https://ria.ru/20210924/elbrus-1751695474.html

Стечение обстоятельств или халатность: почему погибли туристы на Эльбрусе

Стечение обстоятельств или халатность: почему погибли туристы на Эльбрусе - РИА Новости, 24.09.2021

Стечение обстоятельств или халатность: почему погибли туристы на Эльбрусе

На Эльбрусе в походе "для новичков" погибли пять человек, одиннадцать обморозились. Пурга застала группу на обратном пути — спускаться пришлось при почти... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T19:19

2021-09-24T19:19

2021-09-24T21:37

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

эльбрус

россия

гибель альпинистов на эльбрусе

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Анастасия Гнединская, Дмитрий Ермаков, Святослав Петров. На Эльбрусе в походе "для новичков" погибли пять человек, одиннадцать обморозились. Пурга застала группу на обратном пути — спускаться пришлось при почти нулевой видимости. Представители фирмы, организовавшей восхождение, говорят о "трагическом стечении обстоятельств". Якобы погода испортилась внезапно. Но другие гиды утверждают, что неблагоприятный прогноз был известен заранее. Что случилось на маршруте и можно ли было предотвратить трагедию — в материале РИА Новости."Умерла на руках у гида""Пока поднимались, застали и яркое солнце с чистым небом, и облака-линзы — предвестники смены погоды, и крепкую метель со снегопадом! Теперь ждем вечерних новостей, чтобы знать, когда идем на штурм" — это сообщение в соцсетях оставил один из участников похода за несколько часов до начала восхождения.Уже тогда знали: прогноз может быть не самым благоприятным. Четыре человека из группы даже отказались идти наверх.На штурм Эльбруса 19 туристов и четыре инструктора вышли в два часа ночи 23 сентября. Маршрут пролегал по южному склону. Как объяснила РИА Новости оператор горячей линии компании elbrus.guide, организовавшей восхождение, туда отправляют новичков. Она заверила: ни горный опыт, ни физическая подготовка не важны. "Записаться может любой, квалификация не требуется".Погода была прекрасная — полный штиль. В десять утра туристы фотографировались на плато вершины. Но одной из участниц похода стало плохо. По словам оператора, по всей видимости, у нее началась горная болезнь. Гид Игорь Даньков повел девушку вниз.О трагедии ее товарищи не знали — они только пустились в обратный путь. Произошедшее дальше оператор называет "ужасным стечением обстоятельств": погода резко изменилась, разразился буран. Порывы ветра — до 60 метров в секунду, видимость — не больше метра, температура — минус 20."Это очень плохая ситуация на горе: снег с огромной скоростью летит в лицо, ранит и так обмороженную кожу", — отметила представитель фирмы.Гиды попытались вызвать спасателей, но не смогли. "У них есть и спутниковые телефоны, и рации. Однако из-за погоды связи не было", — уточняет собеседница.В итоге один из инструкторов решил дойти до базового лагеря и вызвать помощь. Оставшиеся на склоне гиды разделили туристов на три группы — тех, кто побыстрее, отправили вперед. Представитель фирмы уверяет, что это спасло многих: "Если бы все шли с одной скоростью, жертв было бы больше. Экипированы люди были хорошо. Но они находились на высоте около суток — даже в специальной одежде это большая нагрузка на организм"."Лежал на снегу и не мог встать"Спасателям сообщение о попавшей в снежный шторм группе поступило в семь вечера. К тому моменту, когда специалисты добрались до высоты 5400 метров, многие туристы не могли ходить самостоятельно. На кадрах, которые разместил в соцсетях Эльбрусский высокогорный спасательный отряд, видно, как одного из туристов ведут под руки. Не пройдя и трех метров, он падает без сил. Кого-то транспортируют на носилках. Сильный ветер заглушает стоны.