11:52 24.09.2021 (обновлено: 12:27 24.09.2021)
ФСБ задержала узбекистанца, сотрудничающего с украинскими спецслужбами
Пограничники задержали гражданина Узбекистана, сотрудничающего с украинскими спецслужбами
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкГражданин Узбекистана, задержанный за незаконное пересечение границы РФ
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ФСБ задержала узбекистанца, сотрудничающего с украинскими правоохранителями и ради нераскрытия "легенды" пересекшего границу с РФ, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
"Пограничным управлением ФСБ России по Брянской области за незаконное пересечение государственной границы из Украины в РФ задержан гражданин Узбекистана 1981 года рождения с признаками наркотического опьянения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе досмотра были обнаружены специальные техсредства скрытого ношения с возможностью фото-, видео- и аудиофиксации, а также порошкообразное вещество, предположительно, наркотик.
"В ходе разбирательства выяснилось, что нарушитель с 2019 года сотрудничает с правоохранительными органами Украины на конфиденциальной основе. При выполнении очередного задания под видом лица, желающего нелегально попасть в РФ, вступил в контакт с представителями криминальных кругов и за денежное вознаграждение в размере 27 тысяч гривен попросил оказать ему содействие в незаконном переходе на российскую территорию", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что цель конспиративного мероприятия – "создание условий для задержания пособников при попытке организации незаконной переправки иностранца в РФ".
"Но, со слов гражданина Узбекистана, что-то пошло не так. Пособники задержаны не были, а он для поддержания легенды был вынужден нарушить российско-украинскую границу", - рассказали в ФСБ.
Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела.