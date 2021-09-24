https://ria.ru/20210924/gaz-1751688904.html

Кандидат в канцлеры ФРГ пообещала помешать работе "Северного потока — 2"

Кандидат в канцлеры ФРГ пообещала помешать работе "Северного потока — 2" - РИА Новости, 24.09.2021

Кандидат в канцлеры ФРГ пообещала помешать работе "Северного потока — 2"

Кандидат в канцлеры ФРГ от "Зеленых" Анналена Бербок будет препятствовать поставкам газа по "Северному потоку — 2", если войдет в новое правительство Германии... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T18:20

2021-09-24T18:20

2021-09-24T19:26

германия

в мире

евросоюз

северный поток — 2

анналена бербок

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751376916_111:0:2800:1512_1920x0_80_0_0_6372772bc4c8253414791444b474bde2.jpg

БЕРЛИН, 24 сен — РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от "Зеленых" Анналена Бербок будет препятствовать поставкам газа по "Северному потоку — 2", если войдет в новое правительство Германии. Об этом она заявила в интервью порталу Pioneer."Зеленые" занимают жесткую позицию по отношению к России, а сама Бербок уже неоднократно пыталась провести в бундестаге проект об остановке строительства магистрали. Выборы в Германии пройдут 26 сентября."Я бы не стала их выдавать", — отметила Бербок, говоря о разрешениях на эксплуатацию газопровода.Поставки газа по "Северному потоку — 2" будут "фатальными", а словам Москвы о сохранении транзита через Украину "нельзя доверять", считает Бербок, слова которой приводит газета Tagesspiegel."Северный поток — 2""Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его строительство завершили в начале сентября. Председатель госкорпорации "Газпром" Алексей Миллер заявил, что компания пустит топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне. Объемы поставок в 2021 году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.Неразрешенным остается спор вокруг обновленной Газовой директивы ЕС, которая вступила в силу 23 мая 2019 года. Ее нормативы гласят, что проложенная после указанной даты труба должна частично заполняться альтернативным поставщиком либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании. Регулятор и суд в Германии постановили не выводить "Северный поток — 2" из-под действия документа.Россию это не устраивает. По мнению Москвы, опираться надо не на технические аргументы, а на экономические: к моменту обновления директивы в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.В июне построившая газопровод компания Nord Stream 2 AG подала заявку в BNA, чтобы пройти сертификацию как независимый оператор и соответствовать правилам Третьего энергопакета Евросоюза.

https://ria.ru/20210924/evroskeptiki-1751581827.html

https://ria.ru/20210924/potok-1751551957.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-09-24T18:20 true PT1M46S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, в мире, евросоюз, северный поток — 2, анналена бербок