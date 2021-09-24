В Ярославской области увеличат финансирование школьных инициатив
В Ярославской области финансирование школьных инициатив увеличат до 15 миллионов рублей
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Финансирование проектов старшеклассников по повышению комфортности образовательной среды в Ярославской области по решению губернатора Дмитрия Миронова в 2022 году будет увеличено до 15 миллионов рублей, сообщает правительство региона.
Два года назад в губернаторской программе "Решаем вместе!" появилось направление "Школьное инициативное бюджетирование". На первом этапе на него было направлено 5 миллионов рублей, в этом году – 10 миллионов рублей, а в следующем году объем финансирования будет увеличен до 15 миллионов рублей. Средства традиционно пойдут на реализацию проектов старшеклассников по повышению комфортности образовательной среды.
"Наша главная задача – дать детям понять и почувствовать, что их инициативы могут быть реализованы именно так, как они это задумали. Опыт школьного инициативного бюджетирования в нашем регионе оказался успешным, и губернатор Дмитрий Миронов принял решение увеличить финансирование этого направления программы "Решаем вместе!" еще на 5 миллионов рублей", - цитирует пресс-служба областного правительства замгубернатора Илью Баланина.
Он отметил, что также будет расширена география проекта. В этом году его реализация запланирована в учебных заведениях семи городов, в следующем – уже более чем в десяти.
В 2021 году работы провели в трех школах Ярославля, двух – в Рыбинске, по одной – в Переславле-Залесском, Гаврилов-Яме, Ростове, Тутаеве и Угличе. В 2022 году в список также войдут Мышкин, Данилов, Пошехонье, Любим.
Баланин посетил два учебных заведения Ярославля, в которых реализованы проекты учащихся, сообщает областное правительство. В гимназии №1 по инициативе старшеклассников отремонтирован актовый зал, в средней школе №48 обновлено фойе первого этажа. Проекты, которые будут реализованы, учащиеся не только разрабатывают, но и выбирают на общешкольных голосованиях.
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