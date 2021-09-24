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Фонду "Круг добра" выделят более 252 миллиардов рублей

Фонду "Круг добра" выделят более 252 миллиардов рублей - РИА Новости, 24.09.2021

Фонду "Круг добра" выделят более 252 миллиардов рублей

Более 252 миллиардов рублей из федерального бюджета направят фонду "Круг добра" в течение трех лет, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T12:19

2021-09-24T12:19

2021-09-24T13:42

фонд "круг добра"

общество

владимир путин

татьяна голикова

россия

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Более 252 миллиардов рублей из федерального бюджета направят фонду "Круг добра" в течение трех лет, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.Она уточнила, что в этот период планируют выделить еще свыше 200 миллиардов рублей на лечение детей и взрослых, в том числе страдающих редкими заболеваниями.Фонд уже обеспечил препаратами 1083 ребенка с тяжелыми болезнями, включая СМА."Круг добра" создали в январе указом Владимира Путина. Он финансируется за счет повышенного налога на доходы состоятельных людей, средства направляют на оплату уникальных способов лечения, в том числе за рубежом, покупку дорогостоящих лекарств, некоторые из которых не зарегистрированы в России. Решение по каждому случаю принимает экспертный совет на основании эпикриза и рекомендаций медиков.

https://ria.ru/20210709/lekarstva-1740660193.html

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2021

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фонд "круг добра", общество, владимир путин, татьяна голикова, россия