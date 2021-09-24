https://ria.ru/20210924/gaz-1751680601.html
Россия останется надежным поставщиком газа для всего мира, заявил Новак
Россия останется надежным поставщиком газа для всего мира, заявил Новак - РИА Новости, 24.09.2021
Россия останется надежным поставщиком газа для всего мира, заявил Новак
Россия сохранит свою роль надежного поставщика газа и электроэнергии для всего мира, а в будущем будет обеспечивать мировой рынок и водородом, заявил... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T17:51
2021-09-24T17:51
2021-09-24T17:51
экономика
оон
александр новак
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия сохранит свою роль надежного поставщика газа и электроэнергии для всего мира, а в будущем будет обеспечивать мировой рынок и водородом, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Россия будет и впредь надежным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки, в том числе электрической энергии, трубопроводного и сжиженного природного газа, а также водорода", - сказал Новак в своем выступлении в ходе диалога высокого уровня по энергетике Генеральной Ассамблеи ООН.По словам российского чиновника, задача ликвидации энергетической бедности и надежного обеспечения потребителей всех стран мира доступными по цене энергоносителями является приоритетом для России. Также Россия готова оказывать содействие развивающимся странам в достижении целей устойчивого развития ООН.Природный газ будет долго оставаться одним из основных видов энергии в мире за счет его экологичности, напомнил Новак. Что касается другого газа - водорода, то, по словам Новака, в России созданы благоприятные условия для развития этого вида энергетики. Также РФ считает перспективным развитие и применение современных технологий по улавливанию и утилизации вредных выбросов.Вице-премьер подчеркнул важность баланса между традиционными и альтернативными энергоресурсами. "Только так мы сможем пройти эволюционный путь к низкоуглеродному будущему без ущерба для энергетической безопасности. Ключом к этому станет международное энергетическое сотрудничество на равноправной и взаимовыгодной основе", - заключил он.
https://ria.ru/20210924/gaz-1751620050.html
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экономика, оон, александр новак, россия
Россия останется надежным поставщиком газа для всего мира, заявил Новак
Вице-премьер Новак: Россия останется надежным поставщиком газа для всего мира
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.
Россия сохранит свою роль надежного поставщика газа и электроэнергии для всего мира, а в будущем будет обеспечивать мировой рынок и водородом, заявил вице-премьер РФ Александр Новак
.
"Россия будет и впредь надежным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки, в том числе электрической энергии, трубопроводного и сжиженного природного газа, а также водорода", - сказал Новак в своем выступлении в ходе диалога высокого уровня по энергетике Генеральной Ассамблеи ООН
.
По словам российского чиновника, задача ликвидации энергетической бедности и надежного обеспечения потребителей всех стран мира доступными по цене энергоносителями является приоритетом для России. Также Россия готова оказывать содействие развивающимся странам в достижении целей устойчивого развития ООН.
Природный газ будет долго оставаться одним из основных видов энергии в мире за счет его экологичности, напомнил Новак. Что касается другого газа - водорода, то, по словам Новака, в России созданы благоприятные условия для развития этого вида энергетики. Также РФ считает перспективным развитие и применение современных технологий по улавливанию и утилизации вредных выбросов.
Вице-премьер подчеркнул важность баланса между традиционными и альтернативными энергоресурсами. "Только так мы сможем пройти эволюционный путь к низкоуглеродному будущему без ущерба для энергетической безопасности. Ключом к этому станет международное энергетическое сотрудничество на равноправной и взаимовыгодной основе", - заключил он.