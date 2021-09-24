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Фонду "Круг добра" выделят более 252 миллиардов рублей
Фонду "Круг добра" выделят более 252 миллиардов рублей - РИА Новости, 24.09.2021
Фонду "Круг добра" выделят более 252 миллиардов рублей
Более 252 миллиардов рублей из федерального бюджета направят фонду "Круг добра" в течение трех лет, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:19
2021-09-24T13:42
фонд "круг добра"
общество
владимир путин
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Более 252 миллиардов рублей из федерального бюджета направят фонду "Круг добра" в течение трех лет, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.Она уточнила, что в этот период планируют выделить еще свыше 200 миллиардов рублей на лечение детей и взрослых, в том числе страдающих редкими заболеваниями.Фонд уже обеспечил препаратами 1083 ребенка с тяжелыми болезнями, включая СМА."Круг добра" создали в январе указом Владимира Путина. Он финансируется за счет повышенного налога на доходы состоятельных людей, средства направляют на оплату уникальных способов лечения, в том числе за рубежом, покупку дорогостоящих лекарств, некоторые из которых не зарегистрированы в России. Решение по каждому случаю принимает экспертный совет на основании эпикриза и рекомендаций медиков.
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фонд "круг добра", общество, владимир путин, татьяна голикова, россия
12:19 24.09.2021 (обновлено: 13:42 24.09.2021)
 
Фонду "Круг добра" выделят более 252 миллиардов рублей

Голикова: фонду "Круг добра" выделят более 252 миллиардов рублей в течение трех лет

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова принимает участие в просветительском марафоне "Новое Знание"
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова принимает участие в просветительском марафоне Новое Знание - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Более 252 миллиардов рублей из федерального бюджета направят фонду "Круг добра" в течение трех лет, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Она уточнила, что в этот период планируют выделить еще свыше 200 миллиардов рублей на лечение детей и взрослых, в том числе страдающих редкими заболеваниями.
Фонд уже обеспечил препаратами 1083 ребенка с тяжелыми болезнями, включая СМА.
"Круг добра" создали в январе указом Владимира Путина. Он финансируется за счет повышенного налога на доходы состоятельных людей, средства направляют на оплату уникальных способов лечения, в том числе за рубежом, покупку дорогостоящих лекарств, некоторые из которых не зарегистрированы в России. Решение по каждому случаю принимает экспертный совет на основании эпикриза и рекомендаций медиков.
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 18:15
Заявки в "Круг добра" на редкие лекарства можно будет отслеживать онлайн
 
Фонд "Круг добра"ОбществоВладимир ПутинТатьяна ГоликоваРоссия
 
 
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