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Последний фрегат проекта 11356 продадут за рубеж
Последний фрегат проекта 11356 продадут за рубеж - РИА Новости, 24.09.2021
Последний фрегат проекта 11356 продадут за рубеж
Последний в серии из шести фрегатов 11356 будет продан за рубеж, иностранные партнеры уже проявляют к нему интерес, сообщил в интервью РИА Новости генеральный... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T09:19
2021-09-24T11:11
безопасность
объединенная судостроительная корпорация
алексей рахманов
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости, Сергей Сафронов. Последний в серии из шести фрегатов 11356 будет продан за рубеж, иностранные партнеры уже проявляют к нему интерес, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов."Корабли этого проекта показали себя в реальной работе, и инозаказчики проявляют к ним серьезный интерес. Уверен, что мы договоримся с ними о судьбе фрегата",- сказал РахмановИзначально калининградский завод "Янтарь" должен был построить шесть фрегатов проекта 11356 для Черноморского флота, но строительство приостановили из-за отсутствия силовых установок, которые ранее поставлялись Украиной. Верфь получила двигатели только для трех фрегатов, и сейчас они служат на Черноморском флоте: "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".В 2018 году стало известно, что два из оставшихся трех кораблей этой серии будут достроены и проданы Индии, которая до этого уже приобрела у России шесть подобных фрегатов. Строительство двух кораблей для Индии завершится в 2022-2023 годах. Кроме того, еще два аналогичных фрегата будут построены на индийской верфи Goa Shipyard Limited.Судьба шестого фрегата оставалась до сегодняшнего дня неизвестной.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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безопасность, объединенная судостроительная корпорация, алексей рахманов, россия
09:19 24.09.2021 (обновлено: 11:11 24.09.2021)
 
Последний фрегат проекта 11356 продадут за рубеж

Гендиректор ОСК Рахманов: последний фрегат проекта 11356 продадут за рубеж

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкФрегат проекта 11356Р "Адмирал Эссен"
Фрегат проекта 11356Р Адмирал Эссен - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости, Сергей Сафронов. Последний в серии из шести фрегатов 11356 будет продан за рубеж, иностранные партнеры уже проявляют к нему интерес, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
"Корабли этого проекта показали себя в реальной работе, и инозаказчики проявляют к ним серьезный интерес. Уверен, что мы договоримся с ними о судьбе фрегата",- сказал Рахманов
Изначально калининградский завод "Янтарь" должен был построить шесть фрегатов проекта 11356 для Черноморского флота, но строительство приостановили из-за отсутствия силовых установок, которые ранее поставлялись Украиной. Верфь получила двигатели только для трех фрегатов, и сейчас они служат на Черноморском флоте: "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".
В 2018 году стало известно, что два из оставшихся трех кораблей этой серии будут достроены и проданы Индии, которая до этого уже приобрела у России шесть подобных фрегатов. Строительство двух кораблей для Индии завершится в 2022-2023 годах. Кроме того, еще два аналогичных фрегата будут построены на индийской верфи Goa Shipyard Limited.
Судьба шестого фрегата оставалась до сегодняшнего дня неизвестной.
Читайте полный текст интервью >>
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БезопасностьОбъединенная судостроительная корпорацияАлексей РахмановРоссия
 
 
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