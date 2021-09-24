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Стечение обстоятельств или халатность: почему погибли туристы на Эльбрусе
Стечение обстоятельств или халатность: почему погибли туристы на Эльбрусе - РИА Новости, 24.09.2021
Стечение обстоятельств или халатность: почему погибли туристы на Эльбрусе
На Эльбрусе в походе "для новичков" погибли пять человек, одиннадцать обморозились. Пурга застала группу на обратном пути — спускаться пришлось при почти... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T19:19
2021-09-24T21:37
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
эльбрус
россия
гибель альпинистов на эльбрусе
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Анастасия Гнединская, Дмитрий Ермаков, Святослав Петров. На Эльбрусе в походе "для новичков" погибли пять человек, одиннадцать обморозились. Пурга застала группу на обратном пути — спускаться пришлось при почти нулевой видимости. Представители фирмы, организовавшей восхождение, говорят о "трагическом стечении обстоятельств". Якобы погода испортилась внезапно. Но другие гиды утверждают, что неблагоприятный прогноз был известен заранее. Что случилось на маршруте и можно ли было предотвратить трагедию — в материале РИА Новости."Умерла на руках у гида""Пока поднимались, застали и яркое солнце с чистым небом, и облака-линзы — предвестники смены погоды, и крепкую метель со снегопадом! Теперь ждем вечерних новостей, чтобы знать, когда идем на штурм" — это сообщение в соцсетях оставил один из участников похода за несколько часов до начала восхождения.Уже тогда знали: прогноз может быть не самым благоприятным. Четыре человека из группы даже отказались идти наверх.На штурм Эльбруса 19 туристов и четыре инструктора вышли в два часа ночи 23 сентября. Маршрут пролегал по южному склону. Как объяснила РИА Новости оператор горячей линии компании elbrus.guide, организовавшей восхождение, туда отправляют новичков. Она заверила: ни горный опыт, ни физическая подготовка не важны. "Записаться может любой, квалификация не требуется".Погода была прекрасная — полный штиль. В десять утра туристы фотографировались на плато вершины. Но одной из участниц похода стало плохо. По словам оператора, по всей видимости, у нее началась горная болезнь. Гид Игорь Даньков повел девушку вниз.О трагедии ее товарищи не знали — они только пустились в обратный путь. Произошедшее дальше оператор называет "ужасным стечением обстоятельств": погода резко изменилась, разразился буран. Порывы ветра — до 60 метров в секунду, видимость — не больше метра, температура — минус 20."Это очень плохая ситуация на горе: снег с огромной скоростью летит в лицо, ранит и так обмороженную кожу", — отметила представитель фирмы.Гиды попытались вызвать спасателей, но не смогли. "У них есть и спутниковые телефоны, и рации. Однако из-за погоды связи не было", — уточняет собеседница.В итоге один из инструкторов решил дойти до базового лагеря и вызвать помощь. Оставшиеся на склоне гиды разделили туристов на три группы — тех, кто побыстрее, отправили вперед. Представитель фирмы уверяет, что это спасло многих: "Если бы все шли с одной скоростью, жертв было бы больше. Экипированы люди были хорошо. Но они находились на высоте около суток — даже в специальной одежде это большая нагрузка на организм"."Лежал на снегу и не мог встать"Спасателям сообщение о попавшей в снежный шторм группе поступило в семь вечера. К тому моменту, когда специалисты добрались до высоты 5400 метров, многие туристы не могли ходить самостоятельно. На кадрах, которые разместил в соцсетях Эльбрусский высокогорный спасательный отряд, видно, как одного из туристов ведут под руки. Не пройдя и трех метров, он падает без сил. Кого-то транспортируют на носилках. Сильный ветер заглушает стоны.