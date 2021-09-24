https://ria.ru/20210924/finansirovanie-1751694595.html

В Ярославской области увеличат финансирование школьных инициатив

В Ярославской области увеличат финансирование школьных инициатив - РИА Новости, 24.09.2021

В Ярославской области увеличат финансирование школьных инициатив

Финансирование проектов старшеклассников по повышению комфортности образовательной среды в Ярославской области по решению губернатора Дмитрия Миронова в 2022... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T18:46

2021-09-24T18:46

2021-09-24T18:46

ярославская область

общество

данилов

рыбинск

мышкин

дмитрий миронов

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Финансирование проектов старшеклассников по повышению комфортности образовательной среды в Ярославской области по решению губернатора Дмитрия Миронова в 2022 году будет увеличено до 15 миллионов рублей, сообщает правительство региона.Два года назад в губернаторской программе "Решаем вместе!" появилось направление "Школьное инициативное бюджетирование". На первом этапе на него было направлено 5 миллионов рублей, в этом году – 10 миллионов рублей, а в следующем году объем финансирования будет увеличен до 15 миллионов рублей. Средства традиционно пойдут на реализацию проектов старшеклассников по повышению комфортности образовательной среды."Наша главная задача – дать детям понять и почувствовать, что их инициативы могут быть реализованы именно так, как они это задумали. Опыт школьного инициативного бюджетирования в нашем регионе оказался успешным, и губернатор Дмитрий Миронов принял решение увеличить финансирование этого направления программы "Решаем вместе!" еще на 5 миллионов рублей", - цитирует пресс-служба областного правительства замгубернатора Илью Баланина.Он отметил, что также будет расширена география проекта. В этом году его реализация запланирована в учебных заведениях семи городов, в следующем – уже более чем в десяти.В 2021 году работы провели в трех школах Ярославля, двух – в Рыбинске, по одной – в Переславле-Залесском, Гаврилов-Яме, Ростове, Тутаеве и Угличе. В 2022 году в список также войдут Мышкин, Данилов, Пошехонье, Любим.Баланин посетил два учебных заведения Ярославля, в которых реализованы проекты учащихся, сообщает областное правительство. В гимназии №1 по инициативе старшеклассников отремонтирован актовый зал, в средней школе №48 обновлено фойе первого этажа. Проекты, которые будут реализованы, учащиеся не только разрабатывают, но и выбирают на общешкольных голосованиях.

https://ria.ru/20210923/yaroslavl-1751531084.html

https://realty.ria.ru/20210826/shkoly-1747374210.html

данилов

рыбинск

мышкин

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общество, данилов, рыбинск, мышкин, дмитрий миронов