https://ria.ru/20210924/gaz-1751726895.html

В Германии поставщик газа разорвал контракты с клиентами из-за высоких цен

В Германии поставщик газа разорвал контракты с клиентами из-за высоких цен - РИА Новости, 24.09.2021

В Германии поставщик газа разорвал контракты с клиентами из-за высоких цен

Поставщик газа для промышленных предприятий и коммунальных служб, немецкая компания Deutsche Energiepool разорвала контракты с рядом клиентов из-за... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T23:18

2021-09-24T23:18

2021-09-24T23:18

в мире

природный газ

германия

цены на нефть

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БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости. Поставщик газа для промышленных предприятий и коммунальных служб, немецкая компания Deutsche Energiepool разорвала контракты с рядом клиентов из-за экономический нецелесообразности на фоне высоких цен на газ, говорится в заявлении компании."За последние месяцы закупочные цены на газ и электроэнергию на срочном рынке выросли практические втрое, а цены на краткосрочные закупки увеличились примерно в пять раз. Такого быстрого и беспрецедентного развития на энергетическом рынке никто не мог ожидать", - заявляет компания.Как отмечает поставщик, цена на газ на спотовом рынке в августе 2020 года составляла 4,80 евро за 1 МВтч, а по состоянию на 20 сентября 2021 года достигла 75,04 евро за 1 МВтч. Компания считает, что цены продолжат расти, так как многие европейские газохранилища почти пустуют.Собственные закупочные цены Deutsche Energiepool выросли втрое. "Так мы больше не можем продолжать с коммерческой точки зрения из-за экономической нецелесообразности. Поэтому мы были вынуждены расторгнуть многие заключенные нами контракты", - подытоживает компания.При этом Deutsche Energiepool не уточняет, сколько клиентов затронула эта мера.Компания заявила, что прекращает поставки газа по всей Германии, но для сохранения рабочих мест сосредоточится на предоставлении услуг в энергетическом секторе.Издание Handelsblatt отмечает, что Deutsche Energiepool - первая компания, которая пошла на такой шаг на фоне роста цен на газ. По данным газеты, поставками для бывших клиентов Deutsche Energiepool займется компания Eon.

https://ria.ru/20210924/sanktsii-1751709628.html

https://ria.ru/20210924/ugol-1751693422.html

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в мире, природный газ, германия, цены на нефть