Почти все участники похода получили обморожение. В скорой даже не могли сами расстегнуть куртки. Пятеро туристов погибли, одиннадцать доставлены в больницу Пятигорска. Несколько человек от госпитализации отказались.Представитель Эльбрусского высокогорного спасательного отряда рассказал РИА Новости, что группу они застали в плачевном состоянии. "Люди впервые в жизни столкнулись с такой погодой, растерялись, в панике разбрелись по горе. Кто-то лежал прямо на снегу и не мог встать. Другие шли из последних сил".Спасатель добавил, что если бы не инструктор, спустившийся за помощью, то жертв было бы больше.Смерть со скидкойСлоган организовавшей восхождение компании — "Эльбрус для новичков". В описании тура указано: "Это самое комфортное, самое дорогое и самое доступное восхождение на гору". Цена путешествия с учетом проживания в гостинице — 38 тысяч рублей. На последний в этом году подъем (сезон на Эльбрусе завершается в конце сентября) была скидка.Представитель elbrus.guide утверждает: все инструкции были соблюдены, гиды имеют сертификаты, у них большой опыт восхождений. А погоду предсказать было сложно — она изменилась буквально на глазах.С этим согласны не все профессионалы. По словам альпиниста Сергея Ковалева, есть вопросы к организаторам тура и гидам.В идеале в группе на одного гида — три туриста, уточнил Ковалев. Однако от количества проводников напрямую зависит и стоимость восхождения — из-за этого в бюджетных турах гидов может быть меньше.Ковалев считает, что в коммерческих восхождениях за жизнь и здоровье группы отвечают проводники. "В среднем семь-десять человек на Эльбрусе в год погибает. Это меньше, чем, например, на Монблане. Но одно дело — спортсмены. Другое — туристы, которые вверили свою жизнь гиду"."Люди восприняли Эльбрус как развлечение"Юля Лилишенцева, спортсменка, бывавшая на Эльбрусе и знакомая с рядом турклубов, считает, что инструкторов в группе могло быть недостаточно для быстрой и безопасной эвакуации."Клуб, с которым я поднималась на Эльбрус, помимо четырех-пяти инструкторов на двадцать туристов, берет с собой еще двух сотрудников МЧС, — говорит собеседница РИА Новости. — Нужно минимум шесть человек, чтобы быстро снести человека с горы. Такова техника спасательных работ. Втроем эвакуировать пострадавшего с высоты долго — в этом нет никакого нарушения, но люди, прямо скажем, не подстраховались, сэкономили денег".По ее словам, в этом году на Эльбрусе настоящее столпотворение: туда ездили даже совершенно не готовые к таким восхождениям — возможно, потому, что курортная Европа частично закрыта из-за локдауна.Спортсменка отмечает, что погода осенью на Эльбрусе меняется очень быстро. Шторм мог налететь в одну минуту."Строго говоря, я сейчас не на Эльбрусе и не в курсе погодной ситуации. Но осенью ветра там бывают очень коварными. Существуют прогнозы погоды по уровням на этой горе. Как минимум за ними нужно следить", — подчеркивает она.Второй день рожденияНа вершину должны были подняться 23 человека, но некоторые отказались как раз из-за сложных метеоусловий. Решили рискнуть в основном те, для кого это было не первое восхождение. Например, погибшая Ирина Гальчук год назад уже покоряла самую высокую гору России.Выживший участник восхождения Дмитрий Парахин отметил в походе день рождения. Он успел выложить в инстаграме видео с праздничным тортом."Поздравление с днем рождения на высоте 3900 за несколько часов до штурма вершины — отдельный вид удовольствия", — подписал Дмитрий минутный ролик.Следственный комитет возбудил уголовное дело — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На момент публикации материала спасатели еще не спустили с горы несколько тел — операции мешает метель.
https://ria.ru/20210924/elbrus-1751683153.html
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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эльбрус, россия, гибель альпинистов на эльбрусе
19:19 24.09.2021 (обновлено: 21:37 24.09.2021)
 

