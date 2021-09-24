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В Германии партия евроскептиков выступила за "Северный поток — 2"
В Германии партия евроскептиков выступила за "Северный поток — 2" - РИА Новости, 24.09.2021
В Германии партия евроскептиков выступила за "Северный поток — 2"
Партия евроскептиков "Альтернатива для Германии", которую на парламентские выборы ведут Алиса Вайдель и Тино Крупалла, выступает за снятие западных санкций и... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T11:08
2021-09-24T11:08
в мире
германия
ангела меркель
евросоюз
газпром
альтернатива для германии (партия)
северный поток — 2
россия
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БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Партия евроскептиков "Альтернатива для Германии", которую на парламентские выборы ведут Алиса Вайдель и Тино Крупалла, выступает за снятие западных санкций и запуск "Северного потока — 2", заявила РИА Новости один из лидеров национал-консервативного крыла партии Беатрикс фон Шторх.Выборы в бундестаг ФРГ состоятся 26 сентября, по их итогах будет сформировано новое правительство Германии и выдвинут новый канцлер."Наши интересы заключаются в том, чтобы поддерживать хорошие отношения и с Россией, и с США. Интенсивная торговля, интенсивный диалог – это всегда хорошо. Дипломатическое охлаждение и торговые ограничения - не в наших интересах. Считаем действия нынешнего правительства ФРГ в отношении России в последние годы неверными. Торговые санкции против России не приносят пользы, они наносят ущерб нам, поэтому мы против них. Мы также выступаем против вмешательства во внутренние дела России", - сказала Шторх.По словам политика, ее партия придерживается "очень четкой позиции" по газопроводу "Северный поток — 2", о завершении строительства которого "Газпром" сообщил 10 сентября. Этот газопровод "крайне важен для Германии, мы будем продолжать бороться за него", сказала политик.Возглавляющие партийный список Вайдель и Крупалла представляют в партии национально-консервативное крыло. Партия, которая в немецких СМИ позиционируется как "правая и ультраправая", традиционно выступает за укрепление внутренней безопасности, ограничение числа мигрантов, депортацию нелегалов и усиление контроля на границах Германии.После кризиса в Афганистане, где в результате вывода войск НАТО во главе с США к власти в августе пришло движение "Талибан"*, в "Альтернативе для Германии" подвергли жесткой критике заявления МВД ФРГ о том, что вместе с беженцами на территорию Германии прибыли ранее судимые преступники. "Альтернатива" обвинила власти в провале операции по эвакуации, а также в возможном "повторении 2015 года", когда канцлер ФРГ Ангела Меркель лично приняла решение о неограниченном приеме нелегальных мигрантов из Сирии и Ирака. Это решение привело к политическому кризису в стране и падению популярности крупнейших "народных партий" Германии, которые входили в правительство Меркель.Предвыборная кампания "Альтернативы для Германии" в этот раз проходила достаточно ровно. Изначально возникшая на волне противостояния "слишком левой" политике консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХCC) и требовавшая отставки Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ (неофициальным слоганом "Альтернативы для Германии" на выборах в бундестаг в 2017 году стала фраза "Меркель должна уйти") партия сегодня обращается к консервативно-либерально-патриотическому электорату. Деятельность партии крайне негативно освещается в немецких СМИ.В "Альтернативе для Германии" заявляли о том, что во время избирательной кампании им по идеологическим причинам отказывали в аренде залов для предвыборных выступлений, уничтожали уличные агитационные материалы. Несмотря на поддержку протестов ковид-диссидентов, которые прошли в течение последних двух лет в Германии на фоне ограничительных мер, принятых правительством в борьбе с пандемией, резкого роста популярности у правых не наблюдалось. В партии полагают, что в этом виноват прерванный из-за медиа-блокады и ковид-ограничений диалог с избирателями.В "Альтернативе для Германии" отвергают ограничительные меры в связи с пандемией COVID, а также идею о причастности человека к изменению климата, предлагают немцам выйти из Парижского соглашения по климату, а также из ЕС и еврозоны. В партии указывают на то, что Германия остается крупнейшим плательщиком в Евросоюзе, при этом в ЕС игнорируют инициативы, замечания и призывы к реформам со стороны Берлина. Евроскептики выступают за укрепление национальных государств в Европе, однако допускают сохранение шенгенской зоны при условии ее реформирования и свободное передвижение в рамках Шенгена трудовых мигрантов из стран ЕС.Признавая США "ведущим союзником" ФРГ, партия выступает за улучшение отношений с Москвой, "разрядка отношений с Россией является предпосылкой для долгосрочного мира в Европе, в интересах Германии и Европы включить Россию в общую структуру политики безопасности", говорится в предвыборной программе. Правые выступают за отмену западных санкций против России и расширение экономического сотрудничества, возобновление регулярной работы Совета РФ-НАТО, за введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2".* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210923/gaz-1751422154.html
https://ria.ru/20210923/merkel-1751408882.html
https://ria.ru/20210923/lashet-1751538994.html
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в мире, германия, ангела меркель, евросоюз, газпром, альтернатива для германии (партия), северный поток — 2, россия
11:08 24.09.2021
 
