Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210924/gaz-1751680601.html
Россия останется надежным поставщиком газа для всего мира, заявил Новак
Россия останется надежным поставщиком газа для всего мира, заявил Новак - РИА Новости, 24.09.2021
Россия останется надежным поставщиком газа для всего мира, заявил Новак
Россия сохранит свою роль надежного поставщика газа и электроэнергии для всего мира, а в будущем будет обеспечивать мировой рынок и водородом, заявил... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T17:51
2021-09-24T17:51
экономика
оон
александр новак
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751345298_293:0:3934:2048_1920x0_80_0_0_d7e4f0eebe214df4975e74baec24f2e5.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия сохранит свою роль надежного поставщика газа и электроэнергии для всего мира, а в будущем будет обеспечивать мировой рынок и водородом, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Россия будет и впредь надежным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки, в том числе электрической энергии, трубопроводного и сжиженного природного газа, а также водорода", - сказал Новак в своем выступлении в ходе диалога высокого уровня по энергетике Генеральной Ассамблеи ООН.По словам российского чиновника, задача ликвидации энергетической бедности и надежного обеспечения потребителей всех стран мира доступными по цене энергоносителями является приоритетом для России. Также Россия готова оказывать содействие развивающимся странам в достижении целей устойчивого развития ООН.Природный газ будет долго оставаться одним из основных видов энергии в мире за счет его экологичности, напомнил Новак. Что касается другого газа - водорода, то, по словам Новака, в России созданы благоприятные условия для развития этого вида энергетики. Также РФ считает перспективным развитие и применение современных технологий по улавливанию и утилизации вредных выбросов.Вице-премьер подчеркнул важность баланса между традиционными и альтернативными энергоресурсами. "Только так мы сможем пройти эволюционный путь к низкоуглеродному будущему без ущерба для энергетической безопасности. Ключом к этому станет международное энергетическое сотрудничество на равноправной и взаимовыгодной основе", - заключил он.
https://ria.ru/20210924/gaz-1751620050.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751345298_1177:0:3908:2048_1920x0_80_0_0_04e0b5eeeed79efd66b1b06fd3ee58ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, оон, александр новак, россия
17:51 24.09.2021
 
Россия останется надежным поставщиком газа для всего мира, заявил Новак

Вице-премьер Новак: Россия останется надежным поставщиком газа для всего мира

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства Александр Новак
Заместитель председателя правительства Александр Новак - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия сохранит свою роль надежного поставщика газа и электроэнергии для всего мира, а в будущем будет обеспечивать мировой рынок и водородом, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Россия будет и впредь надежным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки, в том числе электрической энергии, трубопроводного и сжиженного природного газа, а также водорода", - сказал Новак в своем выступлении в ходе диалога высокого уровня по энергетике Генеральной Ассамблеи ООН.
По словам российского чиновника, задача ликвидации энергетической бедности и надежного обеспечения потребителей всех стран мира доступными по цене энергоносителями является приоритетом для России. Также Россия готова оказывать содействие развивающимся странам в достижении целей устойчивого развития ООН.
Природный газ будет долго оставаться одним из основных видов энергии в мире за счет его экологичности, напомнил Новак. Что касается другого газа - водорода, то, по словам Новака, в России созданы благоприятные условия для развития этого вида энергетики. Также РФ считает перспективным развитие и применение современных технологий по улавливанию и утилизации вредных выбросов.
Вице-премьер подчеркнул важность баланса между традиционными и альтернативными энергоресурсами. "Только так мы сможем пройти эволюционный путь к низкоуглеродному будущему без ущерба для энергетической безопасности. Ключом к этому станет международное энергетическое сотрудничество на равноправной и взаимовыгодной основе", - заключил он.
Газовый вентиль - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 13:29
Минэкономики Германии оценили запасы газа в стране
 
ЭкономикаООНАлександр НовакРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26
04:51В США афганские беженцы напали на американскую военнослужащую
04:42Южная Корея обновила рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки
04:30Китай освободил двух канадцев после вылета финдиректора Huawei на родину
04:19Эксперт рассказал, почему одинаковые продукты стоят по-разному
04:18В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"
04:09Врач предупредила об опасности горячего чая
04:05В Пакистане призвали принять стратегию по борьбе с современными угрозами
03:53На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара
03:44Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19
03:39Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса
03:34"Поднос настоящей русской еды": в Китае оценили российские столовые
03:30Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"
03:26Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС
03:20Премьер Пакистана призвал поддержать новое правительство Афганистана
03:18Россиянам напомнили о праве вернуть часть затрат при покупке квартиры
03:13Лавров и Гутерреш обсудили Украину, Сирию, Афганистан и Ливию
03:08Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки
03:04СМИ сообщили, что освобожденная финдиректор Huawei покинула Канаду
03:00Юрист рассказал о грубых ошибках, которые могут содержаться в ЕГРН
Лента новостейМолния