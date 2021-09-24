https://ria.ru/20210924/germaniya-1751671436.html
В Совфеде рассказали, чего ожидают от Германии после выборов в бундестаг
В Совфеде рассказали, чего ожидают от Германии после выборов в бундестаг - РИА Новости, 24.09.2021
В Совфеде рассказали, чего ожидают от Германии после выборов в бундестаг
Россия заинтересована в том, чтобы политика Германии на российском направлении сохраняла преемственность и после парламентских выборов в стране, заявил... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T17:04
2021-09-24T17:04
2021-09-24T17:04
в мире
германия
ангела меркель
константин косачев
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы политика Германии на российском направлении сохраняла преемственность и после парламентских выборов в стране, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в эфире телеканала "Россия 24".В Германии 26 сентября пройдут парламентские выборы, по результатам которых будет сформировано руководство страны. Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась участвовать в этих выборах."Я бы приветствовал сохранение преемственности в российской политике Германии, и думаю, это достаточно вероятная перспектива", - сказал Косачев.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, германия, ангела меркель, константин косачев, совет федерации рф, россия
В Совфеде рассказали, чего ожидают от Германии после выборов в бундестаг
Сенатор Косачев: Россия заинтересована в сохранении преемственности политики ФРГ