было бы потрачено значительно меньше.
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весь мир, коронавирусы, вирусы, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, российский еврейский конгресс
17:16 24.09.2021 (обновлено: 23:22 24.09.2021)
 
Человечество может не выдержать еще одну пандемию, заявил Гинцбург

Гинцбург: второго нашествия микроорганизмов, как сейчас, человечество может не выдержать

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДиректор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Второго такого нашествия микроорганизмов, как сейчас, человечество может не выдержать, надо сделать выводы и иметь план на случай новой пандемии, заявил директор ГНЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Эта пандемия показала, что второго такого, так скажем, нашествия микроорганизмов человечество может просто не выдержать, поэтому нужно сделать очень серьезные выводы, как научные, так и организационные. Надо иметь очень четкий план действий", - сказал Гинцбург в ходе беседы, организованной Российским еврейским конгрессом.
Он уточнил, что план нужен, даже если новая пандемия в ближайшее время не случится. По словам Гинцбурга, если бы такой план был до пандемии коронавируса, то средств на борьбу с COVID-19 было бы потрачено значительно меньше.
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 16:57Распространение коронавируса
Гинцбург рассказал, от чего зависит развитие пандемии коронавируса
 
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