В Германии партия евроскептиков выступила за "Северный поток — 2"

"Альтернатива для Германии" выступила за "Северный поток — 2" и снятие санкций с России

© AP Photo / Jens MeyerСторонники партии "Альтернатива для Германии" в Эрфурте
Сторонники партии Альтернатива для Германии в Эрфурте - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© AP Photo / Jens Meyer
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БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Партия евроскептиков "Альтернатива для Германии", которую на парламентские выборы ведут Алиса Вайдель и Тино Крупалла, выступает за снятие западных санкций и запуск "Северного потока — 2", заявила РИА Новости один из лидеров национал-консервативного крыла партии Беатрикс фон Шторх.
Выборы в бундестаг ФРГ состоятся 26 сентября, по их итогах будет сформировано новое правительство Германии и выдвинут новый канцлер.
"Наши интересы заключаются в том, чтобы поддерживать хорошие отношения и с Россией, и с США. Интенсивная торговля, интенсивный диалог – это всегда хорошо. Дипломатическое охлаждение и торговые ограничения - не в наших интересах. Считаем действия нынешнего правительства ФРГ в отношении России в последние годы неверными. Торговые санкции против России не приносят пользы, они наносят ущерб нам, поэтому мы против них. Мы также выступаем против вмешательства во внутренние дела России", - сказала Шторх.
По словам политика, ее партия придерживается "очень четкой позиции" по газопроводу "Северный поток — 2", о завершении строительства которого "Газпром" сообщил 10 сентября. Этот газопровод "крайне важен для Германии, мы будем продолжать бороться за него", сказала политик.
Кандидат в канцлеры Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 10:59
В Германии обвинили Россию в сдерживании поставок газа в Европу
Возглавляющие партийный список Вайдель и Крупалла представляют в партии национально-консервативное крыло. Партия, которая в немецких СМИ позиционируется как "правая и ультраправая", традиционно выступает за укрепление внутренней безопасности, ограничение числа мигрантов, депортацию нелегалов и усиление контроля на границах Германии.
После кризиса в Афганистане, где в результате вывода войск НАТО во главе с США к власти в августе пришло движение "Талибан"*, в "Альтернативе для Германии" подвергли жесткой критике заявления МВД ФРГ о том, что вместе с беженцами на территорию Германии прибыли ранее судимые преступники. "Альтернатива" обвинила власти в провале операции по эвакуации, а также в возможном "повторении 2015 года", когда канцлер ФРГ Ангела Меркель лично приняла решение о неограниченном приеме нелегальных мигрантов из Сирии и Ирака. Это решение привело к политическому кризису в стране и падению популярности крупнейших "народных партий" Германии, которые входили в правительство Меркель.
Предвыборная кампания "Альтернативы для Германии" в этот раз проходила достаточно ровно. Изначально возникшая на волне противостояния "слишком левой" политике консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХCC) и требовавшая отставки Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ (неофициальным слоганом "Альтернативы для Германии" на выборах в бундестаг в 2017 году стала фраза "Меркель должна уйти") партия сегодня обращается к консервативно-либерально-патриотическому электорату. Деятельность партии крайне негативно освещается в немецких СМИ.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 09:44
Посол России в Германии рассказал о роли Меркель в двусторонних отношениях
В "Альтернативе для Германии" заявляли о том, что во время избирательной кампании им по идеологическим причинам отказывали в аренде залов для предвыборных выступлений, уничтожали уличные агитационные материалы. Несмотря на поддержку протестов ковид-диссидентов, которые прошли в течение последних двух лет в Германии на фоне ограничительных мер, принятых правительством в борьбе с пандемией, резкого роста популярности у правых не наблюдалось. В партии полагают, что в этом виноват прерванный из-за медиа-блокады и ковид-ограничений диалог с избирателями.
В "Альтернативе для Германии" отвергают ограничительные меры в связи с пандемией COVID, а также идею о причастности человека к изменению климата, предлагают немцам выйти из Парижского соглашения по климату, а также из ЕС и еврозоны. В партии указывают на то, что Германия остается крупнейшим плательщиком в Евросоюзе, при этом в ЕС игнорируют инициативы, замечания и призывы к реформам со стороны Берлина. Евроскептики выступают за укрепление национальных государств в Европе, однако допускают сохранение шенгенской зоны при условии ее реформирования и свободное передвижение в рамках Шенгена трудовых мигрантов из стран ЕС.
Признавая США "ведущим союзником" ФРГ, партия выступает за улучшение отношений с Москвой, "разрядка отношений с Россией является предпосылкой для долгосрочного мира в Европе, в интересах Германии и Европы включить Россию в общую структуру политики безопасности", говорится в предвыборной программе. Правые выступают за отмену западных санкций против России и расширение экономического сотрудничества, возобновление регулярной работы Совета РФ-НАТО, за введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2".
* Запрещенная в России террористическая организация.
Труба газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 22:20
Возможный преемник Меркель поддержал "Северный поток — 2"
 
В миреГерманияАнгела МеркельЕвросоюзГазпромАльтернатива для Германии (партия)Северный поток — 2Россия
 
 
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