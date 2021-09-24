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ФСБ опубликовала видео допроса задержанного на границе узбекистанца
ФСБ опубликовала видео допроса задержанного на границе узбекистанца - РИА Новости, 24.09.2021
ФСБ опубликовала видео допроса задержанного на границе узбекистанца
Узбекистанец, незаконно пересекший границу России, рассказал, что его завербовали украинские силовики. Видео допроса опубликовала ФСБ. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T13:14
2021-09-24T13:56
происшествия
украина
брянская область
узбекистан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Узбекистанец, незаконно пересекший границу России, рассказал, что его завербовали украинские силовики. Видео допроса опубликовала ФСБ.Ведомство сообщило, что пограничники в Брянской области задержали мужчину 1981 года рождения с признаками наркотического опьянения, нелегально проникшего на территорию страны. У него нашли специальные техсредства скрытого ношения с возможностью фото-, видео- и аудиофиксации, а также мефедрон. По данным ФСБ, гражданин Узбекистана участвовал в операции украинских силовиков по поимке дельцов, нелегально переправляющих людей через границу с Россией. Но "что-то пошло не так", преступников не удалось задержать, а агенту "для поддержания легенды" пришлось нелегально перейти границу.Задержанный на допросе сообщил, что находился на территории Украины с 2019 года и работал на рынке в городе Сумы. "Просроченный документ у меня был. Документы начали проверять (украинские силовики. — Прим. ред.) &lt;…&gt; Документ они забрали, и меня забрали", — сказал он.Тогда они предложили ему работу."Если я им помогу, они мне помогут и с документами, и домой отправить помогут, билет купят на самолет", — заявил задержанный.В обмен на это ему поручили войти в контакт с проводниками Николаем и Сергеем, нелегально переправляющими людей в Россию. По словам задержанного, сотрудник органов безопасности Украины Александр предложил ему дойти до границы. Он и еще один технический специалист обвешали узбекистанца спецтехникой. При переходе его вместе с проводниками должны были задержать украинские силовики."Что-то они (силовики. — Прим. ред.) не появились. Почему — не знаю", — сказал он.На вопрос оперативника ФСБ, что за порошок белого цвета был найден у него, задержанный ответил, что это соль. Но потом признал, что употреблял наркотики, которые приобретал в Сумах.Как пояснили в ведомстве, низкая эффективность работы украинских пограничников и несогласованность действий силовиков привела к провалу их операции на границе с Россией, теперь они просят вернуть нарушившего границу узбекистанца.
https://ria.ru/20210924/granitsa-1751596434.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Допрос подозреваемого в сотрудничестве с украинскими правоохранителями
ФСБ задержала в Брянской области узбекистанца, сотрудничающего с украинскими правоохранителями, у него нашли "спецсредства скрытого ношения с возможностью фото-, видео- и аудиофиксации".
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происшествия, украина, брянская область, узбекистан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
13:14 24.09.2021 (обновлено: 13:56 24.09.2021)
 
ФСБ опубликовала видео допроса задержанного на границе узбекистанца

ФСБ: задержанный узбекистанец рассказал, как на Украине ему дали роль нарушителя границы

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Узбекистанец, незаконно пересекший границу России, рассказал, что его завербовали украинские силовики. Видео допроса опубликовала ФСБ.
Ведомство сообщило, что пограничники в Брянской области задержали мужчину 1981 года рождения с признаками наркотического опьянения, нелегально проникшего на территорию страны. У него нашли специальные техсредства скрытого ношения с возможностью фото-, видео- и аудиофиксации, а также мефедрон. По данным ФСБ, гражданин Узбекистана участвовал в операции украинских силовиков по поимке дельцов, нелегально переправляющих людей через границу с Россией. Но "что-то пошло не так", преступников не удалось задержать, а агенту "для поддержания легенды" пришлось нелегально перейти границу.
Гражданин Узбекистана, задержанный за незаконное пересечение границы РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 12:10
Украина попросила вернуть нарушившего границу узбекистанца
Задержанный на допросе сообщил, что находился на территории Украины с 2019 года и работал на рынке в городе Сумы.
"Просроченный документ у меня был. Документы начали проверять (украинские силовики. — Прим. ред.) <…> Документ они забрали, и меня забрали", — сказал он.
Тогда они предложили ему работу.
"Если я им помогу, они мне помогут и с документами, и домой отправить помогут, билет купят на самолет", — заявил задержанный.
Задержание агента украинских спецслужб. Кадры ФСБ
16 марта, 15:30
ФСБ задержала в Крыму россиянина, работающего на спецслужбы Украины
В обмен на это ему поручили войти в контакт с проводниками Николаем и Сергеем, нелегально переправляющими людей в Россию. По словам задержанного, сотрудник органов безопасности Украины Александр предложил ему дойти до границы. Он и еще один технический специалист обвешали узбекистанца спецтехникой. При переходе его вместе с проводниками должны были задержать украинские силовики.
"Что-то они (силовики. — Прим. ред.) не появились. Почему — не знаю", — сказал он.
На вопрос оперативника ФСБ, что за порошок белого цвета был найден у него, задержанный ответил, что это соль. Но потом признал, что употреблял наркотики, которые приобретал в Сумах.
Как пояснили в ведомстве, низкая эффективность работы украинских пограничников и несогласованность действий силовиков привела к провалу их операции на границе с Россией, теперь они просят вернуть нарушившего границу узбекистанца.
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