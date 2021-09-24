https://ria.ru/20210924/fregat-1751563463.html

Последний фрегат проекта 11356 продадут за рубеж

Последний фрегат проекта 11356 продадут за рубеж - РИА Новости, 24.09.2021

Последний фрегат проекта 11356 продадут за рубеж

Последний в серии из шести фрегатов 11356 будет продан за рубеж, иностранные партнеры уже проявляют к нему интерес, сообщил в интервью РИА Новости генеральный... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T09:19

2021-09-24T09:19

2021-09-24T11:11

безопасность

объединенная судостроительная корпорация

алексей рахманов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577300275_0:235:3077:1965_1920x0_80_0_0_e87193650c1e6692fe093de4542ecc13.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости, Сергей Сафронов. Последний в серии из шести фрегатов 11356 будет продан за рубеж, иностранные партнеры уже проявляют к нему интерес, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов."Корабли этого проекта показали себя в реальной работе, и инозаказчики проявляют к ним серьезный интерес. Уверен, что мы договоримся с ними о судьбе фрегата",- сказал РахмановИзначально калининградский завод "Янтарь" должен был построить шесть фрегатов проекта 11356 для Черноморского флота, но строительство приостановили из-за отсутствия силовых установок, которые ранее поставлялись Украиной. Верфь получила двигатели только для трех фрегатов, и сейчас они служат на Черноморском флоте: "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".В 2018 году стало известно, что два из оставшихся трех кораблей этой серии будут достроены и проданы Индии, которая до этого уже приобрела у России шесть подобных фрегатов. Строительство двух кораблей для Индии завершится в 2022-2023 годах. Кроме того, еще два аналогичных фрегата будут построены на индийской верфи Goa Shipyard Limited.Судьба шестого фрегата оставалась до сегодняшнего дня неизвестной.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210826/fregat-1747281056.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, объединенная судостроительная корпорация, алексей рахманов, россия