Почти все участники похода получили обморожение. В скорой даже не могли сами расстегнуть куртки. Пятеро туристов погибли, одиннадцать доставлены в больницу Пятигорска. Несколько человек от госпитализации отказались.Представитель Эльбрусского высокогорного спасательного отряда рассказал РИА Новости, что группу они застали в плачевном состоянии. "Люди впервые в жизни столкнулись с такой погодой, растерялись, в панике разбрелись по горе. Кто-то лежал прямо на снегу и не мог встать. Другие шли из последних сил".Спасатель добавил, что если бы не инструктор, спустившийся за помощью, то жертв было бы больше.Смерть со скидкойСлоган организовавшей восхождение компании — "Эльбрус для новичков". В описании тура указано: "Это самое комфортное, самое дорогое и самое доступное восхождение на гору". Цена путешествия с учетом проживания в гостинице — 38 тысяч рублей. На последний в этом году подъем (сезон на Эльбрусе завершается в конце сентября) была скидка.Представитель elbrus.guide утверждает: все инструкции были соблюдены, гиды имеют сертификаты, у них большой опыт восхождений. А погоду предсказать было сложно — она изменилась буквально на глазах.С этим согласны не все профессионалы. По словам альпиниста Сергея Ковалева, есть вопросы к организаторам тура и гидам.В идеале в группе на одного гида — три туриста, уточнил Ковалев. Однако от количества проводников напрямую зависит и стоимость восхождения — из-за этого в бюджетных турах гидов может быть меньше.Ковалев считает, что в коммерческих восхождениях за жизнь и здоровье группы отвечают проводники. "В среднем семь-десять человек на Эльбрусе в год погибает. Это меньше, чем, например, на Монблане. Но одно дело — спортсмены. Другое — туристы, которые вверили свою жизнь гиду"."Люди восприняли Эльбрус как развлечение"Юля Лилишенцева, спортсменка, бывавшая на Эльбрусе и знакомая с рядом турклубов, считает, что инструкторов в группе могло быть недостаточно для быстрой и безопасной эвакуации."Клуб, с которым я поднималась на Эльбрус, помимо четырех-пяти инструкторов на двадцать туристов, берет с собой еще двух сотрудников МЧС, — говорит собеседница РИА Новости. — Нужно минимум шесть человек, чтобы быстро снести человека с горы. Такова техника спасательных работ. Втроем эвакуировать пострадавшего с высоты долго — в этом нет никакого нарушения, но люди, прямо скажем, не подстраховались, сэкономили денег".По ее словам, в этом году на Эльбрусе настоящее столпотворение: туда ездили даже совершенно не готовые к таким восхождениям — возможно, потому, что курортная Европа частично закрыта из-за локдауна.Спортсменка отмечает, что погода осенью на Эльбрусе меняется очень быстро. Шторм мог налететь в одну минуту."Строго говоря, я сейчас не на Эльбрусе и не в курсе погодной ситуации. Но осенью ветра там бывают очень коварными. Существуют прогнозы погоды по уровням на этой горе. Как минимум за ними нужно следить", — подчеркивает она.Второй день рожденияНа вершину должны были подняться 23 человека, но некоторые отказались как раз из-за сложных метеоусловий. Решили рискнуть в основном те, для кого это было не первое восхождение. Например, погибшая Ирина Гальчук год назад уже покоряла самую высокую гору России.Выживший участник восхождения Дмитрий Парахин отметил в походе день рождения. Он успел выложить в инстаграме видео с праздничным тортом."Поздравление с днем рождения на высоте 3900 за несколько часов до штурма вершины — отдельный вид удовольствия", — подписал Дмитрий минутный ролик.Следственный комитет возбудил уголовное дело — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На момент публикации материала спасатели еще не спустили с горы несколько тел — операции мешает метель.

https://ria.ru/20210924/elbrus-1751683153.html

https://ria.ru/20210924/elbrus-1751594343.html

https://ria.ru/20210924/spasateli-1751645240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эльбрус, россия, гибель альпинистов на эльбрусе