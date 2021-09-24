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Кандидат в канцлеры ФРГ пообещала помешать работе "Северного потока — 2"
Кандидат в канцлеры ФРГ пообещала помешать работе "Северного потока — 2" - РИА Новости, 24.09.2021
Кандидат в канцлеры ФРГ пообещала помешать работе "Северного потока — 2"
Кандидат в канцлеры ФРГ от "Зеленых" Анналена Бербок будет препятствовать поставкам газа по "Северному потоку — 2", если войдет в новое правительство Германии... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T18:20
2021-09-24T19:26
германия
в мире
евросоюз
северный поток — 2
анналена бербок
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БЕРЛИН, 24 сен — РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от "Зеленых" Анналена Бербок будет препятствовать поставкам газа по "Северному потоку — 2", если войдет в новое правительство Германии. Об этом она заявила в интервью порталу Pioneer."Зеленые" занимают жесткую позицию по отношению к России, а сама Бербок уже неоднократно пыталась провести в бундестаге проект об остановке строительства магистрали. Выборы в Германии пройдут 26 сентября."Я бы не стала их выдавать", — отметила Бербок, говоря о разрешениях на эксплуатацию газопровода.Поставки газа по "Северному потоку — 2" будут "фатальными", а словам Москвы о сохранении транзита через Украину "нельзя доверять", считает Бербок, слова которой приводит газета Tagesspiegel."Северный поток — 2""Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его строительство завершили в начале сентября. Председатель госкорпорации "Газпром" Алексей Миллер заявил, что компания пустит топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне. Объемы поставок в 2021 году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.Неразрешенным остается спор вокруг обновленной Газовой директивы ЕС, которая вступила в силу 23 мая 2019 года. Ее нормативы гласят, что проложенная после указанной даты труба должна частично заполняться альтернативным поставщиком либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании. Регулятор и суд в Германии постановили не выводить "Северный поток — 2" из-под действия документа.Россию это не устраивает. По мнению Москвы, опираться надо не на технические аргументы, а на экономические: к моменту обновления директивы в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.В июне построившая газопровод компания Nord Stream 2 AG подала заявку в BNA, чтобы пройти сертификацию как независимый оператор и соответствовать правилам Третьего энергопакета Евросоюза.
https://ria.ru/20210924/evroskeptiki-1751581827.html
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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германия, в мире, евросоюз, северный поток — 2, анналена бербок
18:20 24.09.2021 (обновлено: 19:26 24.09.2021)
 
Кандидат в канцлеры ФРГ пообещала помешать работе "Северного потока — 2"

Кандидат в канцлеры ФРГ Бербок пообещала помешать поставкам газа по "Северному потоку — 2"

© REUTERS / Maxim Shemetov/File PhotoТруба газопровода "Северный поток - 2"
Труба газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© REUTERS / Maxim Shemetov/File Photo
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БЕРЛИН, 24 сен — РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от "Зеленых" Анналена Бербок будет препятствовать поставкам газа по "Северному потоку — 2", если войдет в новое правительство Германии. Об этом она заявила в интервью порталу Pioneer.
"Зеленые" занимают жесткую позицию по отношению к России, а сама Бербок уже неоднократно пыталась провести в бундестаге проект об остановке строительства магистрали. Выборы в Германии пройдут 26 сентября.
Сторонники партии Альтернатива для Германии в Эрфурте - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 11:08
В Германии партия евроскептиков выступила за "Северный поток — 2"
"Я бы не стала их выдавать", — отметила Бербок, говоря о разрешениях на эксплуатацию газопровода.
Поставки газа по "Северному потоку — 2" будут "фатальными", а словам Москвы о сохранении транзита через Украину "нельзя доверять", считает Бербок, слова которой приводит газета Tagesspiegel.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его строительство завершили в начале сентября. Председатель госкорпорации "Газпром" Алексей Миллер заявил, что компания пустит топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне. Объемы поставок в 2021 году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.
Неразрешенным остается спор вокруг обновленной Газовой директивы ЕС, которая вступила в силу 23 мая 2019 года. Ее нормативы гласят, что проложенная после указанной даты труба должна частично заполняться альтернативным поставщиком либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании. Регулятор и суд в Германии постановили не выводить "Северный поток — 2" из-под действия документа.
Россию это не устраивает. По мнению Москвы, опираться надо не на технические аргументы, а на экономические: к моменту обновления директивы в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.
В июне построившая газопровод компания Nord Stream 2 AG подала заявку в BNA, чтобы пройти сертификацию как независимый оператор и соответствовать правилам Третьего энергопакета Евросоюза.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
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ГерманияВ миреЕвросоюзСеверный поток — 2Анналена Бербок
 
 
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