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Глава Приднестровья заявил, что не отказывается от долга за российский газ
Глава Приднестровья заявил, что не отказывается от долга за российский газ - РИА Новости, 24.09.2021
Глава Приднестровья заявил, что не отказывается от долга за российский газ
Поставки российского газа в Приднестровье в следующем году сохранятся, цену для непризнанной республики Тирасполь и Москва пока не обсуждали, ПМР готова... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T09:44
2021-09-24T10:43
в мире
молдавия
румыния
москва
приднестровская молдавская республика
майя санду
вадим красносельский
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Поставки российского газа в Приднестровье в следующем году сохранятся, цену для непризнанной республики Тирасполь и Москва пока не обсуждали, ПМР готова оплатить свой долг за голубое топливо, сообщил в интервью РИА Новости глава ПМР Вадим Красносельский."Ценовую составляющую мы не обсуждали в Москве. Конечно, поставка, я так понимаю, будет сохранена, но ценовая составляющая, это, я думаю, вопрос дальнейших переговоров", - сказал он.Красносельский сообщил, что Тирасполь "не отказывается от своего долга" за российский газ и "готов оплатить то, что потребили". "Это наша позиция, это понятно и честно. Мы готовы оплатить любую сумму, что в наших силах", - сказал глава ПМР."Речь не идет о том, чтобы взять и заплатить за один день или за год, или за два. Процесс долговых обязательств - он довольно-таки длительный. Главное, что есть согласие это сделать. У нас согласие есть", - подчеркнул он.Ранее президент Молдавии Майя Санду заявляла, что требовать от Кишинева уплаты долга за газ, который использовался потребителями неподконтрольного ему левобережья Днестра, где расположена самопровозглашенная ПМР, "несправедливо и нечестно".Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210923/pridnestrove-1751482977.html
молдавия
румыния
москва
приднестровская молдавская республика
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в мире, молдавия, румыния, москва, приднестровская молдавская республика, майя санду, вадим красносельский
09:44 24.09.2021 (обновлено: 10:43 24.09.2021)
 
Глава Приднестровья заявил, что не отказывается от долга за российский газ

Глава Приднестровья Красносельский заявил, что не отказывается от долга за российский газ

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Поставки российского газа в Приднестровье в следующем году сохранятся, цену для непризнанной республики Тирасполь и Москва пока не обсуждали, ПМР готова оплатить свой долг за голубое топливо, сообщил в интервью РИА Новости глава ПМР Вадим Красносельский.
"Ценовую составляющую мы не обсуждали в Москве. Конечно, поставка, я так понимаю, будет сохранена, но ценовая составляющая, это, я думаю, вопрос дальнейших переговоров", - сказал он.
Красносельский сообщил, что Тирасполь "не отказывается от своего долга" за российский газ и "готов оплатить то, что потребили". "Это наша позиция, это понятно и честно. Мы готовы оплатить любую сумму, что в наших силах", - сказал глава ПМР.
"Речь не идет о том, чтобы взять и заплатить за один день или за год, или за два. Процесс долговых обязательств - он довольно-таки длительный. Главное, что есть согласие это сделать. У нас согласие есть", - подчеркнул он.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявляла, что требовать от Кишинева уплаты долга за газ, который использовался потребителями неподконтрольного ему левобережья Днестра, где расположена самопровозглашенная ПМР, "несправедливо и нечестно".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Читайте полный текст интервью >>
Стокгольмская ратуша и башня Риддархольмской церкви (на дальнем плане слева направо) в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 16:12
Красносельский анонсировал встречу по урегулированию в Приднестровье
 
В миреМолдавияРумынияМоскваПриднестровская Молдавская РеспубликаМайя СандуВадим Красносельский
 
 
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