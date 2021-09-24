https://ria.ru/20210924/elbrus-1751696529.html

Спасатели не смогли спустить с Эльбруса тела трех погибших из-за непогоды

Спасатели не смогли спустить с Эльбруса тела трех погибших из-за непогоды - РИА Новости, 24.09.2021

Спасатели не смогли спустить с Эльбруса тела трех погибших из-за непогоды

Спасатели не смогли дойти до места на Эльбрусе, где находятся тела троих погибших альпинистов на высоте 5,3 километра, из-за ухудшения погоды и возвращаются в... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T18:55

2021-09-24T18:55

2021-09-24T18:55

происшествия

нальчик

эльбрус

гибель альпинистов на эльбрусе

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Спасатели не смогли дойти до места на Эльбрусе, где находятся тела троих погибших альпинистов на высоте 5,3 километра, из-за ухудшения погоды и возвращаются в базовый лагерь в поселке Терскол, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.В четверг 19 альпинистов на Эльбрусе попросили о помощи на высоте 5400 метров из-за ухудшения погоды. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Двое пострадавших находятся в реанимационном отделении республиканской клинической больницы в Нальчике, всего туда доставлены 11 человек. В пятницу планировалось спустить к подножию Эльбруса тела троих из пяти погибших."В связи с ухудшением погоды группа спасателей не дошла до места нахождения трех погибших альпинистов на высоте 5,3 километра на Эльбрусе", - сказал собеседник агентства. По его словам, спасатели возвращаются в пункт постоянной дислокации в Терсколе, который находится на высоте 2,8 километра."Подъем группы спасателей к месту нахождения тел трех погибших альпинистов планируется в субботу", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210924/elbrus-1751659175.html

https://ria.ru/20210924/elbrus-1751577228.html

нальчик

эльбрус

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Туристов накрыла снежная буря на Эльбрусе. Кадры спасения людей Группа туристов из 19 человек 23 сентября совершала восхождение на Эльбрус. На высоте 5400 метров людей накрыла снежная буря. Пять человек погибли, остальных удалось спасти. Операция по поиску людей и их вызволению из снежного плена длилась несколько часов. Спасателей, участвовавших в эвакуации альпинистов, представят к государственным и ведомственным наградам. 2021-09-24T18:55 true PT1M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нальчик, эльбрус, гибель альпинистов на эльбрусе