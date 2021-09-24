https://ria.ru/20210924/fsb-1751616520.html

ФСБ опубликовала видео допроса задержанного на границе узбекистанца

ФСБ опубликовала видео допроса задержанного на границе узбекистанца - РИА Новости, 24.09.2021

ФСБ опубликовала видео допроса задержанного на границе узбекистанца

Узбекистанец, незаконно пересекший границу России, рассказал, что его завербовали украинские силовики. Видео допроса опубликовала ФСБ. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T13:14

2021-09-24T13:14

2021-09-24T13:56

происшествия

украина

брянская область

узбекистан

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Узбекистанец, незаконно пересекший границу России, рассказал, что его завербовали украинские силовики. Видео допроса опубликовала ФСБ.Ведомство сообщило, что пограничники в Брянской области задержали мужчину 1981 года рождения с признаками наркотического опьянения, нелегально проникшего на территорию страны. У него нашли специальные техсредства скрытого ношения с возможностью фото-, видео- и аудиофиксации, а также мефедрон. По данным ФСБ, гражданин Узбекистана участвовал в операции украинских силовиков по поимке дельцов, нелегально переправляющих людей через границу с Россией. Но "что-то пошло не так", преступников не удалось задержать, а агенту "для поддержания легенды" пришлось нелегально перейти границу.Задержанный на допросе сообщил, что находился на территории Украины с 2019 года и работал на рынке в городе Сумы. "Просроченный документ у меня был. Документы начали проверять (украинские силовики. — Прим. ред.) <…> Документ они забрали, и меня забрали", — сказал он.Тогда они предложили ему работу."Если я им помогу, они мне помогут и с документами, и домой отправить помогут, билет купят на самолет", — заявил задержанный.В обмен на это ему поручили войти в контакт с проводниками Николаем и Сергеем, нелегально переправляющими людей в Россию. По словам задержанного, сотрудник органов безопасности Украины Александр предложил ему дойти до границы. Он и еще один технический специалист обвешали узбекистанца спецтехникой. При переходе его вместе с проводниками должны были задержать украинские силовики."Что-то они (силовики. — Прим. ред.) не появились. Почему — не знаю", — сказал он.На вопрос оперативника ФСБ, что за порошок белого цвета был найден у него, задержанный ответил, что это соль. Но потом признал, что употреблял наркотики, которые приобретал в Сумах.Как пояснили в ведомстве, низкая эффективность работы украинских пограничников и несогласованность действий силовиков привела к провалу их операции на границе с Россией, теперь они просят вернуть нарушившего границу узбекистанца.

https://ria.ru/20210924/granitsa-1751596434.html

https://ria.ru/20210316/krym-1601492199.html

https://ria.ru/20210329/gosizmena-1603275221.html

украина

брянская область

узбекистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Допрос подозреваемого в сотрудничестве с украинскими правоохранителями ФСБ задержала в Брянской области узбекистанца, сотрудничающего с украинскими правоохранителями, у него нашли "спецсредства скрытого ношения с возможностью фото-, видео- и аудиофиксации". 2021-09-24T13:14 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, украина, брянская область, узбекистан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия