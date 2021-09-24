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Спасатели не смогли спустить с Эльбруса тела трех погибших из-за непогоды
Спасатели не смогли спустить с Эльбруса тела трех погибших из-за непогоды - РИА Новости, 24.09.2021
Спасатели не смогли спустить с Эльбруса тела трех погибших из-за непогоды
Спасатели не смогли дойти до места на Эльбрусе, где находятся тела троих погибших альпинистов на высоте 5,3 километра, из-за ухудшения погоды и возвращаются в... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T18:55
2021-09-24T18:55
происшествия
нальчик
эльбрус
гибель альпинистов на эльбрусе
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Спасатели не смогли дойти до места на Эльбрусе, где находятся тела троих погибших альпинистов на высоте 5,3 километра, из-за ухудшения погоды и возвращаются в базовый лагерь в поселке Терскол, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.В четверг 19 альпинистов на Эльбрусе попросили о помощи на высоте 5400 метров из-за ухудшения погоды. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Двое пострадавших находятся в реанимационном отделении республиканской клинической больницы в Нальчике, всего туда доставлены 11 человек. В пятницу планировалось спустить к подножию Эльбруса тела троих из пяти погибших."В связи с ухудшением погоды группа спасателей не дошла до места нахождения трех погибших альпинистов на высоте 5,3 километра на Эльбрусе", - сказал собеседник агентства. По его словам, спасатели возвращаются в пункт постоянной дислокации в Терсколе, который находится на высоте 2,8 километра."Подъем группы спасателей к месту нахождения тел трех погибших альпинистов планируется в субботу", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210924/elbrus-1751659175.html
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Туристов накрыла снежная буря на Эльбрусе. Кадры спасения людей
Группа туристов из 19 человек 23 сентября совершала восхождение на Эльбрус. На высоте 5400 метров людей накрыла снежная буря. Пять человек погибли, остальных удалось спасти. Операция по поиску людей и их вызволению из снежного плена длилась несколько часов. Спасателей, участвовавших в эвакуации альпинистов, представят к государственным и ведомственным наградам.
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происшествия, нальчик, эльбрус, гибель альпинистов на эльбрусе
18:55 24.09.2021
 
Спасатели не смогли спустить с Эльбруса тела трех погибших из-за непогоды

Спасатели из-за непогоды не дошли до места, где находятся тела трех погибших альпинистов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Спасатели не смогли дойти до места на Эльбрусе, где находятся тела троих погибших альпинистов на высоте 5,3 километра, из-за ухудшения погоды и возвращаются в базовый лагерь в поселке Терскол, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
В четверг 19 альпинистов на Эльбрусе попросили о помощи на высоте 5400 метров из-за ухудшения погоды. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Двое пострадавших находятся в реанимационном отделении республиканской клинической больницы в Нальчике, всего туда доставлены 11 человек. В пятницу планировалось спустить к подножию Эльбруса тела троих из пяти погибших.
Учения МЧС в Приэльбрусье - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
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Спасатель назвал одну из причин трагедии на Эльбрусе
"В связи с ухудшением погоды группа спасателей не дошла до места нахождения трех погибших альпинистов на высоте 5,3 километра на Эльбрусе", - сказал собеседник агентства. По его словам, спасатели возвращаются в пункт постоянной дислокации в Терсколе, который находится на высоте 2,8 километра.
"Подъем группы спасателей к месту нахождения тел трех погибших альпинистов планируется в субботу", - добавил собеседник агентства.
Эльбрус - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
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ПроисшествияНальчикЭльбрусГибель альпинистов на Эльбрусе
 
 
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