Стечение обстоятельств или халатность: почему погибли туристы на Эльбрусе

© Фото : Главное управление МЧС России по КБРПоисково-спасательная операция на Эльбрусе
Поисково-спасательная операция на Эльбрусе - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© Фото : Главное управление МЧС России по КБР
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Анастасия Гнединская, Дмитрий Ермаков, Святослав Петров. На Эльбрусе в походе "для новичков" погибли пять человек, одиннадцать обморозились. Пурга застала группу на обратном пути — спускаться пришлось при почти нулевой видимости. Представители фирмы, организовавшей восхождение, говорят о "трагическом стечении обстоятельств". Якобы погода испортилась внезапно. Но другие гиды утверждают, что неблагоприятный прогноз был известен заранее. Что случилось на маршруте и можно ли было предотвратить трагедию — в материале РИА Новости.

"Умерла на руках у гида"

"Пока поднимались, застали и яркое солнце с чистым небом, и облака-линзы — предвестники смены погоды, и крепкую метель со снегопадом! Теперь ждем вечерних новостей, чтобы знать, когда идем на штурм" — это сообщение в соцсетях оставил один из участников похода за несколько часов до начала восхождения.
Уже тогда знали: прогноз может быть не самым благоприятным. Четыре человека из группы даже отказались идти наверх.
На штурм Эльбруса 19 туристов и четыре инструктора вышли в два часа ночи 23 сентября. Маршрут пролегал по южному склону. Как объяснила РИА Новости оператор горячей линии компании elbrus.guide, организовавшей восхождение, туда отправляют новичков. Она заверила: ни горный опыт, ни физическая подготовка не важны. "Записаться может любой, квалификация не требуется".
© ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской РеспубликеПоисково-спасательная операция на Эльбрусе. Кадр из видео
Поисково-спасательная операция на Эльбрусе. Кадр из видео
© ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике
Поисково-спасательная операция на Эльбрусе. Кадр из видео
Погода была прекрасная — полный штиль. В десять утра туристы фотографировались на плато вершины. Но одной из участниц похода стало плохо. По словам оператора, по всей видимости, у нее началась горная болезнь. Гид Игорь Даньков повел девушку вниз.

"Все наши гиды сертифицированные, все могут оказать первую помощь. Но с горной болезнью сделать что-то крайне сложно. На спуске состояние девушки резко ухудшилось, через час она умерла у гида на руках", — рассказала оператор.

О трагедии ее товарищи не знали — они только пустились в обратный путь. Произошедшее дальше оператор называет "ужасным стечением обстоятельств": погода резко изменилась, разразился буран. Порывы ветра — до 60 метров в секунду, видимость — не больше метра, температура — минус 20.
"Это очень плохая ситуация на горе: снег с огромной скоростью летит в лицо, ранит и так обмороженную кожу", — отметила представитель фирмы.
Гиды попытались вызвать спасателей, но не смогли. "У них есть и спутниковые телефоны, и рации. Однако из-за погоды связи не было", — уточняет собеседница.
Туристов накрыла снежная буря на Эльбрусе. Кадры спасения людей - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 17:57Туризм
Туристов накрыла снежная буря на Эльбрусе. Кадры спасения людейГруппа туристов из 19 человек 23 сентября совершала восхождение на Эльбрус. На высоте 5400 метров людей накрыла снежная буря. Пять человек погибли, остальных удалось спасти.
В итоге один из инструкторов решил дойти до базового лагеря и вызвать помощь. Оставшиеся на склоне гиды разделили туристов на три группы — тех, кто побыстрее, отправили вперед. Представитель фирмы уверяет, что это спасло многих: "Если бы все шли с одной скоростью, жертв было бы больше. Экипированы люди были хорошо. Но они находились на высоте около суток — даже в специальной одежде это большая нагрузка на организм".

"Лежал на снегу и не мог встать"

Спасателям сообщение о попавшей в снежный шторм группе поступило в семь вечера. К тому моменту, когда специалисты добрались до высоты 5400 метров, многие туристы не могли ходить самостоятельно. На кадрах, которые разместил в соцсетях Эльбрусский высокогорный спасательный отряд, видно, как одного из туристов ведут под руки. Не пройдя и трех метров, он падает без сил. Кого-то транспортируют на носилках. Сильный ветер заглушает стоны.
© МЧС Кабардино-БалкарииПоисково-спасательные работы в Эльбрусском районе
Поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе
© МЧС Кабардино-Балкарии
Поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе
Почти все участники похода получили обморожение. В скорой даже не могли сами расстегнуть куртки. Пятеро туристов погибли, одиннадцать доставлены в больницу Пятигорска. Несколько человек от госпитализации отказались.
Представитель Эльбрусского высокогорного спасательного отряда рассказал РИА Новости, что группу они застали в плачевном состоянии. "Люди впервые в жизни столкнулись с такой погодой, растерялись, в панике разбрелись по горе. Кто-то лежал прямо на снегу и не мог встать. Другие шли из последних сил".
Спасатель добавил, что если бы не инструктор, спустившийся за помощью, то жертв было бы больше.

"Мое мнение: им не нужно было идти к вершине в тот день, следовало выждать. Но, может, время поджимало. Обычно ведь у группы на восхождение несколько дней, у людей на руках обратные билеты. Вот операторы и торопятся, чтобы выполнить программу", — говорит он.

