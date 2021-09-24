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В Германии поставщик газа разорвал контракты с клиентами из-за высоких цен
В Германии поставщик газа разорвал контракты с клиентами из-за высоких цен - РИА Новости, 24.09.2021
В Германии поставщик газа разорвал контракты с клиентами из-за высоких цен
Поставщик газа для промышленных предприятий и коммунальных служб, немецкая компания Deutsche Energiepool разорвала контракты с рядом клиентов из-за... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T23:18
2021-09-24T23:18
в мире
природный газ
германия
цены на нефть
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БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости. Поставщик газа для промышленных предприятий и коммунальных служб, немецкая компания Deutsche Energiepool разорвала контракты с рядом клиентов из-за экономический нецелесообразности на фоне высоких цен на газ, говорится в заявлении компании."За последние месяцы закупочные цены на газ и электроэнергию на срочном рынке выросли практические втрое, а цены на краткосрочные закупки увеличились примерно в пять раз. Такого быстрого и беспрецедентного развития на энергетическом рынке никто не мог ожидать", - заявляет компания.Как отмечает поставщик, цена на газ на спотовом рынке в августе 2020 года составляла 4,80 евро за 1 МВтч, а по состоянию на 20 сентября 2021 года достигла 75,04 евро за 1 МВтч. Компания считает, что цены продолжат расти, так как многие европейские газохранилища почти пустуют.Собственные закупочные цены Deutsche Energiepool выросли втрое. "Так мы больше не можем продолжать с коммерческой точки зрения из-за экономической нецелесообразности. Поэтому мы были вынуждены расторгнуть многие заключенные нами контракты", - подытоживает компания.При этом Deutsche Energiepool не уточняет, сколько клиентов затронула эта мера.Компания заявила, что прекращает поставки газа по всей Германии, но для сохранения рабочих мест сосредоточится на предоставлении услуг в энергетическом секторе.Издание Handelsblatt отмечает, что Deutsche Energiepool - первая компания, которая пошла на такой шаг на фоне роста цен на газ. По данным газеты, поставками для бывших клиентов Deutsche Energiepool займется компания Eon.
https://ria.ru/20210924/sanktsii-1751709628.html
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в мире, природный газ, германия, цены на нефть
23:18 24.09.2021
 
В Германии поставщик газа разорвал контракты с клиентами из-за высоких цен

В Германии компания Deutsche Energiepool разорвала контракты с клиентами из-за высоких цен

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости. Поставщик газа для промышленных предприятий и коммунальных служб, немецкая компания Deutsche Energiepool разорвала контракты с рядом клиентов из-за экономический нецелесообразности на фоне высоких цен на газ, говорится в заявлении компании.
"За последние месяцы закупочные цены на газ и электроэнергию на срочном рынке выросли практические втрое, а цены на краткосрочные закупки увеличились примерно в пять раз. Такого быстрого и беспрецедентного развития на энергетическом рынке никто не мог ожидать", - заявляет компания.
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Как отмечает поставщик, цена на газ на спотовом рынке в августе 2020 года составляла 4,80 евро за 1 МВтч, а по состоянию на 20 сентября 2021 года достигла 75,04 евро за 1 МВтч. Компания считает, что цены продолжат расти, так как многие европейские газохранилища почти пустуют.
Собственные закупочные цены Deutsche Energiepool выросли втрое. "Так мы больше не можем продолжать с коммерческой точки зрения из-за экономической нецелесообразности. Поэтому мы были вынуждены расторгнуть многие заключенные нами контракты", - подытоживает компания.
При этом Deutsche Energiepool не уточняет, сколько клиентов затронула эта мера.
Компания заявила, что прекращает поставки газа по всей Германии, но для сохранения рабочих мест сосредоточится на предоставлении услуг в энергетическом секторе.
Издание Handelsblatt отмечает, что Deutsche Energiepool - первая компания, которая пошла на такой шаг на фоне роста цен на газ. По данным газеты, поставками для бывших клиентов Deutsche Energiepool займется компания Eon.
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