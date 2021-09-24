https://ria.ru/20210924/gazprom-1751569334.html

В "Газпроме" ответили на обвинения в недопоставках газа на рынок Европы

В "Газпроме" ответили на обвинения в недопоставках газа на рынок Европы - РИА Новости, 24.09.2021

В "Газпроме" ответили на обвинения в недопоставках газа на рынок Европы

В "Газпроме" назвали обвинения в нехватке топлива на европейских рынках абсурдными. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T10:02

2021-09-24T10:02

2021-09-24T11:44

экономика

газпром экспорт

европа

газпром

украина

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россия

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В "Газпроме" назвали обвинения в нехватке топлива на европейских рынках абсурдными."Поставки трубопроводного газа <…> происходили на уровне исторических максимумов, а основной их прирост пришелся на долю важнейших покупателей", — написал начальник управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев в статье для корпоративного издания.Он напомнил, что к концу июля, по предварительным данным, добыча топлива компанией достигла 298,2 миллиарда кубометров с начала года — это на 18,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В свою очередь, экспорт за это время вырос на 23,2%, а поставки в дальнее зарубежье составили 115,3 миллиарда кубометров.На этой неделе Госдеп назвал отказ "Газпрома" забронировать дополнительные объемы транзита через Украину на октябрь "вызывающим беспокойство" и потребовал увеличить поставки.В российской компании неоднократно подчеркивали, что выполняют все обязательства по действующим контрактам. В Кремле, в свою очередь, указали на нелогичность требований Вашингтона. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, американским коллегам следует понять "очень простую истину": топливо сначала продается, потом добывается, только потом уже транспортируется, поэтому для увеличения поставок необходимы дополнительные закупки европейскими партнерами.В последнее время цена на газ взлетела до рекордных отметок: еще месяц назад стоимость фьючерса на поставку тысячи кубометров топлива в октябре по индексу голландского TTF составляла немногим более 500 долларов, а 15 сентября она превысила 960 долларов. Сейчас этот показатель составляет около 840 долларов.

https://ria.ru/20210922/gazoprovod-1751245334.html

https://ria.ru/20210920/polsha-1750596451.html

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экономика, газпром экспорт, европа, газпром, украина, сша, дмитрий песков, россия