Смерть со скидкой

Слоган организовавшей восхождение компании — "Эльбрус для новичков". В описании тура указано: "Это самое комфортное, самое дорогое и самое доступное восхождение на гору". Цена путешествия с учетом проживания в гостинице — 38 тысяч рублей. На последний в этом году подъем (сезон на Эльбрусе завершается в конце сентября) была скидка.
Палаточный лагерь по пути на вершину горы Эльбрус - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 12:29Туризм
Инструктор альпинистов на Эльбрусе поделился подробностями происшествия
Представитель elbrus.guide утверждает: все инструкции были соблюдены, гиды имеют сертификаты, у них большой опыт восхождений. А погоду предсказать было сложно — она изменилась буквально на глазах.
С этим согласны не все профессионалы. По словам альпиниста Сергея Ковалева, есть вопросы к организаторам тура и гидам.

"Пока полной картины произошедшего нет, судить сложно, — отмечает он. — Но, например, мой друг вчера группу на вершину не повел — как раз из-за непогоды. Есть сервисы с прогнозом, с их помощью вполне можно ориентироваться в обстановке и получать точные данные".

В идеале в группе на одного гида — три туриста, уточнил Ковалев. Однако от количества проводников напрямую зависит и стоимость восхождения — из-за этого в бюджетных турах гидов может быть меньше.
Ковалев считает, что в коммерческих восхождениях за жизнь и здоровье группы отвечают проводники. "В среднем семь-десять человек на Эльбрусе в год погибает. Это меньше, чем, например, на Монблане. Но одно дело — спортсмены. Другое — туристы, которые вверили свою жизнь гиду".

"Люди восприняли Эльбрус как развлечение"

Юля Лилишенцева, спортсменка, бывавшая на Эльбрусе и знакомая с рядом турклубов, считает, что инструкторов в группе могло быть недостаточно для быстрой и безопасной эвакуации.
"Клуб, с которым я поднималась на Эльбрус, помимо четырех-пяти инструкторов на двадцать туристов, берет с собой еще двух сотрудников МЧС, — говорит собеседница РИА Новости. — Нужно минимум шесть человек, чтобы быстро снести человека с горы. Такова техника спасательных работ. Втроем эвакуировать пострадавшего с высоты долго — в этом нет никакого нарушения, но люди, прямо скажем, не подстраховались, сэкономили денег".
Работа высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в горах Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 15:10
Спасателей наградят за эвакуацию туристов с Эльбруса
По ее словам, в этом году на Эльбрусе настоящее столпотворение: туда ездили даже совершенно не готовые к таким восхождениям — возможно, потому, что курортная Европа частично закрыта из-за локдауна.

"Люди восприняли Эльбрус как развлечение. А по категории это пусть и не альпинизм, но высокогорный туризм. Не трекинг, не увеселительная прогулка. Там есть определенные сложности. Если ты к ним не готов, могут быть последствия. Хотя я не знаю и не имею права утверждать, что именно эта группа пренебрегала техникой безопасности", — говорит она.

Спортсменка отмечает, что погода осенью на Эльбрусе меняется очень быстро. Шторм мог налететь в одну минуту.
"Строго говоря, я сейчас не на Эльбрусе и не в курсе погодной ситуации. Но осенью ветра там бывают очень коварными. Существуют прогнозы погоды по уровням на этой горе. Как минимум за ними нужно следить", — подчеркивает она.

Второй день рождения

На вершину должны были подняться 23 человека, но некоторые отказались как раз из-за сложных метеоусловий. Решили рискнуть в основном те, для кого это было не первое восхождение. Например, погибшая Ирина Гальчук год назад уже покоряла самую высокую гору России.
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Приэльбрусье
Учения МЧС в Приэльбрусье - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Учения МЧС в Приэльбрусье
Выживший участник восхождения Дмитрий Парахин отметил в походе день рождения. Он успел выложить в инстаграме видео с праздничным тортом.
"Поздравление с днем рождения на высоте 3900 за несколько часов до штурма вершины — отдельный вид удовольствия", — подписал Дмитрий минутный ролик.
Следственный комитет возбудил уголовное дело — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На момент публикации материала спасатели еще не спустили с горы несколько тел — операции мешает метель.
 
ОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЭльбрусРоссияГибель альпинистов на Эльбрусе
 
 
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