https://ria.ru/20210924/gintsburg-1751673477.html

Человечество может не выдержать еще одну пандемию, заявил Гинцбург

Человечество может не выдержать еще одну пандемию, заявил Гинцбург - РИА Новости, 24.09.2021

Человечество может не выдержать еще одну пандемию, заявил Гинцбург

Второго такого нашествия микроорганизмов, как сейчас, человечество может не выдержать, надо сделать выводы и иметь план на случай новой пандемии, заявил... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T17:16

2021-09-24T17:16

2021-09-24T23:22

распространение коронавируса

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коронавирусы

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нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Второго такого нашествия микроорганизмов, как сейчас, человечество может не выдержать, надо сделать выводы и иметь план на случай новой пандемии, заявил директор ГНЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Эта пандемия показала, что второго такого, так скажем, нашествия микроорганизмов человечество может просто не выдержать, поэтому нужно сделать очень серьезные выводы, как научные, так и организационные. Надо иметь очень четкий план действий", - сказал Гинцбург в ходе беседы, организованной Российским еврейским конгрессом.Он уточнил, что план нужен, даже если новая пандемия в ближайшее время не случится. По словам Гинцбурга, если бы такой план был до пандемии коронавируса, то средств на борьбу с COVID-19 было бы потрачено значительно меньше.

https://ria.ru/20210924/pandemiya-1751669916.html

весь мир

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