https://ria.ru/20210924/fsb-1751592736.html

ФСБ задержала узбекистанца, сотрудничающего с украинскими спецслужбами

ФСБ задержала узбекистанца, сотрудничающего с украинскими спецслужбами - РИА Новости, 24.09.2021

ФСБ задержала узбекистанца, сотрудничающего с украинскими спецслужбами

ФСБ задержала узбекистанца, сотрудничающего с украинскими правоохранителями и ради нераскрытия "легенды" пересекшего границу с РФ, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T11:52

2021-09-24T11:52

2021-09-24T12:27

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

украина

брянская область

узбекистан

пограничное управление фсб рф

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ФСБ задержала узбекистанца, сотрудничающего с украинскими правоохранителями и ради нераскрытия "легенды" пересекшего границу с РФ, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ."Пограничным управлением ФСБ России по Брянской области за незаконное пересечение государственной границы из Украины в РФ задержан гражданин Узбекистана 1981 года рождения с признаками наркотического опьянения", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе досмотра были обнаружены специальные техсредства скрытого ношения с возможностью фото-, видео- и аудиофиксации, а также порошкообразное вещество, предположительно, наркотик."В ходе разбирательства выяснилось, что нарушитель с 2019 года сотрудничает с правоохранительными органами Украины на конфиденциальной основе. При выполнении очередного задания под видом лица, желающего нелегально попасть в РФ, вступил в контакт с представителями криминальных кругов и за денежное вознаграждение в размере 27 тысяч гривен попросил оказать ему содействие в незаконном переходе на российскую территорию", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что цель конспиративного мероприятия – "создание условий для задержания пособников при попытке организации незаконной переправки иностранца в РФ"."Но, со слов гражданина Узбекистана, что-то пошло не так. Пособники задержаны не были, а он для поддержания легенды был вынужден нарушить российско-украинскую границу", - рассказали в ФСБ.Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела.

https://ria.ru/20210329/gosizmena-1603275221.html

https://ria.ru/20210316/krym-1601492199.html

россия

украина

брянская область

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, украина, брянская область, узбекистан, пограничное управление фсб рф