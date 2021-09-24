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В "Газпроме" ответили на обвинения в недопоставках газа на рынок Европы
В "Газпроме" ответили на обвинения в недопоставках газа на рынок Европы - РИА Новости, 24.09.2021
В "Газпроме" ответили на обвинения в недопоставках газа на рынок Европы
В "Газпроме" назвали обвинения в нехватке топлива на европейских рынках абсурдными. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T10:02
2021-09-24T11:44
экономика
газпром экспорт
европа
газпром
украина
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В "Газпроме" назвали обвинения в нехватке топлива на европейских рынках абсурдными."Поставки трубопроводного газа &lt;…&gt; происходили на уровне исторических максимумов, а основной их прирост пришелся на долю важнейших покупателей", — написал начальник управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев в статье для корпоративного издания.Он напомнил, что к концу июля, по предварительным данным, добыча топлива компанией достигла 298,2 миллиарда кубометров с начала года — это на 18,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В свою очередь, экспорт за это время вырос на 23,2%, а поставки в дальнее зарубежье составили 115,3 миллиарда кубометров.На этой неделе Госдеп назвал отказ "Газпрома" забронировать дополнительные объемы транзита через Украину на октябрь "вызывающим беспокойство" и потребовал увеличить поставки.В российской компании неоднократно подчеркивали, что выполняют все обязательства по действующим контрактам. В Кремле, в свою очередь, указали на нелогичность требований Вашингтона. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, американским коллегам следует понять "очень простую истину": топливо сначала продается, потом добывается, только потом уже транспортируется, поэтому для увеличения поставок необходимы дополнительные закупки европейскими партнерами.В последнее время цена на газ взлетела до рекордных отметок: еще месяц назад стоимость фьючерса на поставку тысячи кубометров топлива в октябре по индексу голландского TTF составляла немногим более 500 долларов, а 15 сентября она превысила 960 долларов. Сейчас этот показатель составляет около 840 долларов.
https://ria.ru/20210922/gazoprovod-1751245334.html
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экономика, газпром экспорт, европа, газпром, украина, сша, дмитрий песков, россия
10:02 24.09.2021 (обновлено: 11:44 24.09.2021)
 
В "Газпроме" ответили на обвинения в недопоставках газа на рынок Европы

В "Газпроме" обвинения в недопоставках газа на рынок Европы назвали абсурдными

© Фото : пресс-центр "Газпром"Амурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© Фото : пресс-центр "Газпром"
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В "Газпроме" назвали обвинения в нехватке топлива на европейских рынках абсурдными.
"Поставки трубопроводного газа <…> происходили на уровне исторических максимумов, а основной их прирост пришелся на долю важнейших покупателей", — написал начальник управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев в статье для корпоративного издания.
Он напомнил, что к концу июля, по предварительным данным, добыча топлива компанией достигла 298,2 миллиарда кубометров с начала года — это на 18,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В свою очередь, экспорт за это время вырос на 23,2%, а поставки в дальнее зарубежье составили 115,3 миллиарда кубометров.
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В российской компании неоднократно подчеркивали, что выполняют все обязательства по действующим контрактам. В Кремле, в свою очередь, указали на нелогичность требований Вашингтона. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, американским коллегам следует понять "очень простую истину": топливо сначала продается, потом добывается, только потом уже транспортируется, поэтому для увеличения поставок необходимы дополнительные закупки европейскими партнерами.
В последнее время цена на газ взлетела до рекордных отметок: еще месяц назад стоимость фьючерса на поставку тысячи кубометров топлива в октябре по индексу голландского TTF составляла немногим более 500 долларов, а 15 сентября она превысила 960 долларов. Сейчас этот показатель составляет около 840 долларов.
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