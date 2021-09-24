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В Германии поставщик газа разорвал контракты с клиентами из-за высоких цен
В Германии поставщик газа разорвал контракты с клиентами из-за высоких цен - РИА Новости, 24.09.2021
В Германии поставщик газа разорвал контракты с клиентами из-за высоких цен
Поставщик газа для промышленных предприятий и коммунальных служб, немецкая компания Deutsche Energiepool разорвала контракты с рядом клиентов из-за... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T23:18
2021-09-24T23:18
2021-09-24T23:18
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природный газ
германия
цены на нефть
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БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости. Поставщик газа для промышленных предприятий и коммунальных служб, немецкая компания Deutsche Energiepool разорвала контракты с рядом клиентов из-за экономический нецелесообразности на фоне высоких цен на газ, говорится в заявлении компании."За последние месяцы закупочные цены на газ и электроэнергию на срочном рынке выросли практические втрое, а цены на краткосрочные закупки увеличились примерно в пять раз. Такого быстрого и беспрецедентного развития на энергетическом рынке никто не мог ожидать", - заявляет компания.Как отмечает поставщик, цена на газ на спотовом рынке в августе 2020 года составляла 4,80 евро за 1 МВтч, а по состоянию на 20 сентября 2021 года достигла 75,04 евро за 1 МВтч. Компания считает, что цены продолжат расти, так как многие европейские газохранилища почти пустуют.Собственные закупочные цены Deutsche Energiepool выросли втрое. "Так мы больше не можем продолжать с коммерческой точки зрения из-за экономической нецелесообразности. Поэтому мы были вынуждены расторгнуть многие заключенные нами контракты", - подытоживает компания.При этом Deutsche Energiepool не уточняет, сколько клиентов затронула эта мера.Компания заявила, что прекращает поставки газа по всей Германии, но для сохранения рабочих мест сосредоточится на предоставлении услуг в энергетическом секторе.Издание Handelsblatt отмечает, что Deutsche Energiepool - первая компания, которая пошла на такой шаг на фоне роста цен на газ. По данным газеты, поставками для бывших клиентов Deutsche Energiepool займется компания Eon.
https://ria.ru/20210924/sanktsii-1751709628.html
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в мире, природный газ, германия, цены на нефть
В Германии поставщик газа разорвал контракты с клиентами из-за высоких цен
В Германии компания Deutsche Energiepool разорвала контракты с клиентами из-за высоких цен
БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости.
Поставщик газа
для промышленных предприятий и коммунальных служб, немецкая компания Deutsche Energiepool разорвала контракты с рядом клиентов из-за экономический нецелесообразности на фоне высоких цен на газ, говорится в заявлении компании.
"За последние месяцы закупочные цены на газ и электроэнергию на срочном рынке выросли практические втрое, а цены на краткосрочные закупки увеличились примерно в пять раз. Такого быстрого и беспрецедентного развития на энергетическом рынке никто не мог ожидать", - заявляет компания.
Как отмечает поставщик, цена на газ на спотовом рынке в августе 2020 года составляла 4,80 евро за 1 МВтч, а по состоянию на 20 сентября 2021 года достигла 75,04 евро за 1 МВтч. Компания считает, что цены продолжат расти, так как многие европейские газохранилища почти пустуют.
Собственные закупочные цены Deutsche Energiepool выросли втрое. "Так мы больше не можем продолжать с коммерческой точки зрения из-за экономической нецелесообразности. Поэтому мы были вынуждены расторгнуть многие заключенные нами контракты", - подытоживает компания.
При этом Deutsche Energiepool не уточняет, сколько клиентов затронула эта мера.
Компания заявила, что прекращает поставки газа по всей Германии
, но для сохранения рабочих мест сосредоточится на предоставлении услуг в энергетическом секторе.
Издание Handelsblatt
отмечает, что Deutsche Energiepool - первая компания, которая пошла на такой шаг на фоне роста цен на газ. По данным газеты, поставками для бывших клиентов Deutsche Energiepool займется компания Eon.