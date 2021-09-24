https://ria.ru/20210924/flot-1751569199.html
ВМФ России получит до конца года семь боевых кораблей
ВМФ России получит до конца года семь боевых кораблей - РИА Новости, 24.09.2021
ВМФ России получит до конца года семь боевых кораблей
Военно-морской флот России получит до конца года еще семь боевых кораблей, из них четыре новых и три после ремонта, сообщил в интервью РИА Новости генеральный... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T10:02
2021-09-24T10:02
2021-09-24T11:11
безопасность
объединенная судостроительная корпорация
россия
вмф рф
алексей рахманов
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости, Сергей Сафронов. Военно-морской флот России получит до конца года еще семь боевых кораблей, из них четыре новых и три после ремонта, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов."В этом году мы должны передать ВМФ десять кораблей: в мае флот получил головной атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами проекта "Ясень-М" - "Казань". В августе - судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" и базовый тральщик "Георгий Курбатов", - сказал Рахманов.Он добавил, что "до конца года наши предприятия завершат строительство еще четырех кораблей и ремонт трех".Ранее источник в кораблестроительной отрасли сообщил РИА Новости, что ВМФ РФ получит до конца 2021 года три атомные подводные лодки (АПЛ): стратегическую "Князь Олег" (проект 955А, "Борей-А"), многоцелевую "Новосибирск" (проект 885М, "Ясень-М") и носитель беспилотных "Посейдонов" "Белгород" (проект 09852).Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20210730/podlodka-1743593583.html
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безопасность, объединенная судостроительная корпорация, россия, вмф рф, алексей рахманов
10:02 24.09.2021 (обновлено: 11:11 24.09.2021)
ВМФ России получит до конца года семь боевых кораблей
Глава ОСК Рахманов: до конца года ВМФ России получит еще семь боевых кораблей