https://ria.ru/20210924/gaz-1751566880.html

Глава Приднестровья заявил, что не отказывается от долга за российский газ

Глава Приднестровья заявил, что не отказывается от долга за российский газ - РИА Новости, 24.09.2021

Глава Приднестровья заявил, что не отказывается от долга за российский газ

Поставки российского газа в Приднестровье в следующем году сохранятся, цену для непризнанной республики Тирасполь и Москва пока не обсуждали, ПМР готова... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T09:44

2021-09-24T09:44

2021-09-24T10:43

в мире

молдавия

румыния

москва

приднестровская молдавская республика

майя санду

вадим красносельский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576866018_0:59:2987:1739_1920x0_80_0_0_261b746142992fd4e57d49074f1c9897.jpg

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Поставки российского газа в Приднестровье в следующем году сохранятся, цену для непризнанной республики Тирасполь и Москва пока не обсуждали, ПМР готова оплатить свой долг за голубое топливо, сообщил в интервью РИА Новости глава ПМР Вадим Красносельский."Ценовую составляющую мы не обсуждали в Москве. Конечно, поставка, я так понимаю, будет сохранена, но ценовая составляющая, это, я думаю, вопрос дальнейших переговоров", - сказал он.Красносельский сообщил, что Тирасполь "не отказывается от своего долга" за российский газ и "готов оплатить то, что потребили". "Это наша позиция, это понятно и честно. Мы готовы оплатить любую сумму, что в наших силах", - сказал глава ПМР."Речь не идет о том, чтобы взять и заплатить за один день или за год, или за два. Процесс долговых обязательств - он довольно-таки длительный. Главное, что есть согласие это сделать. У нас согласие есть", - подчеркнул он.Ранее президент Молдавии Майя Санду заявляла, что требовать от Кишинева уплаты долга за газ, который использовался потребителями неподконтрольного ему левобережья Днестра, где расположена самопровозглашенная ПМР, "несправедливо и нечестно".Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210923/pridnestrove-1751482977.html

молдавия

румыния

москва

приднестровская молдавская республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, молдавия, румыния, москва, приднестровская молдавская республика, майя санду, вадим красносельский