https://ria.ru/20210924/germaniya-1751671436.html

В Совфеде рассказали, чего ожидают от Германии после выборов в бундестаг

В Совфеде рассказали, чего ожидают от Германии после выборов в бундестаг - РИА Новости, 24.09.2021

В Совфеде рассказали, чего ожидают от Германии после выборов в бундестаг

Россия заинтересована в том, чтобы политика Германии на российском направлении сохраняла преемственность и после парламентских выборов в стране, заявил... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T17:04

2021-09-24T17:04

2021-09-24T17:04

в мире

германия

ангела меркель

константин косачев

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы политика Германии на российском направлении сохраняла преемственность и после парламентских выборов в стране, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в эфире телеканала "Россия 24".В Германии 26 сентября пройдут парламентские выборы, по результатам которых будет сформировано руководство страны. Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась участвовать в этих выборах."Я бы приветствовал сохранение преемственности в российской политике Германии, и думаю, это достаточно вероятная перспектива", - сказал Косачев.

https://ria.ru/20210924/konflikt-1751611703.html

германия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, германия, ангела меркель, константин косачев, совет федерации рф, россия